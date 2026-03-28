ไทเกอร์ วูดส์ ฉาวอีก ถูกจับหลังรถคว่ำที่ฟลอริดา ปฏิเสธตรวจฉี่ ตั้งข้อหาแล้ว

 
           ไทเกอร์ วูดส์ ฉาวอีก ถูกจับหลังรถคว่ำที่ฟลอริดา ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะ จนท. ชี้มีอาการคล้ายมึนเมา ยังตรวจไม่ได้ว่าสารอะไร ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว 

ไทเกอร์ วูดส์

             วันที่ 27 มีนาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ไทเกอร์ วูดส์ โปรกอล์ฟชื่อดังวัย 50 ปี ถูกตำรวจสหรัฐฯ จับกุม หลังเกิดเหตุขับรถแลนด์โรเวอร์ชนกับรถบรรทุกพลิกคว่ำในรัฐฟลอริดา เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 มีนาคม) โดยนอกจากความผิดฐานเมาแล้วขับ เจ้าหน้าที่ยังตั้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน และปฏิเสธการตรวจสอบตามกฎหมาย 
 
             รายงานระบุว่า โปรกอล์ฟคนดัง ต้องปีนออกมาทางประตูฝั่งผู้โดยสารหลังเกิดเหตุ เขาผ่านการทดสอบโดยเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ แต่กลับปฏิเสธที่จะให้ตรวจปัสสาวะ ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้สงสัยว่าอาการของเขามีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่อาจเกิดจากสารไม่ทราบชนิด 

             เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสำนักงานมาร์ติน เคาน์ตี้ เผยระหว่างการแถลงข่าวว่า ไทเกอร์ วูดส์ พยายามจะขับแซงรถอีกคันด้วยความเร็วสูง ก่อนจะเกิดการชน จากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจสอบด้านเมาแล้วขับมาถึงที่เกิดเหตุ พบว่าเขามีสัญญาณการมึนเมา จึงทำการตรวจสอบหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือ แต่พยายามไม่ให้ตัวเองถูกกล่าวหา 

             "เขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทดสอบนั้น มีกฎหมายที่เขาจะถูกดำเนินคดีในข้อหาปฏิเสธการทดสอบนั้น แต่เราจะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่แน่ชัดว่าเขาเมาสารอะไรในขณะเกิดอุบัติเหตุ" เจ้าหน้าที่ระบุ 

ไทเกอร์ วูดส์ ถูกจับหลังรถคว่ำ
ภาพจาก Instagram tigerwoods

             ด้าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ยอมรับว่ารู้สึกเศร้าใจมากที่ ไทเกอร์ วูดส์ ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยยอมรับว่าตนเป็นเพื่อนสนิทกับอีกฝ่าย และทราบเพียงแค่ว่ามีอุบัติเหตุเหตุเกิดขึ้น 

             ทั้งนี้ ไทเกอร์ วูดส์ จะถูกควบคุมตัวในคุกนาน 8 ชั่วโมง ก่อนจะสามารถประกันตัวออกไปได้ โดยข้อกล่าวหาที่เขาเผชิญยังไม่ใช่ความผิดทางอาญา โดยล่าสุดพบว่าเขาได้รับการปล่อยตัวแล้วในช่วงกลางดึก
   
             อนึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ไทเกอร์ วูดส์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ เขามีตารางแข่งลดลงนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเมื่อปี 2565 ซึ่งทำให้ขาได้รับบาดเจ็บหนัก และก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 ทางตำรวจก็เคยพบเขาหมดสติอยู่หลังพวงมาลัย ในรถเบนซ์ที่จอดอยู่ไม่ไกลจากบ้านในฟอลริดา 
 
             รายงานทางพิษวิทยาพบว่าเขามีตัวยาที่ถูกกฎหมายหลายชนิดและสารออกฤทธิ์ของกัญชาอยู่ในร่างกาย และเขาถูกตัดสินให้รอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปีหลังจากสารภาพผิดในข้อหาขับรถโดยประมาท

ภาพจาก Instagram tigerwoods


ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, sky news 

ไทเกอร์ วูดส์ ฉาวอีก ถูกจับหลังรถคว่ำที่ฟลอริดา ปฏิเสธตรวจฉี่ ตั้งข้อหาแล้ว อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2569 เวลา 15:09:27
