เตือนภัยยาดมยี่ห้อดัง ของปลอมทำเหมือนสุด สูด 3 วันกลิ่นหมด เช็กยังไงว่าปลอม

          วันที่ 31 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict มีการโพสต์เรื่องราวการเตือนภัยการซื้อยาดมยี่ห้อดัง ระวังได้เจอของปลอม พร้อมสอนวิธีการเช็ก มีรายละเอียดดังนี้

          เตือนภัยโปรดระวังร้านขายยาดมปลอมของ X ดูรูปร่างภายนอกแพ็คเกจแทบไม่แตกต่างกัน แต่ราคาถูกกว่ามาก และสินค้าส่งมาจากจีน พอดมกลิ่นก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างว่ากลิ่นไม่หอมเหมือน X ของแท้

          ฝากทางเจ้าของสินค้าตัวจริงและตำรวจดำเนินการด้วย รวมถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการออนไลน์ด้วยปล่อยให้มีการขายของปลอมได้อย่างไร


          ส่วนผู้ซื้อก็ควรระวังเพราะยาดม X เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ถ้าสังเกตเห็นว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาจากจีนไม่ควรสั่งซื้อ เพราะน่าจะไม่ใช่ของแท้แน่

          ด้านลูกค้าที่เคยเผลอซื้อของปลอม ก็ยอมรับว่า มันเป็นแบบนั้นจริง คุณภาพกลิ่นสู้ไม่ได้เลย แถม 3 วันกลิ่นหมดแล้ว

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2569 เวลา 14:52:49 2,537 อ่าน
