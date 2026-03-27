รพ.ลำปาง โชว์ศักยภาพวงการแพทย์ไทย ผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านเบ้าตาสำเร็จ

รพ.ลำปางสร้างความฮือฮาในวงการแพทย์ หลังผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านเบ้าตาสำเร็จโดยไม่ต้องเปิดกะโหลกขนาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลลำปาง Lampang Hospital
วันที่ 26 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลลำปาง Lampang Hospital เปิดเผยความสำเร็จทางการแพทย์ครั้งสำคัญระดับประเทศ หลังทีมแพทย์ผ่าตัดเนื้องอกฐานสมองผ่านเบ้าตาด้วยเทคนิคส่องกล้อง Endoscopic Transorbital Approach (ETOA) ได้สำเร็จ โดยไม่ต้องเปิดกะโหลกขนาดใหญ่ เป็นการรักษาโรคซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีศัลยกรรมขั้นสูงที่ช่วยลดการบาดเจ็บ ฟื้นตัวไว และเพิ่มโอกาสกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติของผู้ป่วย
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ผ่าตัดสมองผ่านเบ้าตา โดยไม่ต้องเปิดกะโหลกขนาดใหญ่ ความสำเร็จระดับประเทศ ที่โรงพยาบาลลำปาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลลำปาง Lampang Hospital
การผ่าตัดดำเนินการโดย นพ.เอื้ออังกูรย์ สิทธิมงคล ศัลยแพทย์ระบบประสาท โรงพยาบาลลำปาง โดยการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถนำก้อนเนื้องอกออกได้สำเร็จ หลังผ่าตัดผู้ป่วยฟื้นตัวดี และสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของโรงพยาบาลลำปางในฐานะศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทขั้นสูง ที่สามารถให้บริการรักษาโรคซับซ้อนในระดับมาตรฐานประเทศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลลำปาง Lampang Hospital