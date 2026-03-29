หนุ่มโพสต์ภาพ สัตว์ปริศนาโผล่เข้าบ้าน หลายคนเพิ่งเคยเห็นใกล้ ๆ ชาวเน็ตแห่เฉลยแล้ว

 
          ไวรัล ภาพสัตว์ปริศนาโผล่ในบ้านหนุ่มนราธิวาส หน้าตาคล้ายลิงแต่มีพังผืด ชาวเน็ตเร่งเฉลย ที่แท้คือสัตว์ป่าหายาก

ตัวอะไร เข้าบ้าน !?

            วันที่ 26 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ลานิง อุมา โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เผยภาพของสัตว์ที่ไม่ค่อยคุ้นตา พร้อมสอบถามว่า "นี่ตัวอะไรครับ เจอที่จังหวัดนราธิวาส"

            จากภาพ จะเห็นสัตว์ตัวดังกล่าวกำลังเกาะอยู่บริเวณขอบผนังภายในบ้าน ขนาดคล้ายลิงแต่ไม่เหมือนลิง ลำตัวมีขนสีน้ำตาลปนเทา มีลวดลายด่าง ดวงตากลมโต ลำตัวและขามีลักษณะคล้ายพังผืดเชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้หลายคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกทั้งสงสัยและตกใจไปพร้อมกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ลานิง อุมา

            ภายหลังภาพนี้ถูกโพสต์ไป ชาวเน็ตจำนวนมากช่วยกันเฉลยว่า สัตว์ที่เห็นในภาพคือ บ่าง หรือที่บางพื้นที่ทางภาคใต้เรียกว่า พะจง หรือ พุงจง เป็นสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน มักอาศัยหรือห้อยตัวอยู่ตามต้นไม้สูง และใช้การร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง แทนการบินจริง ๆ บางคนยอมรับว่าหากเห็นครั้งแรกอาจรู้สึกน่ากลัว เพราะหน้าตาและดวงตาในตอนกลางคืนดูสะดุดตา แต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ

            ต่อมา เจ้าของภาพอัปเดตเรื่องราวว่า ได้จับ บ่าง ใส่ตะกร้าแล้วนำไปปล่อยให้ขึ้นต้นไม้ในป่าเรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุข้อความว่า "บ่างที่จับได้เมื่อคืน ได้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ววันนี้ น้องแข็งแรงและปลอดภัยดี"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ลานิง อุมา

            สำหรับข้อมูลทั่วไปของ บ่าง หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Galeopterus variegatus จัดอยู่ในวงศ์ Cynocephalidae มีชื่อสามัญว่า Colugo หรือ Flying lemur แม้ชื่อจะมีคำว่า lemur แต่ก็ไม่ใช่ลีเมอร์แต่อย่างใด สัตว์ชนิดนี้กินใบไม้อ่อนและยอดไม้เป็นอาหาร มีความยาวหัวและลำตัวประมาณ 34-42 เซนติเมตร หางยาวราว 22-27 เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1-1.8 กิโลกรัม ลักษณะเด่นคือ ตาโต สะท้อนแสงได้ดี ใบหูเล็ก และมีผิวหนังเป็นพังผืดต่อเนื่องเกือบทั้งลำตัว

            อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือ บ่าง มักจะไต่ขึ้นไปบนต้นไม้สูงที่ตั้งเดี่ยว เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการร่อน จากนั้นจะห้อยหัวลงแล้วร่อนไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ช่วยให้มันเคลื่อนที่และหาอาหารในป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หนุ่มโพสต์ภาพ สัตว์ปริศนาโผล่เข้าบ้าน หลายคนเพิ่งเคยเห็นใกล้ ๆ ชาวเน็ตแห่เฉลยแล้ว อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2569 เวลา 09:16:54
