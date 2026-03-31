           ฟุตบอลทีมชาติไทย - เติร์กเมนิสถาน เตะกี่โมง ช่องไหนถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ ร่วมเชียร์ไปด้วยกัน เงื่อนไขเข้ารอบ ขอแค่ชนะ

ฟุตบอลทีมชาติไทย

           วันที่ 31 มีนาคม 2569 วันนี้เป็นวันชี้ชะตาบอลไทย ว่าจะได้ตีตั๋วไปซาอุดีอาระเบีย ในศึกเอเชียน คัพ 2027 หรือไม่ โดยเงือนไขของการเข้ารอบ ง่ายนิดเดียว

           - ต้องชนะเติร์กเมนิสถานเท่านั้นถึงได้ไปซาอุฯ

           - ถ้าหากเสมอหรือแพ้ ก็นั่งดูเอเชียนคัพ 2027 อยู่ที่บ้าน

ภาพจาก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

ฟุตบอลทีมชาติไทย - เติร์กเมนิสถาน เตะกี่โมง


           ไทย - เติร์กเมนิสถาน จะเตะกันวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น.

ถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้


           TrueVisions Now, ไทยรัฐ ทีวี และ BG Sports


ฟุตบอลทีมชาติไทย - เติร์กเมนิสถาน เตะกี่โมง ช่องไหนถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2569 เวลา 16:01:04
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
