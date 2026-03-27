ภาพไวรัล เมื่อแขกไม่ได้รับเชิญตัวตึงบุกร้าน แต่ไม่มีใครกล้าจับ เลยต้องเบิกตัวผู้กล้า

          ภาพไวรัล เมื่อแขกไม่ได้รับเชิญตึงอ้วน บุกเข้าร้านขายของ แต่ไม่มีพนักงานคนไหนกล้าจับ เลยต้องเบิกตัวผู้กล้ามาจัดการ นั่นคือแมวของผู้จัดการร้าน 

แมว
ภาพจาก X @animalkyat

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีผู้ใช้บัญชี X @animalkyat ในญี่ปุ่นได้แชร์ภาพพร้อมเรื่องราวแปลกตาจนกลายเป็นไวรัล เมื่อร้านขายสินค้าแห่งหนึ่งต้องเผชิญเหตุไม่คาดคิด อยู่ ๆ มี "แขกไม่ได้รับเชิญตัวตึง" โผล่เข้ามาในร้านอย่างไม่ทันตั้งตัว ทำให้พนักงานในร้านต่างกระโดดหนี และไม่มีใครกล้าไปจับ ทำให้ต้องพึ่งพา "ผู้กล้า" เพียงตัวเดียวในร้านมาช่วยจัดการ และมันก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างไม่ผิดหวัง  

แมว
ภาพจาก X @animalkyat

          โดยผู้โพสต์เขียนข้อความเล่าเรื่องราวว่า "เมื่อกบโผล่มาอยู่ในร้าน และพนักงานทุกคนต่างหวาดกลัวจนไม่กล้าแตะต้องมัน แต่ฉันเห็นแมวของผู้จัดการร้านจับมันได้อย่างชำนาญ และคาบมันออกไปข้างนอกได้สำเร็จ" 
จากภาพจะเห็นว่า มีกบตัวใหญ่อวบอ้วนกระโดดเข้ามาในร้านดังกล่าว ก่อนที่เหมียวลายสลิดจะถูกพาตัวมายังที่เกิดเหตุ เพียงชั่วพริบตามันก็เข้าปฏิบัติการจู่โจม และจับกบยักษ์ได้ในทันที ก่อนที่จะคาบออกไปด้านนอกร้าน 

          ภาพดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว เพียงวันเดียวมีผู้เข้าไปดูมากกว่า 1.9 ล้านครั้ง ผู้ใช้โซเชียลเข้าไปแสดงความตกตะลึงทั้งขนาดของแขกไม่ได้รับเชิญตัวตึง และความสามารถของแมว โดยกล่าวติดตลกขำขันว่า 

แมว
ภาพจาก X @animalkyat

          "นี่สินะ ! ผู้จัดการร้านตัวจริง" 
          "กบตัวใหญ่กว่าที่คิดมาก แต่ผู้จัดการแมวก็ยอดเยี่ยมมาก !
          "แมวของผู้จัดการไว้ใจได้อย่างเหลือเชื่อ ! ฮีโร่ของพนักงาน"
          "สุดยอดมาก 
          แมวผู้จัดการร้านตัวนี้จัดการได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 
          ด้วยสีหน้าที่บอกว่า มนุษย์ พวกคุณขวางทาง 
          สมกับเป็นผู้จัดการร้านมืออาชีพ ควรขึ้นเงินเดือนให้เลย !" 
          "มนุษย์หวาดกลัวกบตัวเดียว แต่แมวกลับจับได้อย่างไม่สะทกสะท้าน นี่แหละคือเหตุผลที่ว่า แมวครองโลก"

          อย่างไรก็ดี มีบางรายที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแมว เพราะอาจจะได้รับสารพิษจากผิวหนังของกบได้ 
 

ภาพไวรัล เมื่อแขกไม่ได้รับเชิญตัวตึงบุกร้าน แต่ไม่มีใครกล้าจับ เลยต้องเบิกตัวผู้กล้า โพสต์เมื่อ 27 มีนาคม 2569 เวลา 17:46:46
