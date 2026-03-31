วุ่นจัด ! คู่แฝดคบสาวคนเดียวกัน เพิ่งรู้หลังท้อง สรุปใครเป็นพ่อ ศาลตัดสินยังไง ?

           วุ่นจัด หญิงมีเซ็กส์กับคู่แฝดจนท้อง ร้อนถึงศาลตัดสิน ใครคือพ่อตัวจริง ชี้มีเซ็กส์กับชายทั้ง 2 คน ในเวลาไม่ถึง 4 วัน รับหน้าเหมือนจนแยกไม่ออก 

คู่แฝดคบสาวคนเดียวกัน

           วันที่ 28 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Daily Mail รายงานเหตุการณ์สุดวุ่นในการหาตัวพ่อที่แท้จริงของเด็กหญิงคนหนึ่ง หลังพบว่าแม่ของเธอมีเซ็กส์กับชาย 2 คน ซึ่งเป็นฝาแฝดกัน ในเวลาห่างกันไม่ถึง 4 วัน ทำให้ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าใครเป็นพ่อ แม้จะมีการตรวจดีเอ็นเอ สุดท้ายเรื่องวุ่น ๆ ก็สร้างความปวดหัวมาถึงชั้นศาล ที่จะต้องตัดสินว่าใครคือพ่อของเด็กคนนี้ 

จุดเริ่มต้นความวุ่นวาย คู่แฝดคบสาวคนเดียวกัน 


           จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนี้ เกิดขึ้นเมื่อพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งในประเทศอังกฤษ เริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนเดียวกัน หลังได้พบเธอในปี 2560 โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ แถมชายทั้ง 2 คนยังหน้าตาเหมือนกันมากจนฝ่ายหญิงแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร 

           ทั้งคู่เพิ่งจะรู้ความจริงเรื่องที่มีเซ็กส์กับผู้หญิงคนเดียวใน ในช่วงแรกที่เธอตั้งครรภ์ และตอนที่เธอไปตรวจขณะอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ พี่น้องทั้ง 2 คนยังคงส่งข้อความเถียงกันอยู่ว่า ใครกันที่น่าจะเป็นพ่อของทารก แต่มันก็ยากที่จะบอก เพราะทั้งคู่ต่างก็มีเซ็กส์กับเธอภายในช่วง 4 วัน ที่เด็กปฏิสนธิ

           รายงานเผยว่า หญิงคนนี้คลอดลูกสาวในปี 2561 ปัจจุบันเด็กน้อยอายุ 8 ขวบ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการตรวจดีเอ็นเอ แต่ผลก็ขึ้นเป็นบวกสำหรับทั้งคู่ ชายทั้ง 2 คนต่างเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นพ่อแท้ ๆ ของเด็กหญิง ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างคู่แฝดที่เคยสนิทกันมาก่อน 

ขึ้นศาลครั้งแรก 


           ในขณะที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่น ๆ แต่เรื่องราวเกี่ยวกับ "พ่อเด็ก" ได้กลายมาเป็นประเด็นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจอปัญหาตอนที่พยายามจะจัดการเรื่องสวัสดิภาพและสิทธิในตัวเด็ก จึงต้องนำเรื่องเข้าสู่ศาลครอบครัวให้ช่วยตัดสิน 

           ปรากฏว่าหลังคลอด แม่เด็กยังมีความสัมพันธ์กับหนึ่งในคู่แฝดอยู่ เขาจึงถูกระบุชื่อเป็นพ่อในใบแจ้งเกิดของเด็กหญิง ทำให้เขามีความรับผิดชอบในความเป็นพ่อในตัวเด็กตามกฎหมาย สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและสวัสดิภาพต่าง ๆ ในตัวเด็กได้ แต่เมื่อความสัมพันธ์ของเขากับแม่เด็กจบลง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจึงต้องเข้ามาจัดการเรื่องสิทธิในตัวเด็ก กระทั่งทราบว่า ฝาแฝดอีกคนก็มีโอกาสเป็นพ่อเด็กเช่นกัน 

           ความวุ่นวายนี้ปรากฏในศาลครั้งแรกเมื่อปี 2567 เพื่อให้ศาลตัดสินว่าแฝดคนไหนกันแน่ ที่น่าจะเป็นพ่อของเด็กหญิง แต่ผู้พิพากษาที่ดูแลคดีนี้ ไม่สามารถตัดสินได้เนื่องจากหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ทั้งคู่ต่างสามารถเป็นพ่อเด็กได้ทั้งนั้น และปฏิเสธที่จะลบชื่อของพ่อเด็ก ตามที่ปรากฏในใบแจ้งเกิด 

ศาลตัดสินล่าสุด เลือกได้ไหมใครเป็นพ่อ ?


           แม่เด็ก กับคู่แฝดอีกคน นำเรื่องไปร้องต่อศาลอุทธรณ์ในกรุงลอนดอน เพราะอยากให้พ่อตัวจริงได้รับการยอมรับทางกฎหมาย ว่ามีความรับผิดชอบในความเป็นพ่อของเด็กคนนี้ 

           อย่างไรก็ตาม คณะผู้พิพากษาได้ตัดสินแล้วว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบอย่างแน่ชัดว่าใครที่เป็นพ่อแท้ ๆ ของเด็ก เนื่องจากการตรวจดีเอ็นเอไม่สามารถแยกแยะได้ แม้นักวิทยาศาสตร์อาจจะสามารถทำได้ในอนาคต 

           แต่แม้จะไม่สามารถลบชื่อแฝดคนแรกออกจากใบแจ้งเกิดของเด็กหญิงได้ ผู้พิพากษาชี้ว่า เขาจะยังไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบในฐานะพ่อตามกฎหมาย จนกว่าศาลจะได้รับฟังข้อโต้แย้งเพิ่มเติม 

           "เมื่อเด็กหญิงบรรลุนิติภาวะ ก็อาจมีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะระบุว่าใครคือพ่อของเธอ และตัดฝาแฝดคนหนึ่งออกไป แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ยังไม่สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นข้อเท็จจริงของเด็กหญิงคือ พ่อของเธอมีโอกาสเป็นชายทั้ง 2 คน ไม่ใช่แค่คนเดียว" ศาลระบุ 
 
           ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังต้องมีการดำเนินการต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Sky NewsDaily Mail


วุ่นจัด ! คู่แฝดคบสาวคนเดียวกัน เพิ่งรู้หลังท้อง สรุปใครเป็นพ่อ ศาลตัดสินยังไง ? อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2569 เวลา 16:13:44
