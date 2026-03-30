สถาปนิกโรงพักสุทธิสาร แจงเน้น ๆ ปิดทางขึ้นชั้นบน เพราะคน ๆ เดียว ตรงข้ามสิ่งที่ด่า

          สถาปนิกรับงานโรงพักสุทธิสาร แจง 4 ข้อเน้น ๆ สาเหตุโรงพักถึงขึ้นชั้นบนไม่ได้ จำเป็นต้องปิดไว้เพราะอะไร

โรงพักสุทธิสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล - Thirawat Panyatammakul

          วันที่ 30 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Lek Parinya อาชีพสถาปนิก ในฐานะสถาปนิกออกแบบ และเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานนี้  มีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า

          ช่วงนี้เป็นอะไร ตึกผมได้ออกสื่อติดกันสองตึกแล้ว ตั้งแต่ สน.สามเสน คราวนี้ เป็น สน.สุทธิสาร

          ผมในฐานะสถาปนิกออกแบบ และเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานนี้ ก็ขอรับคำชม ก่อนเลยนะครับ "สวยจริง ดูทันสมัย น่าใช้งานมาก"

          ขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจ ในการออกแบบอาคารราชการให้ออกมาดี ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ และบริการประชาชนครับ

โรงพักสุทธิสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล - Thirawat Panyatammakul

          จากนั้น ก็ขอชี้แจง ข้อเท็จจริงจากกรณีบันไดขึ้นไม่ได้

          1. แบบก่อสร้าง มันขึ้นได้ครับ ตอนตรวจรับ ก็ขึ้นได้ปกติดี แต่ตึกนี้ ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เพราะ ไฟฟ้ายังจ่ายไฟแบบมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ ค่าไฟก็จะแพงมาก ทำไมถึงยังขอมิเตอร์ถาวรไม่ได้ ก็ต้องเล่ายาวว่าตึกนี้ได้งบก่อสร้างตั้งแต่ก่อนโควิด ตอนประมูลตั้งงบไป 162 ล้าน ฟันราคามา 139 ล้าน หลังโควิดก็ขาดสภาพคล่องหนัก กว่าจะสร้างเสร็จ ก็ร่อแร่ จะยกเลิกสัญญามาหลายรอบแล้ว แต่ก็กัดฟัน สร้างเสร็จเมื่อกลางปีก่อน และโดนค่าปรับไปหลายล้าน

          กาลเวลาล่วงเลยมานาน พอสร้างเสร็จ การไฟฟ้าแจ้งว่า ทาง สน. ต้องรับไฟฟ้าแบบใต้ดินเท่านั้น ต้องเพิ่มงบประมาณอีก 6-7 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ก็ต้องตั้งงบประมาณมาจ่ายการไฟฟ้าให้ทำให้ ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการอยู่ 

          ทุกท่านก็รู้ว่ากว่าจะตั้งงบราชการ กว่าจะหาผู้รับจ้าง กระบวนการมันยาวยืด โชคดีที่ยังไม่ได้รื้อโรงพักเก่าที่อยู่ข้าง ๆ เลยยังบริการประชาชนได้ปกติ ส่วนเรื่องที่บันไดขึ้นไม่ได้ เมื่อวานได้โทรคุยกับท่าน ผู้กำกับโรงพัก แกแจ้งว่า ระหว่างที่อาคารยังไม่เปิด  มีการนำช่างมาตกแต่งภายในเพิ่มเพื่อเตรียมเปิดใช้อาคาร ปรากฎว่า มีคนสติไม่ดี เดินหลุดขึ้นไปห้องชั้นสองที่เป็นห้องประชุม และห้องผู้กำกับไปทุบกระจกแตกเสียหาย แกแจ้งว่าสองรอบแล้ว แกเลยให้ช่างมาปิดตรงนี้ไว้ก่อน ป้องกันระหว่างนี้ เพราะกว่าจะเปิดได้ ก็ต้องรอการไฟฟ้ามาเชื่อมสาย คงอีกหลายเดือน

          2. ส่วนท่านอดีตผู้สมัคร สส. ท่านเข้าไปในตึกที่ปิดอยู่ได้อย่างไร เท่าที่เห็นมุมกล้อง เดาว่าน่าจะถ่ายภาพทะลุกระจกเข้ามา พี่ยุทธเอาไปแชร์ แค่ภาพเดียว เลยรถทัวร์มากันเพียบ ตำรวจเรา ต้นทุนไม่สูงอยู่แล้ว ก็โดนหนักหน่อยครับ ก็เลยต้องมาชี้แจงกันครับ

โรงพักสุทธิสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล - Thirawat Panyatammakul

          3. ประเด็นถนนทางเข้าที่จอดรถเลี้ยวลำบาก ก็เกิดจากตามแผนเดิม พอเปิดตึกได้ จะต้องรื้อถอนโรงพักเก่า ที่อยู่ชิด ๆ กับตัวอาคารใหม่ (ประมาณ 3.50 ม.) ให้กลายเป็นถนน 6 เมตรโดยรอบ ซึ่งก็น่าจะใช้งานสะดวกกว่า และตัวโรงพักเดิมจะกลายเป็นที่จอดรถกว้างสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ส่วนบนตึกเป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่ และรถที่ใช้ในราชการ

          4. หมดประเด็นชี้แจงแล้ว เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสบ่นว่า พวกหน่วยตำรวจก่อสร้าง เรียกเล่นๆ ว่า กองโยธาตำรวจ หน้าที่ ดูแลอาคารและสถานที่ของ สตช.ทั้งประเทศ โรงพักเกือบพันห้าร้อยที่ แฟลตตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ค่าย ตชด. อาคารสำนักงานระดับภาค ระดับจังหวัดอีกเพียบ ไหนจะตึกตรวจคนเข้าเมือง ตึกพิสูจน์หลักฐาน โรงเรียนนายร้อย ฯลฯ

          เรามีสถาปนิกที่ทำงานออกแบบทั้งสิ้น 8 คน วิศวกรโครงสร้าง 4 วิศวกรสุขาภิบาล 1 วิศวกรไฟฟ้า 2 วิศวกรเครื่องกล 0.5 (เพราะแกเป็น ผกก.ต้องดูงานบริหารด้วย)

โรงพักสุทธิสาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล - Thirawat Panyatammakul

          จริง ๆ งานแบบ สน.สุทธิสาร ก่อนปิดรูบันไดนี่ น่าจะต้องมาปรึกษาเรา แต่ต่อให้มา ก็ไม่มีเวลาดูให้แน่นอนครับ งานเต็มมือ เพราะนอกจากออกแบบแล้ว ก็ยังต้องสำรวจพื้นที่ ประชุมกับหน่วย ประมาณราคา ร่าง TOR ทำราคากลาง ไปเป็นกรรมการตรวจรับ แบ่งตัวไปคุมงาน แบ่งตัวมาชี้แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ แค่จะแจ้งหน่วยตำรวจด้วยกันว่า ทำเต็มที่แล้ว รออีกนิดนะ ที่ช้าไม่ได้ถ่วงอะไร แค่เต็มมือจริง ๆ 

          ถ้าย้อนไปดูโพส ผมก็เชียร์ให้ปฏิรูประบบราชการสักทีให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่ สุจริต ผิดระเบียบ คือทุจริต งานเอกสารยืดยาว กว่าจะได้งบมาแก้ปัญหา รัฐเสียโอกาสไปเท่าไหร่ ไหนจะสวัสดิการชาวตำรวจ คุณได้รับบริการดีๆ จากตำรวจที่อยู่ในแฟลตเน่า ๆ ไม่ได้หรอกครับ แค่ตอนเช้า นายดาบแกนั่งอึในห้องน้ำรั่ว ๆ เหม็น ๆ ที่บ้าน แกจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาทำงานหล่ะ

          ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ จากตำรวจหน่วยงานก่อสร้าง รูปเดียวแชร์ให้เป็นประเด็นได้ ผมชี้แจงแล้วก็หวังจะเอาไปแก้ข้อกล่าวหาได้ สัก 100 คนที่ด่าเราไปแล้วก็ยังดีครับ

          จริง ๆ มีมหากาพย์งานก่อสร้าง สน.สุทธิสาร อีกยาวมาก ทั้งแก้ปัญหาเทคนิค แก้ปัญหาทางบริหารงานก่อสร้าง เขียนตำราได้เล่มนึงเลย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถาปนิกโรงพักสุทธิสาร แจงเน้น ๆ ปิดทางขึ้นชั้นบน เพราะคน ๆ เดียว ตรงข้ามสิ่งที่ด่า โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2569 เวลา 15:36:09
