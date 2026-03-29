สาวผวา ถูกคนงานรีสอร์ต เกาะหลีเป๊ะ แอบดูตอนจะอาบน้ำ ชี้ได้ยินเสียงดังมา 3 คืน

 
            สาวเตือนภัย พักรีสอร์ตเกาะหลีเป๊ะ ถูกคนงานแอบดูตอนจะอาบน้ำ เผยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กมา 3 คืน ไม่รู้ถูกแอบถ่ายด้วยไหม ฝากเป็นอุทาหรณ์ ต้องระวังตัวเสมอ 


ภาพจาก TikTok @arnabarbie

            เป็นคลิปเตือนภัยที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในขณะนี้ กรณีผู้ใช้ TikTok @arnabarbie ออกมาเผยประสบการณ์ช็อก หลังเข้าพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง บนเกาะหลีเป๊ะ ถูกคนงานที่รีสอร์ตแอบดูตอนจะอาบน้ำตอนกลางดึก ซึ่งทางรีสอร์ตเสนอแค่จะให้ย้ายห้อง ทำให้เธอกับแฟนตัดสินย้ายที่พักกลางดึก แบบต้องจัดการกันเอง ต้องออกมาเดินกันบนหาดตอนตี 1 

            - หญิงเจ้าของคลิปเผยว่า เธอกับแฟนจองมาที่รีสอร์ตแห่งนี้ 7 วัน โดยนอนบังกะโลมาได้ 3 วันแล้ว ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กมาทุกคืน กระทั่งคืนล่าสุดเธอได้ยินเสียงอีก ตอนกำลังถอดเสื้อผ้าจะอาบน้ำ เมื่อหันไปดูก็เจอว่ามีผู้ชายแอบดูอยู่ 

            - ขณะนั้นแฟนพยายามจะตามไป แต่ทันทีที่เธอร้อง ผู้ต้องสงสัยก็รีบหนี เธอได้ยินเสียงมีคนเปิดประตูด้านหลัง

            - เธอไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาถูกแอบถ่ายหรือไม่ แต่หลังจากเกิดเหตุก็ได้แจ้งความแล้ว 

ภาพจาก TikTok @arnabarbie

ภาพจาก TikTok @arnabarbie

            - ทางรีสอร์ตเสนอจะให้เปลี่ยนห้อง จากบังกะโลหลังเดิมที่อยู่ห้องสุดท้าย มาเป็นห้องด้านหน้า แต่เธอไม่สบายใจแล้ว จึงตัดสินใจย้ายที่พัก และต้องหาทางทำอะไรเองหมดในเวลาตี 1.43 น.

            - เจ้าของคลิปเผยว่า เธอไม่ได้พักคนเดียว มาพักกับแฟน ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงพักคนเดียวจะเกิดอะไรขึ้น และเธอก็ไปมาเกือบทุกเกาะในไทยแล้ว ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

            - คาดว่าคนงานที่ก่อเหตุไม่ใช่คนไทย  
  
            -  ต่อมาเจ้าของคลิปเผยว่า เธอยังติดต่อเจ้าของรีสอร์ตไม่ได้ เพราะเจ้าของไม่ได้อยู่บนเกาะ 
 
            - สำหรับคนที่ถามหาคลิปหลักฐาน เธอไม่ได้หยิบมือถือมาถ่ายคลิปตลอดเวลา มีแค่เหตุการณ์หลังจากที่เห็นว่ามีคนแอบมองแล้ว 

            - มีการตรวจค้นโทรศัพท์ทุกคนหมดแล้ว แต่กว่าตำรวจจะมาถึงก็ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างนั้นหากมีการแอบถ่ายจริงก็คงลบไปหมดแล้ว เพราะก่อนตำรวจมา พวกเธอเสียงดังทำให้ทุกคนในที่พักออกมา 

ภาพจาก TikTok @arnabarbie

            - ล่าสุดวันนี้ (29 มีนาคม) ทางเจ้าของคลิปมาอัปเดตสถานการณ์เกาะหลีเป๊ะ โดยบอกว่า ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความช่วยเหลือแล้ว ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามกระบวนการ ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ขอบคุณพี่ ๆ บนเกาะที่เป็นห่วง และถามไถ่กันเข้ามา ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ช่วยแชร์และเป็นห่วง

            - ตอนนี้พวกเธอได้รับการติดต่อจากทางรีสอร์ทแล้ว กำลังจะพูดคุยและหาทางออก และขอบคุณพวกเราที่มีสติกับเรื่องนี้ และขอให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับใครอีก หลังจากนี้พวกเราจะไปพบจิตแพทย์ เพื่อดูแลและรักษาจิตใจต่อไป 

ภาพจาก TikTok @arnabarbie

            - ทางเจ้าของรีสอร์ตยืนยันว่า ยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่าง และจะจัดการกับผู้ก่อเหตุ โดยทางตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัยทุกคนแล้ว พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้ว ซึ่งก็จะมีการดำเนินคดีต่อไป  

            - ตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดยังไม่เสร็จสิ้นและกำลังหาทางออกที่ดีที่สุด ว่าจะจัดการกับคนร้ายหรือทำยังไงให้เกาะมีความเชื่อถือต่อไป

            - เธออยากฝากถึงทุกคนว่าอย่ากลัวการเที่ยวเกาะ เที่ยวไทยยังสนุกและสวยงามเหมือนเดิม แต่อยากให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์ ให้ทุกคนระมัดระวังแต่ไม่ระแวง มีสติและเช็กความเรียบร้อยของที่พักเสมอ เพื่อให้ทริปของเราปลอดภัยและมีความสุขที่สุด 


 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2569 เวลา 17:01:18
