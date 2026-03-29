สาวสงสัย ไอศกรีม ดูเปลี่ยนไปจากภาพจำ ?! ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด คอมเมนต์ซะเห็นภาพ

สาวซื้อไอศกรีมแท่ง แต่เอะใจทำไมหน้าตาไม่ค่อยเหมือนในอดีต แต่ชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัส แห่คอมเมนต์ถึงรูปทรงที่ชวนคิดดีไม่ได้จริง ๆ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งของหวานช่วยดับอากาศร้อนของเมืองไทย สำหรับ ไอติม หรือไอศกรีม เพราะนอกจากจะช่วยคลายร้อนและเติมความสดชื่นได้ทันใจแล้ว ยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติและรูปแบบ แม้บางครั้งพอแกะซองออกมา รูปลักษณ์ของไอติมที่ซื้อมาอาจจะชวนให้ตั้งคำถามอยู่บ้างก็ตาม
วันที่ 29 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพของไอศกรีมแท่งรสผลไม้ แบบที่หลายคนคุ้นเคยตอนเด็ก ๆ แต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทำให้บางคนอาจจะมองว่า ไอศกรีมรุ่นนี้ดูเปลี่ยนไปจากเดิมในอดีต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ijxy Ihereyxrzt
จากภาพเป็น ไอศกรีมแม่ง มีม่วง แดง และส้ม ตรงปลายจะเคลือบน้ำตาลและเม็ดเป๊าะแป๊ะ แต่ด้วยขนาดของแผ่นน้ำตาลดูจะหดสั้นลง บวกกับสีของไอศกรีมก็ดูจะแบ่งสัดส่วนไม่เท่ากันจนค่อนข้างแปลกตา ทำให้เจ้าของโพสต์ ระบุแคปชั่นไว้ว่า "หนูอยากรู้ หนูพลาดอะไรไปคะ หนูไม่ได้กินนานแล้ว"
หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ไป ทำเอาชาวเน็ตถึงกับเมนต์กันสนั่น แต่ส่วนใหญ่กลับไม่ได้พูดถึงเรื่องรสชาติของ ไอศกรีม แต่กลับไปโฟกัสที่รูปร่างของแท่งนี้นี้ที่ชวนคิดดีไม่ได้ เนื่องจากด้วยทั้ง สีสัน รูปทรง สัดส่วนของแท่งดังกล่าว จนทำเอาบางคนถึงขั้นตัดพ้อว่า "หมดกันความทรงจำวัยเด็ก" เลยทีเดียว