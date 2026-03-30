โจรกรรมสุดช็อก ! ช็อกโกแลต KitKat โดนปล้น 12 ตัน บริษัทออกแถลงการณ์แล้ว

คดีช็อกโลกวงการขนม ช็อกโกแลต KitKat โดนปล้น 12 ตัน หรือจำนวนทั้งหมด 413,793 แท่ง ล่าสุด บริษัทออกแถลงการณ์แล้ว
วันที่ 30 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ NBC News รายงานเหตุการณ์การโจรกรรมที่น่าตกใจ และกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก เมื่อบริษัท Nestlé บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า คิทแคท (KitKat) ขนมช็อกโกแลตชื่อดัง ถูกขโมยไประหว่างการขนส่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยรายงาน ระบุว่า รถขนส่งบรรทุกช็อกโกแลตแท่ง KitKat รุ่นใหม่ เป็นแท่งวาฟเฟิลเคลือบช็อกโกแลต จำนวน 413,793 แท่ง รวมน้ำหนักประมาณ 12 ตัน ออกเดินทางจากภาคกลางของประเทศอิตาลี โดยมีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศโปแลนด์ เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วยุโรป แต่ระหว่างทางกลับเกิดเหตุโจรกรรมขึ้น และสถานะล่าสุดคือ "ยังหาไม่พบ"
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ระบุว่า "แม้ว่าเราจะเข้าใจถึงรสนิยมอันยอดเยี่ยมของเหล่าอาชญากร แต่ความจริงก็คือ การขโมยสินค้าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด"
ล่าสุด ทาง KitKat ได้เผยแถลงการณ์ผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย ระบุว่า "เราขอแจ้งให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ KitKat จำนวน 12 ตัน ถูกขโมยระหว่างการขนส่งจากโรงงานในภาคกลางของอิตาลี ไปยังปลายทางในโปแลนด์ เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวน
ข่าวดีคือ ไม่มีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค และการจัดส่งไม่ได้รับผลกระทบ"
ขอบคุณข้อมูลจาก NBC News, Reuters