เหลือจะเชื่อ ! แม่ลืมลูก 6 ขวบไว้ที่โรงแรม นานครึ่งเดือน พนักงาน - แม่บ้านช่วยกันเลี้ยง

          เรื่องราวชวนอึ้ง แม่ลืมทิ้งลูก 6 ขวบไว้ที่โรงแรม นานกว่าครึ่งเดือน พนักงาน แม่บ้านสงสารช่วยกันเลี้ยง ก่อนแม่จะปรากฏตัวพร้อมอธิบายเหตุผล  

แม่ลืมลูก

          วันที่ 26 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Sina เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน มีเด็กชายวัย 6 ขวบรายหนึ่ง ถูกแม่ "ลืม" ทิ้งไว้ที่โรงแรม เป็นเวลานานกว่าครึ่งเดือน ทางพนักงานและแม่บ้านจึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองจำเป็น ผลัดกันช่วยกันเลี้ยงดูแล ในขณะที่แม่ของเด็กหายตัวไปก่อนที่ปรากฏตัวกลับมา เรื่องราวนี้สร้างความตกตะลึงและกลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ 

แม่ลืมลูก
ภาพจาก Weibo

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ทางพนักงานของโรงแรมให้ข้อมูลเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีหญิงรายหนึ่งได้มาเข้าพักระยะยาวที่โรงแรมพร้อมกับลูกชายวัย 6 ขวบ ชื่อเฉิงเฉิง (นามสมมุติ) โดยแม่มักจะออกไปจากโรงแรมในเวลากลางวัน โดยทิ้งลูกให้อาศัยอยู่ตามลำพัง และกลับเข้ามาอีกครั้งในเวลากลางคืน เหตุการณ์เป็นเช่นนั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม แม่ของเด็กชายก็ไม่กลับมาอีกเลย ในขณะที่ลูกของเธอยังอยู่ที่โรมแรม 

          ทางพนักงานพยายามโทรศัพท์และส่งข้อความไปยังเบอร์ติดต่อของผู้เป็นแม่ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับ ในระหว่างที่รอการช่วยเหลือ ทางพนักงานและแม่บ้านของโรงแรมจึงผลัดกันมาช่วยเลี้ยงและดูแลเฉิงเฉิง เนื่องจากเขาเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีและมีมารยาท แม้ไม่มีแม่อยู่ด้วย เขาก็ยังสุภาพและน่ารักกับคนรอบข้าง ชอบพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นมิตร ทำให้พนักงานรักใคร่เอ็นดูและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนได้รับฉายาว่า "ขวัญใจโรงแรม"

แม่ลืมลูก
ภาพจาก Weibo

          เฉิงเฉิง อยู่ในความดูแลของทางโรงแรม เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ แม่ของเขาก็ยังไม่กลับมา โดยพนักงานได้เผยเรื่องชวนสะเทือนใจ กล่าวว่า ในทุก ๆ วัน เฉิงเฉิงมักจะเดินตามพนักงานโรงแรมและขอกอดพวกเขา เขาจะคอยถามพนักงานว่า แม่ของเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ นอกจากนี้ เขายังพูดคุยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในห้องพัก ถามพวกมันว่ามีพ่อแม่หรือไม่ 

          "เด็กคนนี้น่าสงสารมาก เราสามารถดูแลให้อาหารและน้ำให้เขาได้ แต่เราไม่สามารถทำหน้าที่ทดแทนพ่อแม่ของเขาได้" พนักงานโรงแรมรายหนึ่ง กล่าว 

แม่ลืมลูก
ภาพจาก Weibo

          ในระหว่างนั้น ทางหน่วยงานหลายแห่งได้เข้ามาร่วมตรวจสอบข้อมูลและช่วยติดตามค้นหาญาติของเด็ก จนกระทั่งติดต่อกับญาติทางฝ่ายแม่ของเขาได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ตาของเฉิงเฉิง ได้เดินทางมารับตัวเขาที่โรงแรม โดยตาของเขาเผยว่า แม่ของเฉิงเฉิงผิดใจกับทางครอบครัว ที่ผ่านมา พวกเขาจึงไม่รู้เรื่องราวของหลาน หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ก็ตกใจมาก โดยหลังจากนี้ตาและยายจะร่วมกันรับผิดชอบดูแลหลานชายไว้เอง โดยมีหน่วยงานชุมชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น 

แม่ลืมลูก
ภาพจาก Weibo

          หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปบนสื่อและโซเชียลมีเดีย ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความไม่พอใจและตำหนิพฤติกรรมของแม่ที่ตั้งใจทิ้งลูกไปจนกลายเป็นภาระของคนอื่น ในขณะเดียวกันก็ชื่นชมทางพนักงานและแม่บ้านของโรงแรมที่มีความเมตตากับเด็กทั้งที่ไม่รู้จักกัน และไม่รับการตอบแทนใด ๆ หัวใจของพวกเขายิ่งใหญ่กว่าคนที่เป็นแม่เสียอีก 

แม่ลืมลูก
ภาพจาก Weibo

          จนกระทั่งในวันที่ 24 มีนาคม แม่ของเด็กได้ปรากฏตัวขึ้น เด็กชายได้เข้าไปกอดแม่เอาไว้แน่นด้วยความดีใจและคิดถึง จนลืมความทุกข์ใจที่ผ่านไปอย่างสิ้นเชิง โดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นอธิบายว่า เธอตกงานและประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถจ่ายค่าโรงแรมได้ และยังติดเชื้อที่ตากลัวจะแพร่ต่อลูก จึงต้องตัดใจฝากลูกไว้ที่โรงแรม พร้อมทั้งขอโทษที่กลับมาช้า 

แม่ลืมลูก
ภาพจาก Weibo

          "ฉันขอโทษเขาแล้ว และสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาไปอีก ฉันจะตั้งใจหางาน เลี้ยงดูลูกให้ดี และจ่ายค่าโรงแรมให้" แม่ของเด็กชาย กล่าว 

          อย่างไรก็ดี ทางโรงแรมเผยว่า "เรื่องค่าใช้จ่ายไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือการไม่ทิ้งลูกอีก" โดยพวกเขารู้สึกเห็นใจ และหวังว่าแม่จะรับผิดชอบและดูแลลูกอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเสนอที่พักฟรีให้แก่เธอในอนาคตด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก Sina, Soha 


โพสต์เมื่อ 27 มีนาคม 2569 เวลา 12:24:28
