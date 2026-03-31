ฟุตบอลทีมชาติไทย - เติร์กเมนิสถาน เตะกี่โมง ช่องไหนถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ ร่วมเชียร์ไปด้วยกัน เงื่อนไขเข้ารอบ ขอแค่ชนะ
วันที่ 31 มีนาคม 2569 วันนี้เป็นวันชี้ชะตาบอลไทย ว่าจะได้ตีตั๋วไปซาอุดีอาระเบีย ในศึกเอเชียน คัพ 2027 หรือไม่ โดยเงือนไขของการเข้ารอบ ง่ายนิดเดียว
- ต้องชนะเติร์กเมนิสถานเท่านั้นถึงได้ไปซาอุฯ
- ถ้าหากเสมอหรือแพ้ ก็นั่งดูเอเชียนคัพ 2027 อยู่ที่บ้าน
ไทย - เติร์กเมนิสถาน จะเตะกันวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น.
TrueVisions Now, ไทยรัฐ ทีวี และ BG Sports