โจรกรรมสุดช็อก ! ช็อกโกแลต KitKat โดนปล้น 12 ตัน บริษัทออกแถลงการณ์แล้ว

 
            คดีช็อกโลกวงการขนม ช็อกโกแลต KitKat โดนปล้น 12 ตัน หรือจำนวนทั้งหมด 413,793 แท่ง ล่าสุด บริษัทออกแถลงการณ์แล้ว 

ภาพจาก SOMISERI / Shutterstock.com 

            วันที่ 30 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ NBC News รายงานเหตุการณ์การโจรกรรมที่น่าตกใจ และกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก เมื่อบริษัท Nestlé บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า คิทแคท (KitKat) ขนมช็อกโกแลตชื่อดัง ถูกขโมยไประหว่างการขนส่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

            โดยรายงาน ระบุว่า รถขนส่งบรรทุกช็อกโกแลตแท่ง KitKat รุ่นใหม่ เป็นแท่งวาฟเฟิลเคลือบช็อกโกแลต จำนวน 413,793 แท่ง รวมน้ำหนักประมาณ 12 ตัน ออกเดินทางจากภาคกลางของประเทศอิตาลี โดยมีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศโปแลนด์ เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วยุโรป แต่ระหว่างทางกลับเกิดเหตุโจรกรรมขึ้น และสถานะล่าสุดคือ "ยังหาไม่พบ"

            ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ระบุว่า "แม้ว่าเราจะเข้าใจถึงรสนิยมอันยอดเยี่ยมของเหล่าอาชญากร แต่ความจริงก็คือ การขโมยสินค้าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด"   

            อย่างไรก็ดี ทางตัวแทนของบริษัทได้เปิดเผยว่า ช็อกโกแลตที่ถูกปล้นไปนั้น อาจถูกนำไปขายในช่องทางเถื่อน แต่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยใช้รหัสเลขล็อตเฉพาะที่กำหนดให้กับช็อกโกแลตแต่ละแท่ง ทางผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง จะสามารถระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่ถูกขโมยไปหรือไม่ โดยการสแกนหมายเลขล็อตบนบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทจะแจ้งรหัสเลขล็อตผ่านช่องทางที่เหมาะสมภายหลัง 

            ล่าสุด ทาง KitKat ได้เผยแถลงการณ์ผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย ระบุว่า "เราขอแจ้งให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ KitKat จำนวน 12 ตัน ถูกขโมยระหว่างการขนส่งจากโรงงานในภาคกลางของอิตาลี ไปยังปลายทางในโปแลนด์ เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวน 

            ข่าวดีคือ ไม่มีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค และการจัดส่งไม่ได้รับผลกระทบ" 

ภาพจาก X @KITKAT



ขอบคุณข้อมูลจาก NBC News, Reuters

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โจรกรรมสุดช็อก ! ช็อกโกแลต KitKat โดนปล้น 12 ตัน บริษัทออกแถลงการณ์แล้ว โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2569 เวลา 11:56:24
