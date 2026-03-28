HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ตำรวจถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องบิน ทั้งที่เร่งส่งตัวผู้ต้องหา ชี้มีเอกสารครบ แต่ติดที่อะไร ?

 
             ตำรวจโอด คุมตัวผู้ต้องหาหนีคดี ยอมจ่ายเกือบ 9,000 จองตั๋วเครื่องบิน สุดท้ายถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง เหตุบัตรประชาชนผู้ต้องหาหมดอายุ 

เข้าใจทำตามหน้าที่ แต่ไม่มีทางออกอื่น ?

             วันที่ 28 มีนาคม 2569 เพจ Drama-addict ได้แชร์ต่อเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ของ ตม.ชลบุรี ที่ออกมาสะท้อนปัญหาคับข้องใจและฝากถึงผู้บริหารของสายการบินหนึ่ง หลังจากที่ปฏบัติภารกิจด่วน ยอมควักเงินส่วนตัว 9,000 บาท จองตั๋วเครื่องบินเพื่อนำตัวผู้ต้องหาไปส่งตัวให้ทันกรอบเวลา แต่กลับถูกสายการบินปฏิบัติไม่ให้ขึ้นเครื่อง เหตุจากบัตรประชาชนผู้ต้องหาหมดอายุ แม้จะมีเอกสารทั้ง 

             - หมายจับศาล : เอกสารศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่สั่งให้เราจับและส่งตัว
             - บันทึกการจับกุม : ยืนยันสถานะผู้ต้องหาชัดเจน
             - ใบทะเบียนราษฏร์ : ยืนยันตัวตนได้ 100% ต่อหน้าตำรวจคุมตัว  


เข้าใจทำตามหน้าที่ แต่ไม่มีทางออกอื่น ?
  
             โดยทางตำรวจระบุว่า ปกติตนจะไม่อยากโพสต์อะไรยาว ๆ แบบนี้ ใครไม่โดนเองไม่รู้หรอกว่ามัน "ท้อ" และ "จุก" แค่ไหน กับการตั้งใจทำงานแล้วต้องมาเสียค่าใช้จ่ายไปฟรี ๆ แบบนี้ !  
 
เข้าใจทำตามหน้าที่ แต่ไม่มีทางออกอื่น ?

             จับผู้ต้องหาหนีคดี ต้องนำส่งเชียงใหม่ จองตั๋วจ่ายเงินเรียบร้อยเกือบ 9,000 บาท แต่สายการบินสีแดงไม่ให้ขึ้นเครื่อง  

             ตนกับลูกน้องทีมสืบสวน ตม.ชลบุรี อดหลับอดนอนแกะรอย จนรวบตัวผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ตามหมายจับเชียงใหม่ ได้ที่ อ.สัตหีบ ตอนบ่ายวันศุกร์ (27 มีนาคม) ซึ่งตอนกลางคืนตนยอมควักเงินส่วนตัวเกือบ 9,000 บาท จองตั๋วเครื่องบิน ในไฟลต์เช้าสุดของวันเสาร์ (28 มีนาคม) เวลา 06.30 น. ตั้งใจจะส่งตัวให้ทันกรอบเวลากฎหมาย 48 ชั่วโมง 

             ระหว่างนั้น ลูกน้องต้องรีบตื่นตี 3 ขับรถจากพัทยามาแสตนบายที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งที่ล้าและเหนื่อยสะสม แต่สุดท้ายกลับนำตัวผู้ต้องหาไปไม่ได้ เพราะหน้าเคาน์เตอร์สายการบินปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง เนื่องจากบัตรประชาชนผู้ต้องหาหมดอายุ โดยไม่รับฟังเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น แม้เจ้าหน้าที่จะมีเอกสารทั้งหมายศาล บันทึกการจับกุม และใบทะเบียนราษฏร์ 
             ทางตำรวจชี้ว่า ผู้ต้องหาที่จงใจหนีคดี คงไม่เดินเข้าอำเภอไปทำบัตรใหม่ให้ตำรวจตามตัวได้ง่าย ๆ หรอก แล้วจับได้เย็นวันศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์ อำเภอก็ปิด จะเอาเวลาที่ไหนไปทำบัตรใหม่ 

             สุดท้ายคือ เงินเกือบ 9,000 บาท ซึ่งตนจะไม่เสียดายเลยถ้าได้ช่วยงานราชการและสังคม แต่นี่กลับเสียไปฟรี ๆ เบิกคืนไม่ได้ เพียงเพราะความไม่ยืนหยุ่นของระเบียบ ตนเข้าใจว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ทำไมถึงไม่มีทางออกที่สมเหตุสมผลกว่านี้

             โดยลูกน้องตนต้องเสี่ยงชีวิต ขับรถ 700 กิโลเมตร 8 - 9 ชั่วโมง แทนที่จะบิน 1 ชั่วโมง เพื่อควบคุมผู้ต้องหาไปเชียงใหม่ ทั้งที่แทบไม่ได้นอน เสี่ยงทั้งอุบัติเหตุ และเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะหาช่องทางหนีระหว่างทาง จึงอยากฝากถึงผู้บริหารสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าตำรวจทำงานเหนื่อยพอแล้ว อย่าให้ระบบมาเหยียบซ้ำคนทำงานเลย 
  
             อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งส่วนที่มองว่าเรื่องนี้ต้องดูตามดุลยพินิจของทางสายการบิน แม้คนที่อยู่หน้างานอาจไม่มีอำนาจตัดสินใจ แต่ก็น่าจะช่วยประสานเรื่องด้วย แต่บางส่วนก็มองว่าทางสายการบินมีกฎระเบียบชัดเจน อีกทั้งยังมีเรื่องกฎหมายเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางผู้รักษากฎหมายเองก็ควรเคารพกฎระเบียบในการบินด้วยหรือไม่


เข้าใจทำตามหน้าที่ แต่ไม่มีทางออกอื่น ?




ตำรวจถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องบิน ทั้งที่เร่งส่งตัวผู้ต้องหา ชี้มีเอกสารครบ แต่ติดที่อะไร ? อัปเดตล่าสุด 28 มีนาคม 2569 เวลา 16:42:03
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ iOS 26.4 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย