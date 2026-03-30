หมอของขวัญ เดือดแรง เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น จวกหนักรัฐมนตรีไล่ฟ้องประชาชน

          หมอของขวัญ เดือดแรง เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น หลังเจอหมายศาล ลั่นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน เผยจะโพสต์ถึงทุกวัน ให้รู้ว่าฟ้องผิดคน 

หมอของขวัญ เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

          กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดีย หลังเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวว่า สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ยื่นฟ้องเธอ พร้อมแสดงความไม่พอใจว่า เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้ มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเลือกการเลือกตั้ง โดยหมอของขวัญ ได้ประกาศท้าให้มีการนับคะแนนใหม่ที่ชลบุรี เขต 1 พร้อมควักเงินล้านจ่าย 

หมอของขวัญ เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก สุชาติ ชมกลิ่น

          โดยในโพสต์ดังกล่าว หมอของขวัญ กล่าวว่า "ได้รับหมายไต่สวนมูลฟ้อง สุชาติ ชมกลิ่น ฟ้องชั้นจ้า เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน ทำไมคะ กลัวอะไร ประวัติเริ่ดขนาดนี้ คนเราจะชอบธรรมก็ต้องชอบธรรมด้วยการกระทำของตัวเองนะ อส แมนมากกก อดท เริ่ด นักการเมืองบ้านเมืองเรามันเริ่ด !" 

หมอของขวัญ เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

          จากนั้น วันที่ 30 มีนาคม 2569 หมอของขวัญ ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้ง พร้อมเปิดศึกอย่างดุเดือด โดยได้เผยว่า เรื่องเงินที่เตรียมไว้ให้นำไปเลือกตั้งใหม่ที่ชลบุรี เขต 1 นั้นไม่ได้ใช้แล้ว แต่จะนำไปสืบประเด็นที่เธออ้างถึงเกี่ยวกับตึก SKYY9 ที่ดินชลบุรี ค้ามนุษย์เก็บเบอร์รีที่ฟินแลนด์ พร้อมทั้งประกาศกร้าวว่า "ปลุกเทพีสงครามให้ตื่นจากหลับใหลเองนะ ทั่นสุชาติ ชมกลิ่น" 

หมอของขวัญ เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

          ทั้งนี้ หมอของขวัญ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วยว่า จะเตรียมเดินหน้าขุดเรื่องราวของอีกฝ่าย และจะทำให้รู้ว่าฟ้องปิดปากผิดคน โดยเผยความตั้งใจว่าจะโพสต์ถึงทุกวัน  

หมอของขวัญ เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

          "จากเกลียดยกชุด ตอนนี้กูโฟกัสได้ละว่าควรเกลียดใคร ขุดใคร เปิดใคร กูจะทำให้มึงรู้ว่ามึงฟ้องปิดปากผิดคน ! กูจะโพสต์ถึงมึงทุกวัน !" 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หมอของขวัญ เดือดแรง เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น จวกหนักรัฐมนตรีไล่ฟ้องประชาชน โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2569 เวลา 12:53:16
