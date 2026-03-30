HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อาลัย อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีคนสำคัญ - ลูกชายเผยแนวคิดชีวิตอันทรงคุณค่า

 
         วงการการเมืองสูญเสียบุคคลสำคัญ อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี ศธ.-พาณิชย์ เสียชีวิตอย่างสงบ ขณะที่ลูกชายเผยคำสอนและแนวคิดชีวิตอันทรงคุณค่า

อดิศัย โพธารามิก เสียชีวิตอย่างสงบ

           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิชญ์ โพธารามิก บุตรชายของ อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของบิดาผ่านเพจ Pete Bodharamik

           โดยระบุข้อความว่า "7.28 am : 28 มีนาคม 2569 คุณพ่อ จากไป อย่างสงบ ทุกคำสอน ทุกคำสั่งเสีย จะนำไปดำเนินการ ให้เรียบร้อยครับ"

           นอกจากแจ้งข่าวการสูญเสียแล้ว ยังได้สรุปแนวคิดสำคัญจาก "พิชิตความสำเร็จสไตล์ ดร.อดิศัย โพธารามิก" ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อความสำเร็จไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือโชค แต่เกิดจาก "วิธีคิดและการลงมือทำที่แตกต่าง" โดยเนื้อหาดังนี้ 

ภาพจากเฟซบุ๊ก Pete Bodharamik 

สรุปแนวคิดจาก "พิชิตความสำเร็จสไตล์ ดร.อดิศัย โพธารามิก"

            ความสำเร็จในมุมมองของ ดร.อดิศัย ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรือโชค แต่คือ "วิธีคิด + วิธีลงมือทำที่แตกต่าง"

            1) เริ่มจาก "เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง"
            ทุกความสำเร็จเริ่มจากการเข้าใจปัญหาให้ลึก
            ไม่ใช่แค่เห็นอาการ แต่ต้องเข้าใจ "ต้นเหตุ"
            แนวคิดสำคัญคือการประยุกต์ อริยสัจ 4 กับการทำงาน
             • รู้ปัญหา (ทุกข์)
             • รู้สาเหตุ (สมุทัย)
             • เห็นเป้าหมาย (นิโรธ)
             • และที่ยากที่สุดคือ "วิธีลงมือทำ" (มรรค)
           
          คนส่วนใหญ่พลาดตรง "มรรค" เพราะไม่ลงมือคิดและทำจริงด้วยตัวเอง   
 
          2) ความสำเร็จต้องมี "กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนคนอื่น"
          สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือ
          การคิดเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ทำตามระบบเดิม
           • เชื่อม "ในประเทศ + ต่างประเทศ" เป็นเรื่องเดียวกัน
           • มองเศรษฐกิจเป็นระบบเดียว ไม่แยกส่วน
           • เตรียมแผนล่วงหน้าว่าจะ "ต่อรองกับใคร อย่างไร"

          ไม่ใช่แค่ทำงานเก่ง แต่ต้อง "คิดเกมล่วงหน้า"
 
          3) โลกจริงคือเกมของ "การต่อรอง"
          ในเวทีโลก ไม่มีคำว่าแฟร์ 100%
           • ประเทศใหญ่ vs ประเทศเล็ก = ไม่เท่ากัน
           • การค้า (WTO / FTA) = มีทั้งได้และเสีย
           • สิ่งสำคัญคือ "รู้จุดแข็งตัวเอง แล้วใช้มันต่อรอง"

          เปรียบเหมือนการชกมวย ถ้าน้ำหนักไม่เท่ากัน ต้องใช้ "ชั้นเชิง" แทนพละกำลัง
 
          4) การเติบโตของประเทศ = การส่งออก
          หัวใจของเศรษฐกิจคือ "การค้า"
           • ประเทศอยู่ได้เพราะขายสินค้า/บริการ
           • GDP โต = รายได้ประชาชนเพิ่ม
           • ดุลการค้าบวก = ประเทศแข็งแรง

          กลยุทธ์สำคัญ:

          - อย่ายึดติดตลาดเดิม
          ต้อง "หาตลาดใหม่" เพื่อการเติบโตระยะยาว   
 
          5) ทุกนโยบายมี "คนได้ – คนเสีย"
          การตัดสินใจที่ดี ไม่ใช่ไม่มีผลกระทบ
          แต่คือ "บริหารผลกระทบให้ดีที่สุด"
           • การค้าเสรีทำให้บางคนได้ประโยชน์
           • แต่บางกลุ่มอาจเสียเปรียบ

          ผู้นำต้อง "เข้าใจทั้งสองด้าน" และหาวิธีช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ

          6) ผู้นำที่แท้จริง ต้องคิดถึง "คนส่วนใหญ่"
          เป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจ
          แต่คือ

          - เกษตรกรต้องอยู่ได้
          - คนส่วนใหญ่ต้องมีโอกาส
          - ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบในระบบ

          เพราะในโลกทุนนิยม"คนที่เก่งกว่า มักได้เปรียบกว่า" 
          หน้าที่ของผู้นำคือทำให้เกม "ไม่เอียงเกินไป"
 
          7) Mindset สำคัญที่สุดของความสำเร็จ
          สิ่งที่สะท้อนชัดมากจากหนังสือเล่มนี้คือ

          "อย่าหยุดอยู่กับที่"

           • ต้องกล้าลองสิ่งใหม่
           • ต้องไม่ยึดติดตำแหน่งเดิม
           • ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
          "อยู่กระทรวงไหนก็ได้ แต่ไม่อยากอยู่ซ้ำที่เดิม" 
          คือ mindset ของคนที่ "ไม่หยุดเติบโต"   
 
          ความสำเร็จ = เข้าใจปัญหา + มีกลยุทธ์ + กล้าลงมือทำ
          โลกจริงไม่มีอะไรแฟร์
          แต่คนที่ชนะคือคนที่
          - เข้าใจเกม
          - เล่นเกมเป็น
          - และไม่หยุดพัฒนา

          ทั้งนี้ ยังมีการแนบกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพื่อให้ผู้ที่เคารพนับถือร่วมแสดงความอาลัย

          การจากไปของ อดิศัย โพธารามิก ไม่เพียงเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศ แต่ยังทิ้งแนวคิดด้านความสำเร็จ การบริหาร และภาวะผู้นำ ที่ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนรุ่นหลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pete Bodharamik 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pete Bodharamik 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pete Bodharamik 


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย