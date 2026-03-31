โพสต์หาแฟนทำฮือฮา เหตุเหมือน นร.ประถม ส่องภาพความโต ตัวจริงไม่เด็กแล้ว

          ไอดอลโพสต์หาแฟน กลายเป็นที่ฮือฮา คนสงสัยคบเด็กประถมได้เหรอ สารภาพเหมือนจะทำความผิด เฉลยอายุจริงไม่เด็กแล้ว บางภาพดูโตมาก



          แม้แต่ไอดอลก็ยังต้องประกาศหาแฟน แต่สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงฮือฮา เมื่อ ไมไม สมาชิกวงไอดอลญี่ปุ่น FR2PON! โพสต์ประกาศหาแฟนผ่านโซเชียล ไม่ใช่แค่เพราะข้อความที่ต้องการสื่อ แต่ยังเป็นเพราะรูปของเธอ ที่ไม่ว่าจะมองยังไงก็ดูคล้ายกับเด็กประถม จนบางคนถึงกับถามว่า "โอเคแล้วเหรอที่จะเดตกับเด็ก"

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก Instagram maimai_fr2pon

          แม้จะดูเหมือนเด็กน้อยแค่ไหน แท้จริงแล้วนี่คือหญิงสาวเต็มตัว โดยจากรายงานของเว็บไซต์ Mirror Media เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เผยว่า ไมไม ที่ยังคงโสด ไร้หนุ่มมาดูแลหัวใจ เพิ่งจะประกาศหาแฟนผ่านโซเชียล บอกว่า "อีก 5 วันจะอายุ 29 ปีแล้ว แต่ยังโสด ไม่มีแฟนเลย" 

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก X @maimai_fr2pon

          โดยก่อนหน้านั้นก็โพสต์ว่า "ฉันอายุ 28 ปี ยังโสดและไม่มีแฟน ใครก็ได้ช่วยเข้ามาที" 
 
          คำสารภาพของเธอกลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมาก แต่แม้เธอจะเปิดกว้างพร้อมเดต ต่างจากไอดอลอื่น ๆ ที่พยายามปิดเรื่องนี้ สิ่งที่ชาวเน็ตโฟกัสเป็นหลัก กลับเป็นความหน้าเด็กของเธอ ที่ทำเอาหลาย ๆ คนแอบช็อก และพากันเข้ามาคอมเมนต์เช่น 

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก X @maimai_fr2pon

          "เธอดูเหมือนกับเด็กประถม"

          "แน่ใจเหรอว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว"

          "โอเคแล้วเหรอที่จะคบกับเด็ก"

          บางคนยังบอกอีกว่า การคบกับเธออาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกำลังก่ออาชญากรรม 

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก Instagram maimai_fr2pon

          สำหรับ ไมไม ไอดอลสาวซึ่งเป็นตัวแทนสีชมพูของวงรายนี้ เกิดเมื่อปี 2540 และกำลังจะอายุครบ 29 ปี ในวันที่ 2 เมษายนนี้ แต่แม้เธอจะดูหน้าตาน่ารัก และหลาย ๆ ภาพก็สื่อให้เห็นถึงความ "โต" ของเธอ แต่ด้วยหน้าตาที่คล้ายเด็กประถม กลับทำให้บางคนลังเลที่จะเข้าหา 
  
          ด้วยเหตุนี้ แฟน ๆ จึงได้เห็นหญิงสาวโพสต์หาแฟนอยู่เรื่อย ๆ จนแทบจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยเธอโพสต์หาแฟนผ่านโซเชียลมาสักพักแล้ว แต่ที่น่าสนใจคือเมื่อเทียบกับสไตล์การแต่งตัวที่ดูโตกว่านี้ในช่วงก่อน ภาพช่วงหลังของเธอกลับยิ่งดูเด็กลงมาก และเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ก็ทำให้มีแฟน ๆ ติดตามเธอเป็นจำนวนมากเช่นกัน 

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก Instagram maimai_fr2pon

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก Instagram maimai_fr2pon

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก Instagram maimai_fr2pon

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก Instagram maimai_fr2pon

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก X @maimai_fr2pon

ไอดอลโพสต์หาแฟน
ภาพจาก X @maimai_fr2pon

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


โพสต์หาแฟนทำฮือฮา เหตุเหมือน นร.ประถม ส่องภาพความโต ตัวจริงไม่เด็กแล้ว อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2569 เวลา 15:02:27
