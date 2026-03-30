ไวรัล 21 ล้าน ! ภาพถ่ายผิวไหม้แดด กลายเป็นปริศนาภาพลวงตา ส่วนไหนของร่างกาย ?

ปริศนาภาพลวงตา คนถ่ายภาพเซลฟี่ผิวไหม้แดด กลายเป็นไวรัลร้อนคนดูกว่า 21 ล้านวิว สุดงง ส่วนไหนของร่างกาย นั่นคอใช่ไหม...
ภาพจาก X @watoson_killer
วันที่ 30 มีนาคม 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพไวรัลสุดแปลกบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้โซเชียลชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้ถ่ายภาพเซลฟี่หน้ากระจกเผยให้เห็นผิวไหม้แดด ที่ดูเหมือนจะเป็นภาพธรรมดาทั่วไป แต่กลับกลายเป็นปริศนาภาพลวงตา ทำเอาหลายคนตาลาย และประหลาดใจไปตาม ๆ กัน
ผู้ใช้บัญชี X @watoson_killer ได้โพสต์ภาพดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับแคปชั่นระบุว่า "ผิวไหม้แดดแรงมาก" จากภาพแสดงให้เห็นว่า เขากำลังยืนอยู่ในห้องน้ำ หันด้านข้างเข้าหากระจก และใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเซลฟี่ โดยเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เปิดด้านบนลงมาจนถึงไหล่ เผยให้เห็นผิวไหม้แดดบริเวณต้นคอ
ภาพนี้ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ล่าสุด (30 มีนาคม 2569) มียอดการมองเห็นมากกว่า 21 ล้านครั้ง หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงและสงสัย กล่าวว่า "ส่วนไหนของร่างกาย ?" และ "นั่นคอจริง ๆ ใช่ไหม ? ทำไมถึงยาวขนาดนั้น" และมีชาวเน็ตจำนวนมากนำภาพดังกล่าวไปตัดต่อแซวขำขัน โดยเสริมความยาวของคอให้ยาวเพิ่มขึ้นไปอีก