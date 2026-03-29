บันไดทิพย์ ? ส่องบันได สน.สุทธิสาร มีไว้แต่ใช้ไม่ได้ เมนต์สนั่น..นี่มันประตูมิติ

เปิดภาพบันได อาคารใหม่ สน.สุทธิสาร สร้างไว้ขึ้นชั้น 2 แต่ขึ้นไปไม่ได้ ออกแบบยังไง ทั้งที่งบคงไม่น้อย โซเชียลเมนต์สนั่น แซวเป็นประตูมิติ เพจดังเฉลยความจริง
เป็นภาพที่ตกอยู่ในความสนใจของประชาชนในขณะนี้ หลังจากวานนี้ (28 มีนาคม 2569) พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล สมาชิกพรรคประชาชน อดีตผู้สมัคร สส บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเปิดภาพบันได ภายในอาคารใหม่ของ สน.สุทธิสาร ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับผงะ ลักษณะราวกับบันไดทิพย์ เพราะสร้างไว้ขึ้นชั้น 2 แต่ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้
นอกจากนี้ยังพูดถึงลักษณะโครงสร้างและการออกแบบอาคารส่วนอื่น ๆ ที่ชวนให้ตั้งคำถาม
โดยระบุว่า "เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า "สวยจริง" ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ... บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้
เลยแอบสงสัยว่า ตอนออกแบบหรือก่อสร้าง คนทำชั้น 1 กับชั้น 2 เขาได้คุยกันไหมนะ 555 ถ้าจะปรับแก้ ดูแล้วคงต้องเลือกสักทาง... จะทุบบันไดชั้น 1 หรือจะเจาะพื้นชั้น 2 ดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล - Thirawat Panyatammakul
ยังไม่นับรวมทางขึ้นอาคารจอดรถที่แคบและเลี้ยวยากมาก กับห้องทำงานใต้ลานจอดรถ ที่มีหน้าต่าง... แต่ดันตรงกับเสาใหญ่พอดี ทั้งหมดนี้ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า งบประมาณที่ใช้สร้าง "คงไม่ใช่น้อย ๆ" แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีรายละเอียดที่น่าเสียดายแบบนี้ ก็ได้แต่รู้สึกเสียดายแทนพี่น้องประชาชนที่เสียภาษี และเห็นใจตำรวจที่ต้องมาทำงานในอาคารที่ควรจะดีกว่านี้
ปล.ไม่มีตำรวจคนไหนมาบ่นให้ฟังนะครับ ผมแค่เดินไปชื่นชมความสวย... แล้วบังเอิญเห็น "ความสร้างสรรค์" บางอย่างด้วยตัวเอง"
งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ เช่น
- คล้าย ๆ ชานชาลาที่ 9 เศษ 3 ส่วน 4 มั้ยครับ วิ่งขึ้นไปแล้ววาร์ปเข้าโลกเวทมนตร์
- จ้าง ชิบหายการช่าง ป่าวคะ
- อาจจะเป็นประตูมิติ
- ห้องลับหรือเปล่าครับ ขึ้นไป แล้วมีกลไกเปิดได้
- ชั้นสอง AI
- โดเรมอนต้องมาละครับ
- Thailand only !!!
- มิติลี้ลับ ห๊ะ !!!
อย่างไรก็ตาม ต่อมาเพจ บิ๊กเกรียน โพสต์ถึงภาพดังกล่าว ระบุว่าเป็นข้อดีที่ทาง พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถาม อย่างไรก็ตาม จริง ๆ แล้วอาคาร สน.สุทธิสาร อยู่ติดถนนและยังไม่ได้ถูกใช้งาน จึงมีการปิดฝ้าตีทึบเพื่อกันคนนอกขึ้นไปชั้น 2 เท่านั้น
แต่ในส่วนข้อสงสัยอื่น ๆ ทั้งเรื่องทางขึ้นอาคารจอดรถที่แคบและเลี้ยวยาก กับห้องทำงานที่หน้าต่างไปตรงกับเสาใหญ่นั้น คงต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการงานวิศวกรรม ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ที่พักอาศัย สถานีตำรวจ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการออกแบบ ประมาณราคา และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จะต้องออกมาตอบคำถามแล้ว