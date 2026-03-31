สยอง เด็ก 3 ขวบถูกท่อดูดระหว่างเล่นน้ำสระ ช็อกต่อหน้าพ่อแม่ พบบาดเจ็บสาหัสจนไส้หลุด แม้หมอผ่าตัดช่วยได้ แต่อวัยวะเสียหายไปชั่วชีวิต
วันที่่ 29 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่สตาร์ รายงานเหตุสยองที่เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวอเมริกัน ขณะไปเที่ยวพักผ่อนในรีสอร์ตที่รัฐนายาริต ประเทศเม็กซิโก เมื่อลูกสาววัย 3 ขวบ ถูกดูดเข้าไปติดในท่อระบายน้ำของสระว่ายน้ำ ทำให้ช่วงเวลาอันสนุกสนานของครอบครัวเปลี่ยนเป็นฝันร้าย แม้เด็กหญิงจะรอดมาได้แต่ก็ต้องแบกรับผลกระทบจากการบาดเจ็บนี้ไปชั่วชีวิต
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เด็กหญิงซึ่งกำลังจะอายุครบ 4 ขวบในอีกไม่กี่วัน กำลังเล่นน้ำอยู่ในสระเด็กกับพ่อแม่ แต่แล้วฝาครอบท่อระบายน้ำของสระเกิดชำรุด ทำให้ทำให้เด็กหญิงถูกแรงดูดอันทรงพลังดึงเข้าไปหาท่อดังกล่าว และเข้าไปติดในกลไกลท่อ
พ่อแม่พยายามดึงตัวลูกสาวออกมาอย่างสุดความสามารถ จนในที่สุดทั้งคู่ก็พบสวิตช์ฉุกเฉินที่อยู่ใต้สระ จึงสามารถนำตัวลูกสาวออกมาได้
เด็กหญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยแพทย์พบว่าอวัยวะภายในของเด็กน้อยได้รับบาดเจ็บรุนแรง แรงดูดมหาศาลทำให้ลำไส้เล็กของเธอถูกดึงออกมานอกร่างกาย แพทย์ต้องเร่งผ่าตัดช่วยชีวิตโดยดึงเอาลำไส้ใหญ่มาเชื่อมต่อกับลำไส้เล็ก และยังต้องเข้ารับการผ่ตัดอีกเป็นสิบครั้ง ตลอดช่วงหลายเดือนหลังเหตุการณ์นั้น
ด้านแพทย์ที่ทำการรักษาเผยกับสื่ออเมริกันเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นว่า เด็กหญิงเสียลำไส้เล็กไปทั้งหมด แพทย์ต้องดึงลำไส้ใหญ่มาต่อกับลำไส้เล็ก ซึ่งแม้โดยพื้นฐานเธอจะได้รับการเชื่อมต่อกันแล้ว แต่เธอเสียลำไส้เล็กไปแล้ว
แพทย์ยังเผยอีกว่า "ในฐานะพ่อคน นี่เป็นอุบัติเหตุที่สยองมาก"
แม้เหตุการณ์จะผ่านมาจนเด็กหญิงอายุ 5 ขวบแล้ว แต่เธอยังคงต้องได้รับสารอาหารสำคัญผ่านการฉีดเข้าหน้าท้องและกระแสเลือด เนื่องจากปัญหาของระบบอวัยวะภายใน
ในเอกสารที่ครอบครัวยื่นฟ้องต่อบริษัท Hayward ผู้ผลิตท่อระบายน้ำของสระที่เกิดเหตุ ระบุว่า ท่อระบายน้ำที่บกพร่องนี้ผลิตดโดย Hayward เนื่องจากความบกพร่องที่เกิดขึ้น ทำให้ชีวิตของเด็กหญิงเปลี่ยนไปอย่างน่าเศร้า และเธอต้องทนต่อปัญหาทางการแพทย์ไปชั่วชีวิต
ด้านโฆษกของ Hayward เผยว่า ทางบริษัทเสียใจที่ได้ทราบเรื่องการบาดเจ็บของเด็กหญฺง ขณะอยู่ในรีสอร์ตที่เม็กซิโก และหวังว่าเธอจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางบริษัทได้ร้องขอให้ยกฟ้องคดีเดิม โดยอ้างว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโก ไม่ใช่ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ ที่ทางครอบครัวยื่นเอกสารคำฟ้อง ด้วยเหตุนี้ทางครอบครัวจึงฟ้องคดีใหม่อีกครั้ง รอบนี้ระบุชื่อจำเลยแค่ Hayward โดยยังคงยื่นฟ้องในสหรัฐฯ เนื่องจากพยานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ด้านทนายความ โรเบิร์ต ซิมเมอร์แมน แถลงการณ์ผ่านสื่อว่า เด็กหญิงอายุ 3 ขวบไม่ควรจะต้องต่อสู้คดี ในต่างประเทศที่เธอเกือบเอาชีวิตไม่รอด และสิ่งสุดท้ายที่พ่อแม่ของเด็กอยากทำ ก็คือกลับไปยังเม็กซิโก ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุสุดสยองนี้
