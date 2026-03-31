ดราม่า ครูสาวสอน ม.ปลาย แต่ชุดทำเอาวิจารณ์หนัก สั้นเสมอใจ นร. ไม่กล้าเงยหน้า

ดราม่า ครูสาวสอนเด็ก ม.ปลาย แต่ชุดทำเอาคนวิจารณ์หนัก ใส่มาเบอร์นี้ทำนักเรียนอึดอัดไม่กล้ามอง ชี้ก่อนจะนุ่งสั้น ก็เคยใส่กางเกงโยคะมาสอน
ภาพจาก Soha
วันที่ 29 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า ไม่นานมานี้ครูสาววัย 20 กว่าปีรายหนึ่งในประเทศจีน กลายมาเป็นดราม่าที่เรียกเสียงวิจารณ์สนั่น หลังโพสต์ภาพขณะทำการสอนในชั้นเรียน แต่ชุดของเธอกลับทำเอาชาวเน็ตสะดุดตา จนทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า นี่คือชุดที่เหมาะสมสำหรับคนเป็นครูแล้วหรือไม่
จากภาพจะพบว่าครูสาวมีการแต่งหน้าอ่อน ๆ พร้อมกับสวมเสื้อกันหนาวบุขนตัวสั้น ๆ จับคู่กับกระโปรงยีนส์สั้นเสมอหู แถมยังสวมถุงน่องลูกไม้ประดับช่วงขาด้านล่าง แน่นอนว่าหากสวมชุดลักษณะนี้เดินบนถนนคงไม่ใช่เรื่องแปลก ผู้คนย่อมให้ความสนใจ ปัญหาคือเธอกำลังยืนอยู่ในชั้นเรียนของเด็กมัธยมปลาย
ชุดของเธอทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย บางคนที่จำได้ยังบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชุดของครูสาวสร้างเรื่อง โดยก่อนหน้านี้เธอก็เคยมีภาพสวมกางเกงโยคะรัด ๆ มาสอนเช่นกัน
ภาพจาก Soha
ทางสื่อยังตั้งข้อสังเกตว่า ภาพของครูสาวนั้นเห็นได้ชัดว่ามีกลุ่มนักเรียนชายนั่งอยู่ด้วย พวกเขาไม่กล้าเงยหน้าด้วยซ้ำแม้แต่ตอนที่ครูกำลังสอน แน่นอนว่าเด็กวัยนี้ย่อมมีความตระหนักในเรื่องอ่อนไหวแล้ว เห็นได้ชัดว่าการแต่งกายของครูสาวทำให้เด็ก ๆ รู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ แทนที่จะมีสมาธิตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่
สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า แม้อาชีพครูจะไม่ได้กีดกันคนจากการแต่งกายให้ดูดี แต่ยังควรเลือกสไตล์ให้เหมาะสม เพราะเครื่องแต่งกายย่อมสะท้อนถึงทัศนคติและความเคารพในวิชาชีพของตนเองและตัวนักเรียนด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha