โอ้โห ! บริษัทเปย์หนักเกือบ 50 ล้าน พาครอบครัวพนักงาน 4,000 ชีวิต เที่ยวฟรีทริป 6 วัน

บริษัทจีนเปย์จัดหนัก เจ้าของใจป้ำยอมจ่ายเกือบ 50 ล้าน พาครอบครัวพนักงาน 4,000 ชีวิต ไปเที่ยวฟรีทริป 6 วัน รวมอาหารที่พักระดับ 4 ดาว
วันที่ 27 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Sina บนโลกออนไลน์ของจีนได้แชร์เรื่องราวชวนฮือฮา เมื่อเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนทำการเปย์จัดหนัก เพื่อตอบแทนพนักงานที่ทุ่มเททำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อย ซึ่งไม่เพียงแค่ดูแลพวกเขา แต่ยังรวมไปถึงคนในครอบครัว โดยจัดทริปให้เหล่าครอบครัวของพนักงานจำนวนมากกว่า 4,000 ชีวิต ได้เดินทางไปเที่ยวฟรี 6 วัน โดยทางบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดรวมเป็นเงินเกือบ 50 ล้าน
รายงานสื่อท้องถิ่นเผยว่า Henan Mining Company บริษัทเหมืองแร่ ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ได้จัดทริปพิเศษสำหรับพ่อแม่ของพนักงานจำนวนทั้งหมดกว่า 4,000 ราย โดยได้จัดเตรียมรถบัสสุดหรูไว้ให้บริการ 78 คัน เพื่อพาพวกเขาเดินทางไปท่องเที่ยวฟรี 6 วัน ในหลายเมืองได้แก่ เมืองซูโจว หนานจิง ซูโจว อู๋ซี และเจียงหนาน พร้อมรับบริการอาหาร และที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว
ภาพจาก Weibo
ภาพพนักงานและครอบครัวหลายพันชีวิตมารวมตัวกันเพื่อออกเดินทางอย่างเป็นระเบียบ โดยหลายคนกล่าวแสดงความขอบคุณและตื่นเต้น กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ ผู้คนพากันเข้าไปชื่นชมความมีน้ำใจและใจกว้างของทางเจ้าของบริษัท ในขณะที่หลายคนต่างอดไม่ได้จะอิจฉาไปตาม ๆ กัน
นายชุ่ย เป่ยจุน ผู้ก่อตั้งบริษัท เปิดเผยว่า ทริปดังกล่าวนี้เป็นโครงการท่องเที่ยวเพื่อแสดงความกตัญญูและบุญคุณ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 14 แล้วที่ทางบริษัทจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีช่วงเวลาที่พิเศษกับทางครอบครัวอย่างเต็มที่ที่สุด โดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย และสำหรับโครงการในปีนี้ ทางบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปเกือบ 10 ล้านหยวน (ราว 47 ล้านบาท)
"คนหนุ่มสาวในปัจจุบันเผชิญกับแรงกดดันมากมาย และเราอยากช่วยแบ่งเบาภาระออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพ่อแม่ของพวกเขา ตราบใดที่บริษัทของเรายังคงอยู่ กิจกรรมนี้ก็จะดำเนินต่อไป เพื่อยึดมั่นและส่งต่อเจตนารมณ์ในการเคารพและดูแลผู้สูงอายุต่อไป" เป่ยจุน กล่าว
คุณพ่อของพนักงานรายหนึ่ง โดยอ้างอิงจากรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า "ลูกของผมมักจะยุ่งอยู่กับงาน และไม่ค่อยได้กลับบ้าน การที่บริษัทออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ครั้งนี้ เป็นการช่วยให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างแท้จริง"
โดยบริษัทแห่งนี้จ่ายเงินเดือนที่มั่นคงให้แก่พนักงานทุกเดือน โดยเริ่มต้นที่พนักงานทั่วไป จะได้รับประมาณ 7,000-8,000 หยวน (ราว 33,000-38,000 บาท) ส่วนตำแหน่งงานด้านเทคนิคระดับแนวหน้า และแรงงานฝีมือ เช่น ช่างเชื่อม จะได้รับเงินเดือนมากกว่า โดยตำแหน่งหัวหน้าและฝ่ายบริหารจะได้รับเงินเดือนสูงมาก นอกจากนี้ โบนัสสิ้นปีจะถูกนำมากองพะเนินราวกับภูเขาเงินสด เมื่อปีที่ผ่านมา เพียงปีเดียว โบนัสของบริษัทนี้มีมูลค่าสูงถึง 180 ล้านหยวน (ราว 857 ล้านบาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Sina, NetEase, Jiupai News