สาวผวา ถูกคนงานรีสอร์ต เกาะหลีเป๊ะ แอบดูตอนจะอาบน้ำ ชี้ได้ยินเสียงดังมา 3 คืน

สาวเตือนภัย พักรีสอร์ตเกาะหลีเป๊ะ ถูกคนงานแอบดูตอนจะอาบน้ำ เผยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กมา 3 คืน ไม่รู้ถูกแอบถ่ายด้วยไหม ฝากเป็นอุทาหรณ์ ต้องระวังตัวเสมอ
ภาพจาก TikTok @arnabarbie
เป็นคลิปเตือนภัยที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในขณะนี้ กรณีผู้ใช้ TikTok @arnabarbie ออกมาเผยประสบการณ์ช็อก หลังเข้าพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง บนเกาะหลีเป๊ะ ถูกคนงานที่รีสอร์ตแอบดูตอนจะอาบน้ำตอนกลางดึก ซึ่งทางรีสอร์ตเสนอแค่จะให้ย้ายห้อง ทำให้เธอกับแฟนตัดสินย้ายที่พักกลางดึก แบบต้องจัดการกันเอง ต้องออกมาเดินกันบนหาดตอนตี 1
- หญิงเจ้าของคลิปเผยว่า เธอกับแฟนจองมาที่รีสอร์ตแห่งนี้ 7 วัน โดยนอนบังกะโลมาได้ 3 วันแล้ว ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กมาทุกคืน กระทั่งคืนล่าสุดเธอได้ยินเสียงอีก ตอนกำลังถอดเสื้อผ้าจะอาบน้ำ เมื่อหันไปดูก็เจอว่ามีผู้ชายแอบดูอยู่
- ขณะนั้นแฟนพยายามจะตามไป แต่ทันทีที่เธอร้อง ผู้ต้องสงสัยก็รีบหนี เธอได้ยินเสียงมีคนเปิดประตูด้านหลัง
- เธอไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาถูกแอบถ่ายหรือไม่ แต่หลังจากเกิดเหตุก็ได้แจ้งความแล้ว
- ทางรีสอร์ตเสนอจะให้เปลี่ยนห้อง จากบังกะโลหลังเดิมที่อยู่ห้องสุดท้าย มาเป็นห้องด้านหน้า แต่เธอไม่สบายใจแล้ว จึงตัดสินใจย้ายที่พัก และต้องหาทางทำอะไรเองหมดในเวลาตี 1.43 น.
- เจ้าของคลิปเผยว่า เธอไม่ได้พักคนเดียว มาพักกับแฟน ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงพักคนเดียวจะเกิดอะไรขึ้น และเธอก็ไปมาเกือบทุกเกาะในไทยแล้ว ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
- คาดว่าคนงานที่ก่อเหตุไม่ใช่คนไทย
- ต่อมาเจ้าของคลิปเผยว่า เธอยังติดต่อเจ้าของรีสอร์ตไม่ได้ เพราะเจ้าของไม่ได้อยู่บนเกาะ
- สำหรับคนที่ถามหาคลิปหลักฐาน เธอไม่ได้หยิบมือถือมาถ่ายคลิปตลอดเวลา มีแค่เหตุการณ์หลังจากที่เห็นว่ามีคนแอบมองแล้ว
- มีการตรวจค้นโทรศัพท์ทุกคนหมดแล้ว แต่กว่าตำรวจจะมาถึงก็ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างนั้นหากมีการแอบถ่ายจริงก็คงลบไปหมดแล้ว เพราะก่อนตำรวจมา พวกเธอเสียงดังทำให้ทุกคนในที่พักออกมา
- ตอนนี้พวกเธอได้รับการติดต่อจากทางรีสอร์ทแล้ว กำลังจะพูดคุยและหาทางออก และขอบคุณพวกเราที่มีสติกับเรื่องนี้ และขอให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับใครอีก หลังจากนี้พวกเราจะไปพบจิตแพทย์ เพื่อดูแลและรักษาจิตใจต่อไป
- ตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดยังไม่เสร็จสิ้นและกำลังหาทางออกที่ดีที่สุด ว่าจะจัดการกับคนร้ายหรือทำยังไงให้เกาะมีความเชื่อถือต่อไป
- เธออยากฝากถึงทุกคนว่าอย่ากลัวการเที่ยวเกาะ เที่ยวไทยยังสนุกและสวยงามเหมือนเดิม แต่อยากให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์ ให้ทุกคนระมัดระวังแต่ไม่ระแวง มีสติและเช็กความเรียบร้อยของที่พักเสมอ เพื่อให้ทริปของเราปลอดภัยและมีความสุขที่สุด