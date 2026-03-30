เปิดยอดเงินที่มาดามแป้ง จะจ่ายให้นักบอลไทย หากเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027

 
          เปิดยอดเงินที่มาดามแป้ง นวลพรรณ จะจ่ายให้นักบอลไทย หากเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027 ด้วยการชนะเติร์กเมนิสถาน ช่องไหนถ่ายทอดสด

มาดามแป้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ

          วันที่ 30 มีนาคม 2569 การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก เดินทางมาถึงนัดสุดท้าย ไทย พบ เติร์กเมนิสถาน หากเกมนี้ไม่ชนะจะตกรอบทันที ดังนั้น ไทยจึงมีแค่เงื่อนไขเดียว

          ด้วยเหตุนี้ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ จึงเดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลก่อนแข่ง พร้อมประกาศเงินอัดฉีด 3 ล้านบาท หากสามารถเอาชนะเติร์กเมนิสถานได้ และถ้าหากชนะด้วยผลต่าง 3 ประตูขึ้นไป จะเพิ่มเงินเป็น 5 ล้านบาท

มาดามแป้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ


          สำหรับเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว จะแข่งขันวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 ถ่ายทอดสด และไทยรัฐสปอร์ต

มาดามแป้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ





เปิดยอดเงินที่มาดามแป้ง จะจ่ายให้นักบอลไทย หากเข้ารอบเอเชียนคัพ 2027 อัปเดตล่าสุด 30 มีนาคม 2569 เวลา 13:48:23 1,412 อ่าน
