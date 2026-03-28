สาวเอะใจ เจอเศษแปลก ๆ ติดมาบนผ้า พอเปิดถังซักดูแทบผงะ วุ่นต้องซักใหม่อีกรอบ

สาวซักผ้าเสร็จ เจอเศษปริศนาเกาะเต็มเสื้อ เช็กถังซักแทบผงะ เจอซากตุ๊กแกนอนตายอนาถ วุ่นต้องซักใหม่ทั้งกอง
ภาพจาก TikTok @pananchita17
เครื่องซักผ้า ที่หลายคนมั่นใจว่าเป็นตัวช่วยทำให้เสื้อผ้าสะอาด แต่บางครั้งแม้จะมั่นใจว่าซักมาดีแล้ว แต่ผ้ายังมีกลิ่นหรือมีคราบบางอย่างปะปนมา ซึ่งปัญหาอาจไม่ได้มาจากผงซักฟอกหรือระบบเครื่อง แต่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คาดคิด
วันที่ 27 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @pananchita17 เผยโมเมนต์ชวนขนลุกจากในถังเครื่องซักผ้าฝาบน ตอนแรกสงสัยว่า มีเศษอะไรที่ติดอยู่กับเสื้อผ้า แต่พอหยิบผ้าชิ้นสุดท้ายออก กลับพบว่าเป็นสาเหตุชวนสะพรึงขั้นสุด
ในคลิปจะเห็นภาพด้านในของเครื่องซักผ้า เมื่อเสื้อผ้าถูกหยิบออกจนเกือบหมดก็พบว่าที่ด้านล่างมี ตุ๊กแกตัวใหญ่ นอนตายบริเวณแกนกลางถัง ทำเอาเจ้าของคลิปแคปชั่นไว้ว่า "กูตากผ้า ก็ว่าเศษอะไรมันติดผ้านักหนาวะ พอจะหยิบผ้าชิ้นสุดท้ายเท่านั้นแหละ
นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งเข้ามาแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน บางคนบอกว่าเคยเจอ กบหรือตุ๊กแกเข้าไปซ่อนในผ้าก่อนซัก โดยไม่ทันสังเกตเช่นกัน จึงถือเป็นอีกอุทาหรณ์ที่ทำให้หลายคนหันมาเช็กเสื้อผ้าก่อนโยนลงเครื่อง ไม่งั้นนั้นผ้าอาจจะเสียจนไม่กล้าใส่ไปอีกนาน