เบื้องหลัง AV ญี่ปุ่น พระเอก 70 คน แบกทั้งวงการจริงไหม เผยเงื่อนไขโหด นักแสดงชาย

          เปิดเบื้องหลังวงการ AV ญี่ปุ่น นักแสดงชาย 70 คน แบกทั้งวงการ รับมือนักแสดงหญิง 10,000 คน จริงไหม ด้านนางเอก AV ตัวจริง เผยเงื่อนไขสุดโหด เตือนหนุ่ม ๆ อย่ามั่นใจให้มากนัก 

ภาพจาก Instagram junelovejoyy

          ในขณะที่อุตสาหกรรม AV ของญี่ปุ่นมีความเฟื่องฟูอย่างมาก และหนุ่ม ๆ หลายคนก็คงแอบฝันอยากทำอาชีพแซ่บ ๆ นี้เช่นกัน โดยเชื่อมั่นว่าสามารถเอาอยู่ในทุก ๆ ซีน แต่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นนักแสดงชายในวงการ AV นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่ทำได้จริง ๆ มีน้อยจนแทบจะเรียกได้ว่าขาดแคลนเลยทีเดียว โดยมีสื่อบางแห่งชี้ว่า ท่ามกลางนักแสดงสาวนับหมื่น แต่มีนักแสดงชายเพียง 70 คนเท่านั้นที่แบกวงการนี้ไว้

          โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล รายงานว่า จูน เลิฟจอย อดีตนางเอก AV ชาวต่างชาติในวงการ AV ญี่ปุ่น ออกมาเผยถึงสิ่งที่พบเจอเกี่ยวกับนักแสดงชายในวงการ ยอมรับว่าแม้สัดส่วนนักแสดงชายจะน้อยกว่านักแสดงหญิงมาก ๆ แต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของจำนวน แต่เป็น "ความสามารถ" และการขาด "ความน่าไว้วางใจ" ต่างหาก

ภาพจาก Instagram junelovejoyy

          เลิฟจอย เผยว่า นักแสดงชาย AV ที่ยังคร่ำหวอดในวงการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ซึ่งนักแสดงอาวุโสเหล่านี้จะมีตารางงานแน่นมาก เพราะพวกเขาทำงานได้ดี พร้อมถ่ายงานได้ทุกเมื่อ 

          สาวแซ่บเผยว่า ทุก ๆ ครั้งที่มีข่าวทำนองว่ามีนักแสดงชายแค่ 70 คน ที่คอยค้ำจุนวงการ AV ญี่ปุ่น ก็มักจะมีผู้ชายจำนวนมากส่งข้อความมาหาเธอ บอกว่าอยากจะเป็นนักแสดงด้วย และจะมาเป็นผู้กอบกู้วงการให้เอง แต่สิ่งที่เธออยากแนะนำถึงหนุ่ม ๆ เหล่านั้นก็คือ อย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไป พร้อมระบุเงื่อนไขสำหรับชายที่จะมาเป็นนักแสดง AV ดังนี้ 

ภาพจาก Instagram junelovejoyy
 
          - ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารในกองถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          - ทนต่อแรงกดดังสูงได้ ไม่หวั่นไหวแม้จะมีสายตาของทีมงานทั้งกองถ่ายจับจ้อง 

          - มั่นใจว่าจะสามารถทำตามคำขอของผู้กำกับได้อย่างสมบูรณ์ 

ภาพจาก Instagram junelovejoyy

          ยิ่งไปกว่านั้นคือ คนที่จะมาทำงานตรงนี้ต้องยอมสละเส้นทางอาชีพปกติที่มีความมั่นคง เนื่องจากรายได้จากการเป็นนักแสดง AV นั่นไม่มีความแน่นอน 

          เลิฟจอย ชี้ว่า นักแสดงชายนั้นแทบจะไม่สามารถถ่ายฉากซ้ำได้ ทุก ๆ การแสดงต้องทำให้ทุกคนพึงพอใจ ดังนั้นเธอจึงขอเตือนว่า การเป็นนักแสดงชายในวงการ AV ไม่ใช่งานในฝันที่จะสร้างความสุขสม หรือรายได้สูง ๆ อย่างแน่นอน 

          ด้าน อีเจี้ยนฮวนชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการ AV ชาวไต้หวัน เผยถึงเรื่องนี้ว่า คำกล่าวอ้างว่ามีนักแสดงชาย 70 คนในวงการ AV ญี่ปุ่น เป็นข้อมูลเดิมที่มีจากบทสัมภาษณ์เมื่อกว่า 10 ปีก่อน ในความเป็นจริงอาจไม่ถึงขั้นนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเรื่องความยากของการเป็นนักแสดง AV ไม่ใช่เพียงเลิฟจอยเท่านั้นที่ออกมาพูด แม้แต่เขาเองยังได้รับอีเมลจากคนที่อาสา อยากเป็นพระเอก AV ทุกวันเช่นกัน แต่หลังจากเห็นเงื่อนไขที่เลิฟจอยระบุไว้ เขาก็อยากถามว่า "คุณยังอยากเป็นพระเอก AV อยู่ไหม ?"
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple


เบื้องหลัง AV ญี่ปุ่น พระเอก 70 คน แบกทั้งวงการจริงไหม เผยเงื่อนไขโหด นักแสดงชาย อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2569 เวลา 17:18:30
