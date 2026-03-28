ไทเกอร์ วูดส์ ฉาวอีก ถูกจับหลังรถคว่ำที่ฟลอริดา ปฏิเสธตรวจฉี่ ตั้งข้อหาแล้ว

ไทเกอร์ วูดส์ ฉาวอีก ถูกจับหลังรถคว่ำที่ฟลอริดา ปฏิเสธการตรวจปัสสาวะ จนท. ชี้มีอาการคล้ายมึนเมา ยังตรวจไม่ได้ว่าสารอะไร ล่าสุดปล่อยตัวแล้ว
วันที่ 27 มีนาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ไทเกอร์ วูดส์ โปรกอล์ฟชื่อดังวัย 50 ปี ถูกตำรวจสหรัฐฯ จับกุม หลังเกิดเหตุขับรถแลนด์โรเวอร์ชนกับรถบรรทุกพลิกคว่ำในรัฐฟลอริดา เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 มีนาคม) โดยนอกจากความผิดฐานเมาแล้วขับ เจ้าหน้าที่ยังตั้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน และปฏิเสธการตรวจสอบตามกฎหมาย
รายงานระบุว่า โปรกอล์ฟคนดัง ต้องปีนออกมาทางประตูฝั่งผู้โดยสารหลังเกิดเหตุ เขาผ่านการทดสอบโดยเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ แต่กลับปฏิเสธที่จะให้ตรวจปัสสาวะ ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้สงสัยว่าอาการของเขามีสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่อาจเกิดจากสารไม่ทราบชนิด
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสำนักงานมาร์ติน เคาน์ตี้ เผยระหว่างการแถลงข่าวว่า ไทเกอร์ วูดส์ พยายามจะขับแซงรถอีกคันด้วยความเร็วสูง ก่อนจะเกิดการชน จากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจสอบด้านเมาแล้วขับมาถึงที่เกิดเหตุ พบว่าเขามีสัญญาณการมึนเมา จึงทำการตรวจสอบหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือ แต่พยายามไม่ให้ตัวเองถูกกล่าวหา
"เขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทดสอบนั้น มีกฎหมายที่เขาจะถูกดำเนินคดีในข้อหาปฏิเสธการทดสอบนั้น แต่เราจะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่แน่ชัดว่าเขาเมาสารอะไรในขณะเกิดอุบัติเหตุ" เจ้าหน้าที่ระบุ
ภาพจาก Instagram tigerwoods
ทั้งนี้ ไทเกอร์ วูดส์ จะถูกควบคุมตัวในคุกนาน 8 ชั่วโมง ก่อนจะสามารถประกันตัวออกไปได้ โดยข้อกล่าวหาที่เขาเผชิญยังไม่ใช่ความผิดทางอาญา โดยล่าสุดพบว่าเขาได้รับการปล่อยตัวแล้วในช่วงกลางดึก
อนึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ไทเกอร์ วูดส์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ เขามีตารางแข่งลดลงนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเมื่อปี 2565 ซึ่งทำให้ขาได้รับบาดเจ็บหนัก และก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 ทางตำรวจก็เคยพบเขาหมดสติอยู่หลังพวงมาลัย ในรถเบนซ์ที่จอดอยู่ไม่ไกลจากบ้านในฟอลริดา
รายงานทางพิษวิทยาพบว่าเขามีตัวยาที่ถูกกฎหมายหลายชนิดและสารออกฤทธิ์ของกัญชาอยู่ในร่างกาย และเขาถูกตัดสินให้รอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปีหลังจากสารภาพผิดในข้อหาขับรถโดยประมาท
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, sky news