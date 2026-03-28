ผัววัย 63 ดับสยองคาบ้าน ร่องรอยกว่า 10 แผล เมียสาวฉุนเข้าบ้านไม่ได้ อึ้งหลังรู้อายุ


           เมียสาวเมาหนัก เดือดเข้าบ้านไม่ได้ พังประตูบ้านก่อนคว้ามีดแทงผัววัย 63 ดับสยองกว่า 10 แผล ตำรวจเจอหลับคาโซฟา ยังให้การไม่รู้เรื่อง


เมียแทงผัว
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

          วันที่ 28 มีนาคม 2569 Bright TV﻿ รายงานว่า เมื่อเวลา 04.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางขุนนนท์ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกแทงเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบบริเวณประตูทางเข้ามาร่องรอยเสียหาย มีเศษกระดิ่งและขวดเหล้าตกอยู่ รวมถึงพบรองเท้าสตรี 1 ข้าง ตกอยู่ในบ้าน ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องนอน 

          ทราบชื่อผู้ตายคือ นายธวัชพล หรือ โจ อายุ 63 ปี สภาพศพนอนคุดคู้จมกองเลือดอยู่ข้างเตียง ใกล้กันพบอาวุธเป็นมีดทำครัว ยาวประมาณ 1 ฟุต ขณะที่ผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ น.ส.ทองประกาย อายุ 30 ปี เป็นภรรยาของผู้ตาย ซึ่งอยู่ในสภาพเมามาย หลับอยู่บนโซฟา ให้การไม่รู้เรื่อง 


เมียแทงผัว
ภาพจาก Bright TV﻿

          จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวช พบว่าผู้ตายมีแผลถูกอาวุธมีแทง 10 แผล ตำแหน่งที่โดนแทงมีทั้งช่วงหลังและต้นขา 

          สอบถามเพื่อนบ้าน ทราบว่าผู้ก่อเหตุพยายามจะเข้าบ้านในเวลา 03.30 น. แต่เข้าไม่ได้ จึงพยายามทุบทำลายกระดิ่งบ้าน และปีนกำแพงรั้วเข้าไปพังประตู 1 บาน จากนั้นได้ยินผู้ตายร้องเสียงดัง ก่อนจะเงียบไป กระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ 

          ทั้งนี้ ทางตำรวจได้ควบคุมตัวหญิงผู้ก่อเหตุไปที่ สน. ก่อนจะสอบสวนในช่วงบ่าย ขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตได้ส่งชันสูตรที่นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ก่อนให้ญาติในไปประกอบพิธี



ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV﻿


