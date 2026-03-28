ฉาว ผอ.กองการศึกษา บุกตบ-ทำร้าย 2 ครู กลางศูนย์เด็กเล็ก ไม่แคร์มีเด็กอยู่ในห้อง

ฉาววงการศึกษา ผอ.กองการศึกษา บุกตบ-ทำร้าย 2 ครูศูนย์เด็กเล็ก ต่อหน้าเด็ก ๆ ที่นอนกลางวัน พบแจ้งความแล้ว ทาง นายก อบต. สั่งสอบสวน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่
เป็นเรื่องอื้อฉาวในแวดวงการศึกษา เมื่อล่าสุด (27 มีนาคม 2569) เพจ กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ ออกมาเปิดคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แห่งหนึ่ง ในจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง ผอ.กองการศึกษา กับครูผู้สอน โดยเกิดเหตุภายในห้องเดียวกับที่เด็ก ๆ กำลังนอนกลางวันอยู่
ทางเพจได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากลูกเพจ ซึ่งส่งคลิปและภาพมาร้องขอความเป็นธรรม หลังถูก ผอ.กองการศึกษา ทำร้ายร่างกายในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต่อหน้าลูกศิษย์เด็กเล็ก หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้ก่อเหตุเป็นผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม เวลาประมาณ 13:30 น. โดยระหว่างที่ครูนำเอาเด็กนอนกลางวัน พบว่า ผอ.กองการศึกษา รายนี้เดินเข้ามาต่อว่าพร้อมทำร้ายร่างกายครูผู้สอนทั้ง 2 คนในห้องเรียน มีการใช้กำลังทำร้าย จิกหัว บีบคอ และบีบหน้าอก จนได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้นทางครูผู้สอนได้เข้าแจ้งความและตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และอยากร้องเรียนเรื่องนี้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องราวต่อไป
ทั้งนี้ เดลินิวส์ รายงานเพิ่มเติมว่า ทาง นายก อบต. ที่เกิดเหตุ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว โดยชนวนเหตุเกิดจากความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันเป็นเวลานาน
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์, เฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่