ธนาคารกรุงเทพ ไฟเขียว อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท ช่วยค่าครองชีพพนักงาน

          ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 20,000 บาทแก่พนักงาน มีกำหนดจ่ายวันที่ 30 เมษายน 2569

          วันที่ 26 มีนาคม 2569 สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ หรือ สร.ธก. เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวเกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่พนักงาน โดยมีสาระสำคัญระบุว่า "ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 20,000 บาท"

ภาพจาก สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ สร.ธก

          มาตรการของ ธนาคารกรุงเทพ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายยังเผชิญแรงกดดันด้านรายจ่าย

          สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของมาตรการดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพ จะจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา 20,000 บาทต่อราย และกำหนดวันจ่ายไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์นั้น ยังมีการระบุเพิ่มเติมว่าพนักงานควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก ธนาคารกรุงเทพ อีกครั้ง


