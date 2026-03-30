นัดเจอรักในออนไลน์ หนุ่มไปต่อไม่ไหวบอกเลิกทันที หญิงลั่นประโยคปรี๊ดก่อนจาก

          หนุ่มจีนช็อก นัดเจอสาวที่คบในออนไลน์ ตัวจริงไม่ตรงปกหนักมาก ตัดสินใจบอกเลิกทันที ทำฝ่ายหญิงปรี๊ดแตก ก่อนฝากประโยคเด็ดทิ้งท้าย

          วันที่ 29 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Saostar รายงานว่า เปิดเผยเรื่องราวของชายหนุ่มที่ตัดสินใจนัดพบหญิงสาวซึ่งคบหากันผ่านโลกออนไลน์เป็นครั้งแรก แต่กลับจบลงด้วยความผิดหวัง เมื่อสิ่งที่คิดมาตลอดกลับไม่ใช่สิ่งที่เจอตรงหน้า ก่อนจะลงเอยด้วยความบาดหมาง จนต้องการยุติสัมพันธ์กลางทาง 

          เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มจากมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ที่ตัดสินใจขับรถไปพบหญิงสาวซึ่งรู้จักและพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์มาระยะหนึ่ง ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงได้อธิบายรูปลักษณ์ของตัวเองไว้ว่าเป็นคน "อวบเล็กน้อย" ทำให้ฝ่ายชายวาดภาพในหัวเอาไว้ว่า หญิงสาวคงจะรูปร่างท้วมนิดหน่อย แต่ยังดูดีอยู่ ก่อนจะเดินหน้าสานสัมพันธ์กันต่อ จนตัดสินใจนัดเจอกันเป็นครั้งแรก

          ในวันที่ทั้งสองนัดเจอกัน ชายหนุ่มเป็นฝ่ายขับรถไปรับหญิงสาวด้วยตนเอง และทันทีที่เห็นเธอครั้งแรก เขาก็เกิดความรู้สึกผิดหวังอย่างชัดเจน เพราะอีกฝ่ายนั้นดูจะรูปร่างไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้เยอะมาก เขามองว่าตัวจริงเธอนั้นน้ำหนักเยอะ และตัวไม่สูง จนแตกต่างจากที่คิดไปคนละเรื่องเลย

          จังหวะนั้น ชายหนุ่มเลือกที่จะขับรถผ่านไปอย่างเงียบ ๆ แต่ฝ่ายหญิงกลับสังเกตเห็นรถของเขาแล้ววิ่งตรงเข้ามาหาที่รถทันที ทันใดนั้นบรรยากาศที่ทั้งคู่ได้เจอกันกลับไม่หวานชื่น โดยฝ่ายหญิงถามฝ่ายชายว่า "คุณเป็นอะไรไป หรือคุณคิดว่าฉันอ้วน ฉันน่าเกลียดมากเหรอ ทำไมคุณถึงดูไม่มีความสุขแบบนี้ ?"

          ชายหนุ่ม ยังคงพยายามรักษาน้ำใจด้วยการตอบไปว่า "เปล่า ผมแค่ขับรถมาเหนื่อย ๆ เลยยิ้มไม่ออก" แต่ฝ่ายหญิงก็ยังรุกหนัก แล้วถามฝ่ายชายว่า "ตอนคุยกันในออนไลน์ คุณเรียกฉันว่าที่รัก ทำไมตอนนี้ไม่เรียกแล้วล่ะ เรียกให้ฉันฟังหน่อย ฉันชอบฟังนะ" ชายหนุ่ม รีบเปลี่ยนเรื่อง แล้วพูดว่า
"คุณคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะ ผมจะขับรถ พาไปนั่งเล่น"

          ผ่านไปสักพัก ชายหนุ่มตัดสินใจจอดรถกะทันหัน และขอพูดด้วยตรง ๆ ซึ่งในเวลานั้น ฝ่ายหญิงเข้าใจไปว่าชายหนุ่มอาจกำลังจะเปิดใจหรือพูดถึงความรู้สึกบางอย่างในเชิงบวก ทว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาบอกว่า "ผมตั้งใจมาสักพักแล้ว ผมคงคบกับคุณต่อไม่ได้ คุณอ้วนเกินไป ทั้งที่เคยบอกว่าคุณหนักแค่ 54 กิโลกรัม แต่ดูแล้วคุณน่าจะหนัก 100 กิโลกรัมด้วยซ้ำ ยังไงผมก็คงชอบคุณไม่ได้ ช่วยลงจากรถไปเถอะครับ"

          ฝ่ายหญิงรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก และพูดว่า "ฉันอ้วนตรงไหน มีคนมากมายที่ชอบรูปร่างแบบนี้ แล้วทำไมคุณถึงไม่ชอบฉัน ?" ส่วนชายหนุ่มจึงรีบตัดบทสนทนา ระบุว่า "รีบลงไปเถอะ ขอบคุณนะ ผมนึกว่าคุณจะเป็นสาวอวบสวย แต่คุณหนักเกินไป ผมรับไม่ไหว ลงจากรถไปเถอะ"โดยฝ่ายหญิงย้อนกลับว่า "ฉันอ้วนตรงไหน ก็แค่อวบ ๆ ถ้าฉันลงจากรถไป คุณอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกัน มีผู้ชายคนอื่นรอฉันอีกเยอะ" ก่อนจะลงจากรถด้วยความโกรธ ส่วนฝ่ายชายยอมรับว่า ในใจเขารู้สึกสับสน เขาเองไม่อยากทำร้ายเธอ แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเธอเลือกที่จะโกหกกันตั้งแต่แรก เขาจึงจำเป็นต้องพูดความจริงที่รู้สึกออกไปเพียงเท่านั้น

          ภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ผู้คนในสังคมต่างแสดงความเห็นกันหลายหลายมุมมอง ซึ่งความจริงแล้วแต่ละคนล้วนมีความคาดหวังในคนที่จะสานสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน เมื่อบางอย่างนั้นไม่ตรงกับที่ตามหา ความผิดหวังจึงเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นหาคู่ใน รักออนไลน์ จำเป็นต้องอาศัยทั้งความจริงใจ ความชัดเจน และการคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันมากที่สุด ไม่เช่นนั้นอาจจะมีบางฝ่ายที่ต้องมาเสียใจในภายหลังและนำไปสู่การต้องจบความสัมพันธ์


ขอบคุณข้อมูลจาก
Saostar 
kan.china.com 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดตล่าสุด 30 มีนาคม 2569 เวลา 10:11:26
