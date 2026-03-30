เปิดยอดเงินที่มาดามแป้ง จะจ่ายให้นักบอลไทย หากเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027

เปิดยอดเงินที่มาดามแป้ง นวลพรรณ จะจ่ายให้นักบอลไทย หากเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027 ด้วยการชนะเติร์กเมนิสถาน ช่องไหนถ่ายทอดสด
วันที่ 30 มีนาคม 2569 การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก เดินทางมาถึงนัดสุดท้าย ไทย พบ เติร์กเมนิสถาน หากเกมนี้ไม่ชนะจะตกรอบทันที ดังนั้น ไทยจึงมีแค่เงื่อนไขเดียว
ด้วยเหตุนี้ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ จึงเดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลก่อนแข่ง พร้อมประกาศเงินอัดฉีด 3 ล้านบาท หากสามารถเอาชนะเติร์กเมนิสถานได้ และถ้าหากชนะด้วยผลต่าง 3 ประตูขึ้นไป จะเพิ่มเงินเป็น 5 ล้านบาท
สำหรับเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว จะแข่งขันวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 ถ่ายทอดสด และไทยรัฐสปอร์ต
