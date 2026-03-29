ช็อกวงการมวย นักมวยฉี่ไม่หยุด เสี่ยงไตวาย ถูกหามส่ง รพ. สงสัยถูกวางยา ?

ช็อกวงการมวย พฤหัสน้อย ส สมหมาย ถูกหามส่ง รพ. - อวตาร P.K.แสนชัยมวยไทย อัปเดตอาการ ฉี่ไม่หยุด เสี่ยงไตวาย คาดถูกวางยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พฤหัส' น้อย
กลายเป็นประเด็นช็อกวงการมวยไทย หลัง พฤหัสน้อย ส สมหมาย ถูกหามส่งโรงพยาบาล หลังการชกในศึกจ้าวมวยไทย เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เมื่อวานนี้ (28 มีนาคม 2569) ซึ่ง แมมมอส ส.สละชีพ เป็นฝ่ายชนะคะแนน 2 - 1 เสียง
โดย อวตาร P.K.แสนชัยมวยไทย โพสต์แจ้งอาการของ พฤหัสน้อย ส สมหมาย ว่าฉี่ไม่หยุด ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล คาดว่าถูกวางยา พร้อมชี้ว่า ทุกวันนี้แก๊งวางยาระบาดหนัก พามวยไปชกต้องระมัดระวัง
รวมถึงตั้งคำถามว่า "วางยานักมวยต้องเลวขนาดไหน"
ทั้งนี้ มีแฟน ๆ มวยที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมส่งกำลังใจกันจำนวนมาก
ขณะที่เฟซบุ๊ก พฤหัส' น้อย โพสต์ภาพพฤหัสน้อยที่อยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมระบุว่า "ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียน ชีวิตหมาล่าเนื้อ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา ใครไม่รู้ดีเท่าตัวเราเอง" และยืนยันว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อวตาร P.K.แสนชัยมวยไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พฤหัส' น้อย