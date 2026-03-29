โรงงานดังประกาศ แจกโบนัส 6 เดือน + เงิน 55,000 พร้อมขึ้นเงินเดือน 4.4% รับสงกรานต์

โรงงานดัง บางปะกง ประกาศโบนัสปี 2569 จัดเต็ม 6 เดือน พร้อมเงินพิเศษ 55,000 บาท และขึ้นเงินเดือน 4.4% รับสงกรานต์
ภาพจาก tiktok @.anuson
วันที่ 28 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก มนุษย์โรงงาน Story โพสต์ข่าวดีของชาวโรงงาน บริษัท เจเทคโตะ บางปะกง เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตและส่งมอบ ชิ้นส่วนยานยนต์ ตลับลูกปืน และการผลิตเครื่องจักรและแมคคาทรอนิกส์ หลังมีการยืนยัน โบนัสประจำปี ออกมาเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งยังมีเงินพิเศษ และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานรับเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย
เพจระบุว่า โบนัสปี 2569 เจเทคโตะ บางปะกง ผลการเจรจา โบนัส 6 เดือน + เงิน 55,000 พร้อมขึ้นเงินเดือน 4.4 %
เฟซบุ๊ก นิคมบางปู บ้านเรา
เฟซบุ๊ก นิคมบางปู บ้านเรา
ภาพจาก เฟซบุ๊กJtekt.Group