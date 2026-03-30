หมอของขวัญ เดือดแรง เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น จวกหนักรัฐมนตรีไล่ฟ้องประชาชน

หมอของขวัญ เดือดแรง เปิดเรื่องลับ สุชาติ ชมกลิ่น หลังเจอหมายศาล ลั่นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน เผยจะโพสต์ถึงทุกวัน ให้รู้ว่าฟ้องผิดคน
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดีย หลังเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวว่า สุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ยื่นฟ้องเธอ พร้อมแสดงความไม่พอใจว่า เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้ มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเลือกการเลือกตั้ง โดยหมอของขวัญ ได้ประกาศท้าให้มีการนับคะแนนใหม่ที่ชลบุรี เขต 1 พร้อมควักเงินล้านจ่าย
โดยในโพสต์ดังกล่าว หมอของขวัญ กล่าวว่า "ได้รับหมายไต่สวนมูลฟ้อง สุชาติ ชมกลิ่น ฟ้องชั้นจ้า เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน ทำไมคะ กลัวอะไร ประวัติเริ่ดขนาดนี้ คนเราจะชอบธรรมก็ต้องชอบธรรมด้วยการกระทำของตัวเองนะ อส แมนมากกก อดท เริ่ด นักการเมืองบ้านเมืองเรามันเริ่ด !"
จากนั้น วันที่ 30 มีนาคม 2569 หมอของขวัญ ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้ง พร้อมเปิดศึกอย่างดุเดือด โดยได้เผยว่า เรื่องเงินที่เตรียมไว้ให้นำไปเลือกตั้งใหม่ที่ชลบุรี เขต 1 นั้นไม่ได้ใช้แล้ว แต่จะนำไปสืบประเด็นที่เธออ้างถึงเกี่ยวกับตึก SKYY9 ที่ดินชลบุรี ค้ามนุษย์เก็บเบอร์รีที่ฟินแลนด์ พร้อมทั้งประกาศกร้าวว่า "ปลุกเทพีสงครามให้ตื่นจากหลับใหลเองนะ ทั่นสุชาติ ชมกลิ่น"
ทั้งนี้ หมอของขวัญ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วยว่า จะเตรียมเดินหน้าขุดเรื่องราวของอีกฝ่าย และจะทำให้รู้ว่าฟ้องปิดปากผิดคน โดยเผยความตั้งใจว่าจะโพสต์ถึงทุกวัน
"จากเกลียดยกชุด ตอนนี้กูโฟกัสได้ละว่าควรเกลียดใคร ขุดใคร เปิดใคร กูจะทำให้มึงรู้ว่ามึงฟ้องปิดปากผิดคน ! กูจะโพสต์ถึงมึงทุกวัน !"