ฮือฮาหนุ่มตี๋ มาทำงานขับรถดูดส้วม ขับเบนซ์กลับบ้าน - ใช้รถดูดส้วมแห่วันแต่งงาน

           คนงานดูดส้วม โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ขับรถดูดส้วมไปทำงาน แต่ขับเบนซ์กลับบ้าน เผยภูมิหลังไม่ธรรมดา ลูกเสี่ยมาเอง สุดฮือฮาใช้รถดูดส้วมมาทำขบวนแห่ตอนแต่งงาน 

ภาพจาก Jimu News

           วันที่ 28 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเรื่องราวงานแต่งสุดฮือฮา ของหนุ่มทายาทบริษัททำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียในมณฑลอันหุย ของจีน กับคู่หมั้นสาว ที่จัดขบวนรถแต่งงานในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ด้วยการนำรถสูบส้วม 9 คัน มาประดับดอกไม้สดและป้ายขนาดใหญ่ มาใช้แห่คู่บ่าวสาวในวันอันแสนสำคัญของทั้งคู่ จนเกิดเป็นภาพขบวนรถแต่งงานจากรถสูบส้วมครั้งแรกของโลก 

ภาพจาก Jimu News

           รายงานเผยว่า พานฮ่าวหนาน หนุ่มวัย 21 ปี กลายมาเป็นคนดังที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีนก่อนหน้านี้ ในฐานะคนดูดส้วมที่มักจะข้บรถดูดส้วมไปทำงาน และขับรถเบนซ์กลับบ้านหลังเลิกงาน มีผู้คนมากมายชื่นชมเขาจากการทำงานหนัก แต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าเขาเป็นแค่เจ้าของบริษัท ที่ไม่ต้องลงไปทำงานสกปรกเองหรือไม่ 

           ความจริงแล้ว พานฮ่าวหนาน จบการศึกษาเอกการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์จากมหาวิทยาลัย แต่เลือกที่ทำงานอยู่ในบริษัททำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียของพ่อ จนได้รับฉายาว่าเป็นทายาทนักดูดส้วมรุ่นที่ 2 ซึ่งในวันทำงาน เขาจะขับรถดูดส้วมตระเวนไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนงานอื่น ๆ และเมื่อเลิกงานก็จะขับรถเบนซ์ของตัวเองกลับบ้าน ใช้ชีวิตแบบคนหนุ่มทั่ว ๆ ไป 

ภาพจาก Jimu News

           แม้พ่อแม่จะมองว่าการโกยสิ่งปฏิกูลเป็นเรื่องน่าอาย พานฮ่าวหนานกลับไม่เคยปิดบังงานที่ทำ เขาภาคภูมิใจในอาชีพนี้มาก และเคยกล่าวไว้ว่า "แม้เราจะทำงานที่สกปรกที่สุดและเหม็นที่สุด แต่เงินที่เราได้มาเป็นเงินสะอาด เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ งานของเรามั่นคงมาก"
 
           เขากับคู่หมั้นสาว เจอกันผ่านโลกออนไลน์และตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็ว โดยนางสาวหลี่ ชื่นชมในทัศนคติบวกและการทำงานหนักของเขา 

           กระทั่งเดือนสิงหาคม 2568 ทั้งคู่ก็หมั้นหมายกัน จากนั้นพานฮ่าวหนานก็เสนอไอเดีย ว่าจะนำรถดูดส้วมมาใช้เป็นขบวนแต่งงาน ซึ่งคู่หมั้นสาวก็เห็นว่าน่าสนใจและดูแปลกใหม่ จึงตอบตกลงอย่างง่ายดาย 

ภาพจาก Jimu News

           เพื่อจะทำให้ความปรารถนาที่ไม่เหมือนใครเป็นจริง เมื่อครึ่งเดือนก่อนพานฮ่าวหนานจึงโพสต์โซเชียล ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่น้องคนงานดูดส้วมทั่วประเทศ เพื่อที่จะขอยืมรถดูดส้วมและเชิญคนเหล่านี้มาร่วมงานแต่งของเขา ซึ่งในเวลาไม่นานคำขอของเขาก็ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นมาก มีคนอาสาจะนำรถดูดส้วมมาร่วมงานหลายคนด้วยกัน 

           โดย นายจาง ดีลเลอร์รถดูดส้วมจากมณฑลหูเป่ย์ ยินดีที่จะนำรถดูดส้วม 2 คันมาให้เจ้าบ่าวถึงที่ รวมถึง นายหวัง ดีลเลอร์จากมณฑลอันหุย ที่เสนอจะช่วยเหลือด้วย 

           รถของนายจางเดินทางมาถึงบ้านของเจ้าบ่าว 1 วันก่อนมีพิธี โดยมีการล้างรถและประดับดอกไม้สด พร้อมขึ้นป้ายแสดงความยินดีไว้อย่างสวยงาม

           กระทั่งวันที่ 28 มีนาคม ซึ่งเป็นวันแต่งงาน ขบวนรถแห่งานแต่งที่ประกอบด้วยรถดูดส้วม 9 คัน และรถคันอื่น ๆ อีก 6 คัน ก็ได้สร้างเสียงฮือฮาและกลายมาเป็นที่สนใจทั่วประเทศ โดยมีผู้คนมากมายรวมถึงเพื่อนพ้องนักดูดส้วมที่ร่วมส่งคำอวยพรมาถึงคู่บ่าวสาวเป็นจำนวนมาก ขณะที่พานฮ่าวหนานกับคนรักเองก็รู้สึกขอบคุณทุก ๆ คนที่ให้การสนับสนุนเช่นกัน 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

ฮือฮาหนุ่มตี๋ มาทำงานขับรถดูดส้วม ขับเบนซ์กลับบ้าน - ใช้รถดูดส้วมแห่วันแต่งงาน อัปเดตล่าสุด 30 มีนาคม 2569 เวลา 15:08:43
