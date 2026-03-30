ตุ๊กตาสาวสวย ดูสมจริงจนน่าทึ่ง คนมุงเป็นล้าน เฉลยให้แล้วนี่ตุ๊กตา หรือคนจริง ๆ

ภาพตุ๊กตาสาว ดูสมจริงจนเป็นไวรัล เบื้องหลังที่แท้เป็นคนจริง ๆ แต่สวยเป๊ะจนเหมือนตุ๊กตา การแสดงออกไม่ธรรมดา ทำคอนเทนต์ปังทะลุล้านวิว
ภาพจาก Soha
ทุกวันนี้เทรนด์บนโซเชียลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนเหล่านักสร้างคอนเทนต์ต้องพยายามสรรหาอะไรใหม่ ๆ หรือไอเดียสุดแหวกมานำเสนอ ขณะที่ล่าสุด (29 มีนาคม 2569) เว็บไซต์ Soha เปิดเผยว่ามีคลิป "ตุ๊กตา" กำลังเป็นไวรัลในเวียดนาม ด้วยลักษณะที่ดูสมจริงอย่างน่าเหลือเชื่อ ทั้งผิวที่ยืดหยุ่น แต่ใบหน้าสวยหวานราวกับคนจริง ๆ
ภาพจาก Soha
และสาเหตุที่ตุ๊กตานี้ดูสมจริง ก็เพราะมันไม่ได้ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ แต่คือคนจริง ๆ ที่กำลังเลียนแบบตุ๊กตา !
ภาพจาก Soha
โดยสาวที่อยู่เบื้องหลังคลิปไวรัลนี้มีชื่อว่า หง็อกอันห์ เธอผุดไอเดียสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใคร อาศัยเพียงการยืนอยู่นิ่ง ๆ โพสต์ท่าและแสดงสีหน้าให้เหมือนตุ๊กตาที่ไร้ชีวิต แต่งเติมด้วยของประกอบฉากเล็กน้อยอย่างถุงพลาสติก เท่านี้ก็สามารถหลอกตาคน ให้เชื่อว่านี่คือตุ๊กตาได้แล้ว
ภาพจาก Soha
ที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นที่สนใจ ไม่เพียงแค่คอนเซ็ปต์ของเธอ แต่ยังเป็นเพราะการแสดงออกของเธอทั้งสีหน้า ดวงตา ไปจนถึงดีเทลในการขยับตัว ที่ควบคุมทุกอย่างไว้อย่างดี จนสร้างภาพลวงตาที่ชวนให้คนดูสับสนในแวบแรก ว่านี่คือตุ๊กตาหรือคนจริง ๆ กันแน่ เมื่อรวมเข้ากับใบหน้าสวยหวานราวตุ๊กตาของเธอ จึงยิ่งมีคนเชื่อว่านี่คือตุ๊กตาที่มีชีวิตของจริง
ทั้งนี้ พบว่าเพียงไม่นานหลังโพสต์คลิป สาวคนนี้ก็กลายมาเป็นไวรัลที่มียอดวิวมากกว่า 1.2 ล้าน และมีคอมเมนต์เข้ามารัว ๆ หลายคนต่างทึ่งกับความสวยของเธอ และบอกเลยว่าแค่ไอเดียง่าย ๆ ก็ทำให้ปังได้
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha