วงการการเมืองสูญเสียบุคคลสำคัญ อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี ศธ.-พาณิชย์ เสียชีวิตอย่างสงบ ขณะที่ลูกชายเผยคำสอนและแนวคิดชีวิตอันทรงคุณค่า
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิชญ์ โพธารามิก บุตรชายของ อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของบิดาผ่านเพจ Pete Bodharamik
โดยระบุข้อความว่า "7.28 am : 28 มีนาคม 2569 คุณพ่อ จากไป อย่างสงบ ทุกคำสอน ทุกคำสั่งเสีย จะนำไปดำเนินการ ให้เรียบร้อยครับ"
นอกจากแจ้งข่าวการสูญเสียแล้ว ยังได้สรุปแนวคิดสำคัญจาก "พิชิตความสำเร็จสไตล์ ดร.อดิศัย โพธารามิก" ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อความสำเร็จไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือโชค แต่เกิดจาก "วิธีคิดและการลงมือทำที่แตกต่าง" โดยเนื้อหาดังนี้
ความสำเร็จในมุมมองของ ดร.อดิศัย ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรือโชค แต่คือ "วิธีคิด + วิธีลงมือทำที่แตกต่าง"
1) เริ่มจาก "เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง"
ทุกความสำเร็จเริ่มจากการเข้าใจปัญหาให้ลึก
ไม่ใช่แค่เห็นอาการ แต่ต้องเข้าใจ "ต้นเหตุ"
แนวคิดสำคัญคือการประยุกต์ อริยสัจ 4 กับการทำงาน
• รู้ปัญหา (ทุกข์)
• รู้สาเหตุ (สมุทัย)
• เห็นเป้าหมาย (นิโรธ)
• และที่ยากที่สุดคือ "วิธีลงมือทำ" (มรรค)
คนส่วนใหญ่พลาดตรง "มรรค" เพราะไม่ลงมือคิดและทำจริงด้วยตัวเอง
2) ความสำเร็จต้องมี "กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนคนอื่น"
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือ
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ทำตามระบบเดิม
• เชื่อม "ในประเทศ + ต่างประเทศ" เป็นเรื่องเดียวกัน
• มองเศรษฐกิจเป็นระบบเดียว ไม่แยกส่วน
• เตรียมแผนล่วงหน้าว่าจะ "ต่อรองกับใคร อย่างไร"
ไม่ใช่แค่ทำงานเก่ง แต่ต้อง "คิดเกมล่วงหน้า"
3) โลกจริงคือเกมของ "การต่อรอง"
ในเวทีโลก ไม่มีคำว่าแฟร์ 100%
• ประเทศใหญ่ vs ประเทศเล็ก = ไม่เท่ากัน
• การค้า (WTO / FTA) = มีทั้งได้และเสีย
• สิ่งสำคัญคือ "รู้จุดแข็งตัวเอง แล้วใช้มันต่อรอง"
เปรียบเหมือนการชกมวย ถ้าน้ำหนักไม่เท่ากัน ต้องใช้ "ชั้นเชิง" แทนพละกำลัง
4) การเติบโตของประเทศ = การส่งออก
หัวใจของเศรษฐกิจคือ "การค้า"
• ประเทศอยู่ได้เพราะขายสินค้า/บริการ
• GDP โต = รายได้ประชาชนเพิ่ม
• ดุลการค้าบวก = ประเทศแข็งแรง
กลยุทธ์สำคัญ:
- อย่ายึดติดตลาดเดิม
- ต้อง "หาตลาดใหม่" เพื่อการเติบโตระยะยาว
5) ทุกนโยบายมี "คนได้ – คนเสีย"
การตัดสินใจที่ดี ไม่ใช่ไม่มีผลกระทบ
แต่คือ "บริหารผลกระทบให้ดีที่สุด"
• การค้าเสรีทำให้บางคนได้ประโยชน์
• แต่บางกลุ่มอาจเสียเปรียบ
ผู้นำต้อง "เข้าใจทั้งสองด้าน" และหาวิธีช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ
6) ผู้นำที่แท้จริง ต้องคิดถึง "คนส่วนใหญ่"
เป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจ
แต่คือ
- เกษตรกรต้องอยู่ได้
- คนส่วนใหญ่ต้องมีโอกาส
- ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบในระบบ
เพราะในโลกทุนนิยม"คนที่เก่งกว่า มักได้เปรียบกว่า"
หน้าที่ของผู้นำคือทำให้เกม "ไม่เอียงเกินไป"
7) Mindset สำคัญที่สุดของความสำเร็จ
สิ่งที่สะท้อนชัดมากจากหนังสือเล่มนี้คือ
"อย่าหยุดอยู่กับที่"
• ต้องกล้าลองสิ่งใหม่
• ต้องไม่ยึดติดตำแหน่งเดิม
• ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
"อยู่กระทรวงไหนก็ได้ แต่ไม่อยากอยู่ซ้ำที่เดิม"
คือ mindset ของคนที่ "ไม่หยุดเติบโต"
ความสำเร็จ = เข้าใจปัญหา + มีกลยุทธ์ + กล้าลงมือทำ
โลกจริงไม่มีอะไรแฟร์
แต่คนที่ชนะคือคนที่
- เข้าใจเกม
- เล่นเกมเป็น
- และไม่หยุดพัฒนา
ทั้งนี้ ยังมีการแนบกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพื่อให้ผู้ที่เคารพนับถือร่วมแสดงความอาลัย
การจากไปของ อดิศัย โพธารามิก ไม่เพียงเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศ แต่ยังทิ้งแนวคิดด้านความสำเร็จ การบริหาร และภาวะผู้นำ ที่ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนรุ่นหลัง
