HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเอะใจ เจอเศษแปลก ๆ ติดมาบนผ้า พอเปิดถังซักดูแทบผงะ วุ่นต้องซักใหม่อีกรอบ

 
           สาวซักผ้าเสร็จ เจอเศษปริศนาเกาะเต็มเสื้อ เช็กถังซักแทบผงะ เจอซากตุ๊กแกนอนตายอนาถ วุ่นต้องซักใหม่ทั้งกอง 

ภาพจาก TikTok @pananchita17

            เครื่องซักผ้า ที่หลายคนมั่นใจว่าเป็นตัวช่วยทำให้เสื้อผ้าสะอาด แต่บางครั้งแม้จะมั่นใจว่าซักมาดีแล้ว แต่ผ้ายังมีกลิ่นหรือมีคราบบางอย่างปะปนมา ซึ่งปัญหาอาจไม่ได้มาจากผงซักฟอกหรือระบบเครื่อง แต่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คาดคิด

            วันที่ 27 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้  TikTok @pananchita17  เผยโมเมนต์ชวนขนลุกจากในถังเครื่องซักผ้าฝาบน ตอนแรกสงสัยว่า มีเศษอะไรที่ติดอยู่กับเสื้อผ้า แต่พอหยิบผ้าชิ้นสุดท้ายออก กลับพบว่าเป็นสาเหตุชวนสะพรึงขั้นสุด 

            ในคลิปจะเห็นภาพด้านในของเครื่องซักผ้า เมื่อเสื้อผ้าถูกหยิบออกจนเกือบหมดก็พบว่าที่ด้านล่างมี ตุ๊กแกตัวใหญ่ นอนตายบริเวณแกนกลางถัง ทำเอาเจ้าของคลิปแคปชั่นไว้ว่า "กูตากผ้า ก็ว่าเศษอะไรมันติดผ้านักหนาวะ พอจะหยิบผ้าชิ้นสุดท้ายเท่านั้นแหละ

เครื่องซักผ้า
ภาพจาก TikTok @pananchita17

เครื่องซักผ้า
ภาพจาก TikTok @pananchita17

            หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามียอดเข้าชมแล้วกว่า 1.9 ล้านวิว  ชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาคอมเมนต์ทั้งตกใจและเอ็นดู ใครเจอแบบนี้ไปมีสะพรึงไปอีกนาน จนมีบางรายถามว่า "บอกทีคะว่าซักใหม่ทันที ซึ่งเจ้าของคลิปตอบกลับว่า "ใช่ค่ะ เพราะตัวก่อน ๆ เศษหนังตุ๊กแกติดเพียบเลย"

            นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งเข้ามาแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน บางคนบอกว่าเคยเจอ กบหรือตุ๊กแกเข้าไปซ่อนในผ้าก่อนซัก โดยไม่ทันสังเกตเช่นกัน จึงถือเป็นอีกอุทาหรณ์ที่ทำให้หลายคนหันมาเช็กเสื้อผ้าก่อนโยนลงเครื่อง ไม่งั้นนั้นผ้าอาจจะเสียจนไม่กล้าใส่ไปอีกนาน
 
สาวเอะใจ เจอเศษแปลก ๆ ติดมาบนผ้า พอเปิดถังซักดูแทบผงะ วุ่นต้องซักใหม่อีกรอบ อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2569 เวลา 16:08:49
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ iOS 26.4 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย