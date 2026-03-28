แม่ตั๊ก เปิดนาทีเมียน้อยคลานเข่าขอขมา วอนไม่ให้ฟ้องชู้ 10 ล้าน - อโหสิกรรมยกแผง

แม่ตั๊ก กรกนก เปิดนาทีเมียน้อยคลานเข่าขอขมา วอนไม่ให้ฟ้องชู้ 10 ล้าน ขอเคลียร์จบเพื่อตัวเอง ประกาศอโหสิกรรมยกแผง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ยังคงอยู่ในความสนใจของชาวโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าของ แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง กับ ป๋าเบียร์ กานต์พล เรืองอร่าม ซึ่งทางแม่ตั๊กเดินหน้าแฉอีตสามีนั้น
ล่าสุด (28 มีนาคม 2569) แม่ตั๊ก กรกนก ได้เปิดภาพของสาวคนหนึ่ง ซึ่งถูกโยงว่าเป็นมือที่สาม ขณะคลานเข่าเข้ามากราบขอขมา โดยระบุว่า "อโหสิกรรม เลิกแล้วต่อกัน ไม่เอาโทษต่อกัน หลังจากหย่าแล้วต่อให้จะกลับไปคบกัน หรือใครจะเข้ามาต่อ... ขอให้รักลูกเรา เพราะเบียร์ยังต้องทำหน้าที่พ่อ เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ ความเจ็บปวดที่ได้รับในวันนี้ ขอเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ ส่วนน้องก็ไม่โดนฟ้อง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
โดยพบว่าเมื่อ 2 วันก่อน แม่ตั๊ก กรกนก ได้โพสต์เล่าความเจ็บปวด ว่ามีหนึ่งในเมียน้อยของอดีตสามีเข้ามาสารภาพบาปถึงบ้าน เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าไปมีสัมพันธ์กันที่ไหนบ้าง ไม่เว้นแม้แต่ในห้องหอของเธอที่นครศรีธรรมราช ทั้งที่ตอนนั้นยังมีสถานะเป็นเมียหลวง ไม่ได้หย่า
พร้อมกันนั้นยังเปิดชื่อเมียน้อยอีก 2 คนที่น้องรู้ ทำให้เธอช็อกอีกรอบ สรุปคืออดีตสามีมีเมียน้อย 3 คน พาไปหลับนอนกันที่บ้านทุกหลัง ยกเว้นที่เธอกับลูกอยู่ โดยน้องคนนี้ทักมาขอโทษเธอเองเพราะเห็นข่าว ว่าเธอกำลังจะฟ้องชู้ 10 ล้าน และฟ้องอดีตสามี ซึ่งน้องยอมกราบเท้าเธอเพราะไม่อยากโดนฟ้อง
ก่อนนี้แม่ตั๊ก ยืนกรานจะฟ้องชู้ เพราะฝ่ายชายพูดเองว่าถ้าฟ้องชู้จะจ่ายเงินให้เอง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตอนนี้เธอตัดสินใจอโหสิกรรมแล้ว แม่ตั๊ก เปิดใจต่อว่า
"บางคนอาจจะไม่พอใจ งงว่าทำไมไม่สุดเหมือนที่พูด ตอนนี้อยู่นครศรีธรรมราชค่ะ ได้มาคุยกับพ่อแม่ของเบียร์แล้วรู้สึกว่า ทุกคนทุกข์ใจหมด และคนที่ทรมานสุดคือเรา ที่ต้องเป็นเสาหลักครอบครัว สุขภาพจิตเสีย ทำงานไม่ได้ มีแต่ความแค้น ล้นที่อก ในสมองคิดแต่เรื่องที่เจ็บช้ำ ใช้ชีวิตยากมากในแต่ละวัน ถ้าใครเคยโดนแบบนี้จะรู้ว่า ที่สุดแล้วชีวิต"
"แล้วสู้ไปใจก็ยิ่งบอบช้ำ พอหยุดก็บางคนมาซ้ำ คืออยากกินได้ นอนหลับ หลุดพ้น ไม่อยากกินยาซึมเศร้า ตลอดชีวิต สุขภาพตอนนี้ก็ทรุด ไม่ไหวแล้ว
ตั๊กเดินทางมา 10 ชม. เพื่อมาเคลียร์กับบ้านเบียร์ พ่อแม่เบียร์ทุกข์ใจ แม่ตั๊กทุกข์
คนที่ ทรมานสุด คือ เรา แล้วลูกก็ต้องเห็นแม่เสียใจ มันมีแต่ความเจ็บปวด ไปศาลก็ต้องเจอกันอีก จบเลิกแล้วต่อกัน อโหสิกรรม ขอไปมีชีวิตใหม่"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut