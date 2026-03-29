HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

บันไดทิพย์ ? ส่องบันได สน.สุทธิสาร มีไว้แต่ใช้ไม่ได้ เมนต์สนั่น..นี่มันประตูมิติ


            เปิดภาพบันได อาคารใหม่ สน.สุทธิสาร สร้างไว้ขึ้นชั้น 2 แต่ขึ้นไปไม่ได้ ออกแบบยังไง ทั้งที่งบคงไม่น้อย โซเชียลเมนต์สนั่น แซวเป็นประตูมิติ เพจดังเฉลยความจริง

บันได อาคารใหม่ สน.สุทธิสาร

            เป็นภาพที่ตกอยู่ในความสนใจของประชาชนในขณะนี้ หลังจากวานนี้ (28 มีนาคม 2569) พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล สมาชิกพรรคประชาชน อดีตผู้สมัคร สส บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเปิดภาพบันได ภายในอาคารใหม่ของ สน.สุทธิสาร ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับผงะ ลักษณะราวกับบันไดทิพย์ เพราะสร้างไว้ขึ้นชั้น 2 แต่ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้ 
            
            นอกจากนี้ยังพูดถึงลักษณะโครงสร้างและการออกแบบอาคารส่วนอื่น ๆ ที่ชวนให้ตั้งคำถาม 
            
            โดยระบุว่า "เมื่อวันก่อนได้มีโอกาสผ่านไปที่ สน.สุทธิสาร เห็นอาคารใหม่แล้วต้องบอกเลยว่า "สวยจริง" ดูทันสมัย น่าใช้งานมากครับ แต่พอลองสังเกตดี ๆ ก็เริ่มงงนิด ๆ... บันไดที่สร้างไว้ ขึ้นไปชั้น 2 ไม่ได้
            
            เลยแอบสงสัยว่า ตอนออกแบบหรือก่อสร้าง คนทำชั้น 1 กับชั้น 2 เขาได้คุยกันไหมนะ 555  ถ้าจะปรับแก้ ดูแล้วคงต้องเลือกสักทาง... จะทุบบันไดชั้น 1 หรือจะเจาะพื้นชั้น 2 ดี 
            
บันได อาคารใหม่ สน.สุทธิสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล - Thirawat Panyatammakul

            ยังไม่นับรวมทางขึ้นอาคารจอดรถที่แคบและเลี้ยวยากมาก กับห้องทำงานใต้ลานจอดรถ ที่มีหน้าต่าง... แต่ดันตรงกับเสาใหญ่พอดี ทั้งหมดนี้ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า งบประมาณที่ใช้สร้าง "คงไม่ใช่น้อย ๆ" แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีรายละเอียดที่น่าเสียดายแบบนี้ ก็ได้แต่รู้สึกเสียดายแทนพี่น้องประชาชนที่เสียภาษี และเห็นใจตำรวจที่ต้องมาทำงานในอาคารที่ควรจะดีกว่านี้
            
            ปล.ไม่มีตำรวจคนไหนมาบ่นให้ฟังนะครับ ผมแค่เดินไปชื่นชมความสวย... แล้วบังเอิญเห็น "ความสร้างสรรค์" บางอย่างด้วยตัวเอง"
            
            งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ เช่น 
            
            - คล้าย ๆ ชานชาลาที่ 9 เศษ 3 ส่วน 4 มั้ยครับ วิ่งขึ้นไปแล้ววาร์ปเข้าโลกเวทมนตร์
            
            - จ้าง ชิบหายการช่าง ป่าวคะ
            
            - อาจจะเป็นประตูมิติ
            
            - ห้องลับหรือเปล่าครับ ขึ้นไป แล้วมีกลไกเปิดได้
            
            - ชั้นสอง AI
            
            - โดเรมอนต้องมาละครับ
            
            - Thailand only !!!
            
            - มิติลี้ลับ ห๊ะ !!! 

บันได อาคารใหม่ สน.สุทธิสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล - Thirawat Panyatammakul
            
            อย่างไรก็ตาม ต่อมาเพจ บิ๊กเกรียน โพสต์ถึงภาพดังกล่าว ระบุว่าเป็นข้อดีที่ทาง พ.ต.ท. ธีรวัตร์ ออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถาม อย่างไรก็ตาม จริง ๆ แล้วอาคาร สน.สุทธิสาร อยู่ติดถนนและยังไม่ได้ถูกใช้งาน จึงมีการปิดฝ้าตีทึบเพื่อกันคนนอกขึ้นไปชั้น 2 เท่านั้น 
            
            แต่ในส่วนข้อสงสัยอื่น ๆ ทั้งเรื่องทางขึ้นอาคารจอดรถที่แคบและเลี้ยวยาก กับห้องทำงานที่หน้าต่างไปตรงกับเสาใหญ่นั้น คงต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการงานวิศวกรรม ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ที่พักอาศัย สถานีตำรวจ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการออกแบบ ประมาณราคา และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จะต้องออกมาตอบคำถามแล้ว 

TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ iOS 26.4 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย