ส่องโมเมนต์หวาน แฟนคลับต่างชาติ บินลัดฟ้ามาดู หมูเด้ง ก่อนเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงาน

เปิดนาทีซึ้ง คู่รักชาวอิตาลีบินลัดฟ้ามาหา หมูเด้ง ก่อนเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ท่ามกลางพยานรักตัวน้อยขวัญใจโซเชียล
วันที่ 27 มีนาคม 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แชร์โมเมนต์ชวนใจฟูในสวนสัตว์ เมื่อแฟนคลับชาวต่างชาติของ หมูเด้ง เดินทางบินตรงมาจาก ประเทศอิตาลี เพื่อทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนสาว ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่มี หมูเด้ง ฮิปโปน้อยชื่อดัง และแม่โจน่า เป็นพยานรักในวันสำคัญ สร้างความประทับใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์และแฟนคลับที่รับชมไลฟ์เป็นจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ก่อนหน้าจะมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน เจ้าหน้าที่ได้พาคู่รักชมการเตรียมอาหารของสัตว์แนะนำทั้งทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบและการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม เพื่อให้น้องหมูเด้งได้รับอาหารที่ปลอดภัยและตรงตามหลักโภชนาการ จากนั้นจึงนำอาหารไปให้หมูเด้งและแม่ ท่ามกลางเสียงเชียร์และความตื่นเต้นจากผู้ชมที่รอชมเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้
ระหว่างการไลฟ์ แอดมินได้เกริ่นถึงกิจกรรมพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมบอกใบ้ว่ามีแฟนคลับจากต่างประเทศตั้งใจเดินทางมาเพื่อทำเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ หมูเด้ง ซึ่งต่อมาได้เฉลยว่าเป็นการขอแต่งงานของคู่รักชาวต่างชาติคู่นี้ ซึ่งทั้งคู่นั้นต่างชื่นชอบหมูเด้งเป็นอย่างมาก
ทันทีที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงาน บรรยากาศรอบบริเวณเต็มไปด้วยเสียงแสดงความยินดีจากทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ชมในสวนสัตว์และในในไลฟ์ กลายเป็นภาพซาบซึ้งชวนใจฟู กับโมเมนต์ความรักที่เกิดขึ้นต่อหน้าหมูเด้งและแม่ฮิปโป ซึ่งถูกพูดถึงในฐานะ พยานแห่งรักของทั้งคู่ โดยในช่วงท้ายยังมีการถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นความทรงจำ ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
นอกจากโมเมนต์ขอแต่งงานที่ทำให้หลายคนประทับใจแล้ว คู่รักชาวอิตาลียังได้นำสิ่งของมามอบให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสัตว์อีกด้วย จนกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักที่สร้างสีสันให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
