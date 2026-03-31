โพสต์หาแฟนทำฮือฮา เหตุเหมือน นร.ประถม ส่องภาพความโต ตัวจริงไม่เด็กแล้ว

ไอดอลโพสต์หาแฟน กลายเป็นที่ฮือฮา คนสงสัยคบเด็กประถมได้เหรอ สารภาพเหมือนจะทำความผิด เฉลยอายุจริงไม่เด็กแล้ว บางภาพดูโตมาก
แม้แต่ไอดอลก็ยังต้องประกาศหาแฟน แต่สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงฮือฮา เมื่อ ไมไม สมาชิกวงไอดอลญี่ปุ่น FR2PON! โพสต์ประกาศหาแฟนผ่านโซเชียล ไม่ใช่แค่เพราะข้อความที่ต้องการสื่อ แต่ยังเป็นเพราะรูปของเธอ ที่ไม่ว่าจะมองยังไงก็ดูคล้ายกับเด็กประถม จนบางคนถึงกับถามว่า "โอเคแล้วเหรอที่จะเดตกับเด็ก"
แม้จะดูเหมือนเด็กน้อยแค่ไหน แท้จริงแล้วนี่คือหญิงสาวเต็มตัว โดยจากรายงานของเว็บไซต์ Mirror Media เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เผยว่า ไมไม ที่ยังคงโสด ไร้หนุ่มมาดูแลหัวใจ เพิ่งจะประกาศหาแฟนผ่านโซเชียล บอกว่า "อีก 5 วันจะอายุ 29 ปีแล้ว แต่ยังโสด ไม่มีแฟนเลย"
โดยก่อนหน้านั้นก็โพสต์ว่า "ฉันอายุ 28 ปี ยังโสดและไม่มีแฟน ใครก็ได้ช่วยเข้ามาที"
คำสารภาพของเธอกลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมาก แต่แม้เธอจะเปิดกว้างพร้อมเดต ต่างจากไอดอลอื่น ๆ ที่พยายามปิดเรื่องนี้ สิ่งที่ชาวเน็ตโฟกัสเป็นหลัก กลับเป็นความหน้าเด็กของเธอ ที่ทำเอาหลาย ๆ คนแอบช็อก และพากันเข้ามาคอมเมนต์เช่น
"เธอดูเหมือนกับเด็กประถม"
"แน่ใจเหรอว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว"
"โอเคแล้วเหรอที่จะคบกับเด็ก"
บางคนยังบอกอีกว่า การคบกับเธออาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกำลังก่ออาชญากรรม
สำหรับ ไมไม ไอดอลสาวซึ่งเป็นตัวแทนสีชมพูของวงรายนี้ เกิดเมื่อปี 2540 และกำลังจะอายุครบ 29 ปี ในวันที่ 2 เมษายนนี้ แต่แม้เธอจะดูหน้าตาน่ารัก และหลาย ๆ ภาพก็สื่อให้เห็นถึงความ "โต" ของเธอ แต่ด้วยหน้าตาที่คล้ายเด็กประถม กลับทำให้บางคนลังเลที่จะเข้าหา
ด้วยเหตุนี้ แฟน ๆ จึงได้เห็นหญิงสาวโพสต์หาแฟนอยู่เรื่อย ๆ จนแทบจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยเธอโพสต์หาแฟนผ่านโซเชียลมาสักพักแล้ว แต่ที่น่าสนใจคือเมื่อเทียบกับสไตล์การแต่งตัวที่ดูโตกว่านี้ในช่วงก่อน ภาพช่วงหลังของเธอกลับยิ่งดูเด็กลงมาก และเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ก็ทำให้มีแฟน ๆ ติดตามเธอเป็นจำนวนมากเช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media