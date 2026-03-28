เจ้าของบ้าน เปิดใจปมลูกค้าร้านข้าง ๆ ขับรถมาจอดข้างใน เสนอเงิน 100 ก็ไม่สน

เจ้าของบ้าน เปิดใจปมลูกค้าร้านข้าง ๆ ขับรถมาจอดข้างใน ก็เลยล็อกบ้านไมให้ออก แม้เสนอเงิน 100 บาทให้กลับมาเปิดรั้วก็ไม่สน เพราะไม่ว่าง
จากกรณีที่หญิงรายหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ โพสต์ระบายความในใจหลังเจอรถปริศนามาจอดในบ้าน ซึ่งเป็นลูกค้าร้านอาหารที่อยู่ติดกัน ก่อนจะล็อกประตูไม่ให้ออกจนกลายเป็นไวรัลดังนั้น
วันที่ 27 มีนาคม 2569 โหนกระแส รายงานว่า คุณพิม เจ้าของโพสต์ เล่าเหตุการณ์นี้ว่า ตอนนั้นใกล้ 8 โมงเช้า กำลังจะออกไป รพ. พร้อมกับแม่ แล้วแม่ถามว่า นั่นใช่รถของเพื่อนตนไหม ตนบอกว่า ไม่ใช่ แล้วตนก็ไล่ถามทุกคน ไม่มีใครรู้ว่ารถใคร
นอกจากนี้ ตนยังถามร้านอาหารเช้าใกล้บ้านว่า ใช่รถลูกค้าไหม เขาบอกไม่ใช่ ตนก็ปิดบ้านล็อกรั้วทันที ต้องไปทำงานต่อ กระทั่งเวลา 9 โมง ร้านโทรศัพท์กลับมา บอกให้ช่วยเปิดประตูบ้าน เพราะรถคันนั้นเป็นรถของลูกค้าที่เป็นคนจีน พูดอังกฤษได้ มาจอดที่บ้านตน เพราะบ้านตนเป็นร้านอาหารตอนกลางคืน แต่ตนก็ไม่สะดวก วันนั้นมาทำงาน ยุ่งมาก เลิกประมาณ 2 ทุ่ม
ทางนั้นก็เลยบอกว่า เดี๋ยวให้เงิน 100 บาท ช่วยมาเปิดประตูบ้านให้หน่อย ถือเป็นค่าที่จอดรถ ตนไม่มาเปิดให้ ทางนั้นเลยบอกว่า งั้นเดี๋ยวมากินที่ร้านตนเป็นการขอโทษ ตนก็บอกว่า ไม่ต้องมา แต่สุดท้ายเขาก็เอารถออกไปได้ เพราะแม่ตนอยู่บ้านและเปิดรั้วให้
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีดราม่า เพราะซอยเชียงใหม่จะคล้าย ๆ ทองหล่อ มันจะเป็นซอยเล็ก ๆ ถนนเส้นนี้ทุกซอยเขาจะให้จอดวันคู่หรือวันคี่ แต่รถที่ร้านนั้นชอบจอด 2 ฝั่ง แล้วซอยมันแคบ มันเลยสวนเข้าออกยาก ทำให้มีดราม่ารถติดถึงปากถนน กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ ก็มีคนจอดผิดฝั่งเต็มถนนกัน ตนก็เรียกตำรวจมาล็อกล้อ ยืนรอว่าเป็นใคร จนรู้ว่าเป็นลูกค้าของร้านนั้น หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง