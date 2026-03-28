ไทยร้อนจัด 41 องศา ซ้ำปัญหาฝุ่นรุนแรง เชียงใหม่ อ่วมสุดอันดับ 1 ของโลก

 
           ไทยร้อนจัด 41 องศา ซ้ำปัญหาฝุ่นรุนแรง พบภาคเหนือมลพิษหนักสุดติดอันดับโลก เชียงใหม่ พุ่งขึ้นแตะอันดับ 1 - ช่วงหนักสุดวัดได้ 222 AQI

            สภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ (28 มีนาคม 2569) นอกจากต้องเผชิญสภาพอากาศร้อนจัด โดยภาคเหนือและภาคกลางมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 41 องศาเซลเซียส ปัญหาเรื่องฝุ่นและมลพิษในอากาศยังคงหนักหน่วงไม่แพ้กัน โดยข้อมูลล่าสุดเวลา 14.02 น. จากเว็บไซต์ IQAir ซึ่งจัดทำดัชนีคุณภาพาอากศ พบว่าสถานการณ์มลพิษใน จ.เชียงใหม่ เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยวัดได้ 177 AQI

ภาพจาก IQAir

            โดยในช่วงก่อนหน้านี้ ไทยยังอยู่อันดับ 2 วัดได้ 222 AQI โดยมีเมืองเดลี ของอินเดีย รั้งอันดับ 1 วัดได้ 253 AQI


ภาพจาก IQAir

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีอันดับมลพิษหนักสุดในไทย มีดังนี้ 


            1. ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 366 AQI

            2. แม่ฮี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 360 AQI

            3. สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 347 AQI

            4. เวียงเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 338 AQI

            5. ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 276 AQI

            6. แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 251 AQI

            7. อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 236 AQI

            8. เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 223 AQI

            9. หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 214 AQI

            10. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 208 AQI

ภาพจาก IQAir



ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, IQAir


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไทยร้อนจัด 41 องศา ซ้ำปัญหาฝุ่นรุนแรง เชียงใหม่ อ่วมสุดอันดับ 1 ของโลก โพสต์เมื่อ 28 มีนาคม 2569 เวลา 15:21:59
