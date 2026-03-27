เหลือจะเชื่อ ! แม่ลืมลูก 6 ขวบไว้ที่โรงแรม นานครึ่งเดือน พนักงาน - แม่บ้านช่วยกันเลี้ยง

เรื่องราวชวนอึ้ง แม่ลืมทิ้งลูก 6 ขวบไว้ที่โรงแรม นานกว่าครึ่งเดือน พนักงาน แม่บ้านสงสารช่วยกันเลี้ยง ก่อนแม่จะปรากฏตัวพร้อมอธิบายเหตุผล
วันที่ 26 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Sina เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน มีเด็กชายวัย 6 ขวบรายหนึ่ง ถูกแม่ "ลืม" ทิ้งไว้ที่โรงแรม เป็นเวลานานกว่าครึ่งเดือน ทางพนักงานและแม่บ้านจึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองจำเป็น ผลัดกันช่วยกันเลี้ยงดูแล ในขณะที่แม่ของเด็กหายตัวไปก่อนที่ปรากฏตัวกลับมา เรื่องราวนี้สร้างความตกตะลึงและกลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์
ภาพจาก Weibo
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ทางพนักงานของโรงแรมให้ข้อมูลเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีหญิงรายหนึ่งได้มาเข้าพักระยะยาวที่โรงแรมพร้อมกับลูกชายวัย 6 ขวบ ชื่อเฉิงเฉิง (นามสมมุติ) โดยแม่มักจะออกไปจากโรงแรมในเวลากลางวัน โดยทิ้งลูกให้อาศัยอยู่ตามลำพัง และกลับเข้ามาอีกครั้งในเวลากลางคืน เหตุการณ์เป็นเช่นนั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม แม่ของเด็กชายก็ไม่กลับมาอีกเลย ในขณะที่ลูกของเธอยังอยู่ที่โรมแรม
ทางพนักงานพยายามโทรศัพท์และส่งข้อความไปยังเบอร์ติดต่อของผู้เป็นแม่ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับ ในระหว่างที่รอการช่วยเหลือ ทางพนักงานและแม่บ้านของโรงแรมจึงผลัดกันมาช่วยเลี้ยงและดูแลเฉิงเฉิง เนื่องจากเขาเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีและมีมารยาท แม้ไม่มีแม่อยู่ด้วย เขาก็ยังสุภาพและน่ารักกับคนรอบข้าง ชอบพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นมิตร ทำให้พนักงานรักใคร่เอ็นดูและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนได้รับฉายาว่า "ขวัญใจโรงแรม"
ภาพจาก Weibo
เฉิงเฉิง อยู่ในความดูแลของทางโรงแรม เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ แม่ของเขาก็ยังไม่กลับมา โดยพนักงานได้เผยเรื่องชวนสะเทือนใจ กล่าวว่า ในทุก ๆ วัน เฉิงเฉิงมักจะเดินตามพนักงานโรงแรมและขอกอดพวกเขา เขาจะคอยถามพนักงานว่า แม่ของเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ นอกจากนี้ เขายังพูดคุยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในห้องพัก ถามพวกมันว่ามีพ่อแม่หรือไม่
"เด็กคนนี้น่าสงสารมาก เราสามารถดูแลให้อาหารและน้ำให้เขาได้ แต่เราไม่สามารถทำหน้าที่ทดแทนพ่อแม่ของเขาได้" พนักงานโรงแรมรายหนึ่ง กล่าว
ภาพจาก Weibo
ในระหว่างนั้น ทางหน่วยงานหลายแห่งได้เข้ามาร่วมตรวจสอบข้อมูลและช่วยติดตามค้นหาญาติของเด็ก จนกระทั่งติดต่อกับญาติทางฝ่ายแม่ของเขาได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ตาของเฉิงเฉิง ได้เดินทางมารับตัวเขาที่โรงแรม โดยตาของเขาเผยว่า แม่ของเฉิงเฉิงผิดใจกับทางครอบครัว ที่ผ่านมา พวกเขาจึงไม่รู้เรื่องราวของหลาน หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ก็ตกใจมาก โดยหลังจากนี้ตาและยายจะร่วมกันรับผิดชอบดูแลหลานชายไว้เอง โดยมีหน่วยงานชุมชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น
ภาพจาก Weibo
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปบนสื่อและโซเชียลมีเดีย ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความไม่พอใจและตำหนิพฤติกรรมของแม่ที่ตั้งใจทิ้งลูกไปจนกลายเป็นภาระของคนอื่น ในขณะเดียวกันก็ชื่นชมทางพนักงานและแม่บ้านของโรงแรมที่มีความเมตตากับเด็กทั้งที่ไม่รู้จักกัน และไม่รับการตอบแทนใด ๆ หัวใจของพวกเขายิ่งใหญ่กว่าคนที่เป็นแม่เสียอีก
ภาพจาก Weibo
จนกระทั่งในวันที่ 24 มีนาคม แม่ของเด็กได้ปรากฏตัวขึ้น เด็กชายได้เข้าไปกอดแม่เอาไว้แน่นด้วยความดีใจและคิดถึง จนลืมความทุกข์ใจที่ผ่านไปอย่างสิ้นเชิง โดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นอธิบายว่า เธอตกงานและประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถจ่ายค่าโรงแรมได้ และยังติดเชื้อที่ตากลัวจะแพร่ต่อลูก จึงต้องตัดใจฝากลูกไว้ที่โรงแรม พร้อมทั้งขอโทษที่กลับมาช้า
ภาพจาก Weibo
"ฉันขอโทษเขาแล้ว และสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาไปอีก ฉันจะตั้งใจหางาน เลี้ยงดูลูกให้ดี และจ่ายค่าโรงแรมให้" แม่ของเด็กชาย กล่าว
อย่างไรก็ดี ทางโรงแรมเผยว่า "เรื่องค่าใช้จ่ายไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือการไม่ทิ้งลูกอีก" โดยพวกเขารู้สึกเห็นใจ และหวังว่าแม่จะรับผิดชอบและดูแลลูกอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเสนอที่พักฟรีให้แก่เธอในอนาคตด้วย
