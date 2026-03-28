ตำรวจถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องบิน ทั้งที่เร่งส่งตัวผู้ต้องหา ชี้มีเอกสารครบ แต่ติดที่อะไร ?

ตำรวจโอด คุมตัวผู้ต้องหาหนีคดี ยอมจ่ายเกือบ 9,000 จองตั๋วเครื่องบิน สุดท้ายถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง เหตุบัตรประชาชนผู้ต้องหาหมดอายุ
วันที่ 28 มีนาคม 2569 เพจ Drama-addict ได้แชร์ต่อเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ของ ตม.ชลบุรี ที่ออกมาสะท้อนปัญหาคับข้องใจและฝากถึงผู้บริหารของสายการบินหนึ่ง หลังจากที่ปฏบัติภารกิจด่วน ยอมควักเงินส่วนตัว 9,000 บาท จองตั๋วเครื่องบินเพื่อนำตัวผู้ต้องหาไปส่งตัวให้ทันกรอบเวลา แต่กลับถูกสายการบินปฏิบัติไม่ให้ขึ้นเครื่อง เหตุจากบัตรประชาชนผู้ต้องหาหมดอายุ แม้จะมีเอกสารทั้ง
- หมายจับศาล : เอกสารศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่สั่งให้เราจับและส่งตัว
- บันทึกการจับกุม : ยืนยันสถานะผู้ต้องหาชัดเจน
- ใบทะเบียนราษฏร์ : ยืนยันตัวตนได้ 100% ต่อหน้าตำรวจคุมตัว
โดยทางตำรวจระบุว่า ปกติตนจะไม่อยากโพสต์อะไรยาว ๆ แบบนี้ ใครไม่โดนเองไม่รู้หรอกว่ามัน "ท้อ" และ "จุก" แค่ไหน กับการตั้งใจทำงานแล้วต้องมาเสียค่าใช้จ่ายไปฟรี ๆ แบบนี้ !
จับผู้ต้องหาหนีคดี ต้องนำส่งเชียงใหม่ จองตั๋วจ่ายเงินเรียบร้อยเกือบ 9,000 บาท แต่สายการบินสีแดงไม่ให้ขึ้นเครื่อง
ตนกับลูกน้องทีมสืบสวน ตม.ชลบุรี อดหลับอดนอนแกะรอย จนรวบตัวผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ตามหมายจับเชียงใหม่ ได้ที่ อ.สัตหีบ ตอนบ่ายวันศุกร์ (27 มีนาคม) ซึ่งตอนกลางคืนตนยอมควักเงินส่วนตัวเกือบ 9,000 บาท จองตั๋วเครื่องบิน ในไฟลต์เช้าสุดของวันเสาร์ (28 มีนาคม) เวลา 06.30 น. ตั้งใจจะส่งตัวให้ทันกรอบเวลากฎหมาย 48 ชั่วโมง
ระหว่างนั้น ลูกน้องต้องรีบตื่นตี 3 ขับรถจากพัทยามาแสตนบายที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งที่ล้าและเหนื่อยสะสม แต่สุดท้ายกลับนำตัวผู้ต้องหาไปไม่ได้ เพราะหน้าเคาน์เตอร์สายการบินปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง เนื่องจากบัตรประชาชนผู้ต้องหาหมดอายุ โดยไม่รับฟังเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น แม้เจ้าหน้าที่จะมีเอกสารทั้งหมายศาล บันทึกการจับกุม และใบทะเบียนราษฏร์
สุดท้ายคือ เงินเกือบ 9,000 บาท ซึ่งตนจะไม่เสียดายเลยถ้าได้ช่วยงานราชการและสังคม แต่นี่กลับเสียไปฟรี ๆ เบิกคืนไม่ได้ เพียงเพราะความไม่ยืนหยุ่นของระเบียบ ตนเข้าใจว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ทำไมถึงไม่มีทางออกที่สมเหตุสมผลกว่านี้
โดยลูกน้องตนต้องเสี่ยงชีวิต ขับรถ 700 กิโลเมตร 8 - 9 ชั่วโมง แทนที่จะบิน 1 ชั่วโมง เพื่อควบคุมผู้ต้องหาไปเชียงใหม่ ทั้งที่แทบไม่ได้นอน เสี่ยงทั้งอุบัติเหตุ และเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะหาช่องทางหนีระหว่างทาง จึงอยากฝากถึงผู้บริหารสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าตำรวจทำงานเหนื่อยพอแล้ว อย่าให้ระบบมาเหยียบซ้ำคนทำงานเลย
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งส่วนที่มองว่าเรื่องนี้ต้องดูตามดุลยพินิจของทางสายการบิน แม้คนที่อยู่หน้างานอาจไม่มีอำนาจตัดสินใจ แต่ก็น่าจะช่วยประสานเรื่องด้วย แต่บางส่วนก็มองว่าทางสายการบินมีกฎระเบียบชัดเจน อีกทั้งยังมีเรื่องกฎหมายเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางผู้รักษากฎหมายเองก็ควรเคารพกฎระเบียบในการบินด้วยหรือไม่