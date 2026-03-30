ไวรัล 21 ล้าน ! ภาพถ่ายผิวไหม้แดด กลายเป็นปริศนาภาพลวงตา ส่วนไหนของร่างกาย ?

 
           ปริศนาภาพลวงตา คนถ่ายภาพเซลฟี่ผิวไหม้แดด กลายเป็นไวรัลร้อนคนดูกว่า 21 ล้านวิว สุดงง ส่วนไหนของร่างกาย นั่นคอใช่ไหม... 

ภาพลวงตา
ภาพจาก X @watoson_killer

           วันที่ 30 มีนาคม 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพไวรัลสุดแปลกบนโลกออนไลน์  เมื่อผู้ใช้โซเชียลชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้ถ่ายภาพเซลฟี่หน้ากระจกเผยให้เห็นผิวไหม้แดด ที่ดูเหมือนจะเป็นภาพธรรมดาทั่วไป แต่กลับกลายเป็นปริศนาภาพลวงตา ทำเอาหลายคนตาลาย และประหลาดใจไปตาม ๆ กัน 

           ผู้ใช้บัญชี X @watoson_killer ได้โพสต์ภาพดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับแคปชั่นระบุว่า "ผิวไหม้แดดแรงมาก" จากภาพแสดงให้เห็นว่า เขากำลังยืนอยู่ในห้องน้ำ หันด้านข้างเข้าหากระจก และใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเซลฟี่ โดยเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เปิดด้านบนลงมาจนถึงไหล่ เผยให้เห็นผิวไหม้แดดบริเวณต้นคอ 

ภาพลวงตา

           อย่างไรก็ดี ฉากด้านหลังของเขามีสีที่ใกล้เคียงกับสีของร่างกาย ทำให้หลายคนเกิดอาการตาลาย กลายเป็นปริศนาภาพลวงตา แยกไม่ออกว่าในภาพถ่ายนี้คือส่วนไหนของร่างกาย ในขณะเดียวกัน ส่วนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคอของเขานั้นก็ดูยาวผิดปกติจนน่าตกใจ ถึงกับต้องจ้องมองดูดี ๆ เพื่อความแน่ใจ 
           ภาพนี้ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ล่าสุด (30 มีนาคม 2569) มียอดการมองเห็นมากกว่า 21 ล้านครั้ง หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงและสงสัย กล่าวว่า "ส่วนไหนของร่างกาย ?" และ "นั่นคอจริง ๆ ใช่ไหม ? ทำไมถึงยาวขนาดนั้น" และมีชาวเน็ตจำนวนมากนำภาพดังกล่าวไปตัดต่อแซวขำขัน โดยเสริมความยาวของคอให้ยาวเพิ่มขึ้นไปอีก  

ภาพลวงตา

ภาพลวงตา

ภาพลวงตา

ภาพลวงตา

ภาพลวงตา




ไวรัล 21 ล้าน ! ภาพถ่ายผิวไหม้แดด กลายเป็นปริศนาภาพลวงตา ส่วนไหนของร่างกาย ? โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2569 เวลา 10:50:12 2,719 อ่าน
