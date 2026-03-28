ไทยร้อนจัด 41 องศา ซ้ำปัญหาฝุ่นรุนแรง เชียงใหม่ อ่วมสุดอันดับ 1 ของโลก

ไทยร้อนจัด 41 องศา ซ้ำปัญหาฝุ่นรุนแรง พบภาคเหนือมลพิษหนักสุดติดอันดับโลก เชียงใหม่ พุ่งขึ้นแตะอันดับ 1 - ช่วงหนักสุดวัดได้ 222 AQI
สภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ (28 มีนาคม 2569) นอกจากต้องเผชิญสภาพอากาศร้อนจัด โดยภาคเหนือและภาคกลางมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 41 องศาเซลเซียส ปัญหาเรื่องฝุ่นและมลพิษในอากาศยังคงหนักหน่วงไม่แพ้กัน โดยข้อมูลล่าสุดเวลา 14.02 น. จากเว็บไซต์ IQAir ซึ่งจัดทำดัชนีคุณภาพาอากศ พบว่าสถานการณ์มลพิษใน จ.เชียงใหม่ เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยวัดได้ 177 AQI
ภาพจาก IQAir
โดยในช่วงก่อนหน้านี้ ไทยยังอยู่อันดับ 2 วัดได้ 222 AQI โดยมีเมืองเดลี ของอินเดีย รั้งอันดับ 1 วัดได้ 253 AQI
ภาพจาก IQAir
สำหรับพื้นที่ซึ่งมีอันดับมลพิษหนักสุดในไทย มีดังนี้
1. ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 366 AQI
2. แม่ฮี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 360 AQI
3. สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 347 AQI
4. เวียงเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 338 AQI
5. ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 276 AQI
6. แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 251 AQI
7. อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 236 AQI
8. เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 223 AQI
9. หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 214 AQI
10. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 208 AQI
ภาพจาก IQAir
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, IQAir