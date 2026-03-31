          แด๊ก ร่ำไห้รวมตัว BIG ASS เตรียมเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ ภาพนี้ใช้การเดินทาง 15 ปี แฟนคลับปลื้มใจ ยังหวังอีกคนให้กลับมา

BIG ASS
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband

          วันที่ 31 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband มีการโพสต์รูปการรวมตัวสังสรรค์กันอย่างมีความสุขของสมาชิกในวง แต่สิ่งที่ทำให้คนเซอร์ไพรส์สุดคือ ในเฟรมนี้มี แด๊ก อดีตนักร้องนำด้วย พร้อมข้อความว่า

BIG ASS
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband

          "เจอกัน คอนเสิร์ตใหญ่ พฤศจิกายน 2569 อิมแพค อารีน่า"

          นอกจากนี้ ยังมีคลิปแด๊กร้องไห้ มีเพื่อน ๆ มาปลอบ แคปชั่นว่า "ภาพนี้ใช้การเดินทาง 15 ปี"

BIG ASS
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband

          แล้วยังมีอีกคลิปหนึ่งที่แด๊กร้องไห้ พูดว่า "กูคิดถึงมึงเพื่อน ในใจกูคิดถึงพวกมึง เราโตมาด้วยกัน เรื่องอะไรก็ช่างมัน กูคิดถึงพวกมึง ไม่ต้องกลับมารวมตัวกันก็ได้ แต่กูคิดถึงพวกมึง"

          สุดท้ายเรื่องแบบนี้ก็ทำให้แฟนคลับอิ่มเอมใจที่ฝันเป็นจริง บางคนก็คิดถึงอีกวง อยากให้มารวมตัวแบบนี้บ้าง นั่นคือ ซิลลี่ฟูลส์

BIG ASS
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband

BIG ASS
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BIG ASS Rockband


แด๊ก ร่ำไห้รวมตัว BIG ASS เตรียมเล่นคอนใหญ่ ปลดล็อก 15 ปี แฟนหวังอีกคนกลับมา อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2569 เวลา 11:55:20 2,291 อ่าน
