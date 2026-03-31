ความเชื่อผีเสื้อบินเข้าห้องฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจริง 100%

ความเชื่อที่อยู่กับคนไทยนาน นาทีผีเสื้อบินเข้าห้องฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจริง 100%
ผู้ใช้ TikTok @non.peepan ได้เผยภาพเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน เห็นผีเสื้อลายดำขาว บินเข้ามาอยู่ในห้องฉุกเฉิน ถ้าอ้างอิงตามหลักความเชื่อ ผีเสื้อคือตัวแทนของดวงวิญญาณ สามารถสื่อถึงวิญญาณได้ ไม่ว่าห้องฉุกเฉินจะมีเคสสีดำหรือแดง จากที่พบมาเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ค่อนข้างตรง 100%
ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์เสียงแตกเป็นสองฝั่ง คนที่เชื่อก็ยืนยันว่าจริง เพราะเคยเจอกับตอนญาติและพ่อแม่จากไปแล้ว ส่วนฝั่งที่ไม่เชื่อ คิดว่าแค่บินมาปกติ ต้องหาหลักฐานทางวิชาการมายืนยัน
