เริ่มแล้ว 1 เม.ย. 69 สิ้นสุดเตือนก่อนปรับ เช็ก 10 ข้อหา ใครฝ่าฝืนโดนจับ ปรับจริง

 
           เริ่มบังคับใช้จริงแล้ว 1 เมษายน 2569 ตำรวจเลิกเตือนก่อนปรับ เดินหน้าจับจริง 10 ข้อหาจราจรหลัก ฝ่าฝืนมีสิทธิ์โดนปรับหนักทันที

เลิกเตือน ปรับจริง เช็ก 10 ข้อหาจราจร

           จากกรณี พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการในการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยในด้านการจราจรให้มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบัน ศจร.ตร. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1 "เตือนก่อนปรับ" ที่กำลังใช้ปฏิบัติจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งวันนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการดังกล่าว

           หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่ 2 มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่พรุ่งนี้ คือ วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อสร้างสังคมการขับขี่ที่ปลอดภัยร่วมกัน

กฏจราจร

           ทั้งนี้ วันที่ 1 เมษายน 2569 ตำรวจจราจรจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใน 10 ข้อหาหลัก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนี้

           1. ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)

           2. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท (เดิม 1,000 บาท)

           3. ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

           4. ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ โดยไม่มีอุปกรณ์เสริม ปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

           5. ขับรถย้อนศร ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (เดิม 500 บาท)

           6. ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับและคนซ้อน ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

           7. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งคนขับและผู้โดยสาร ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

           8. ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

           9. ขับขี่ขณะเมาสุรา ปรับ 5,000-20,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี

           10. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ปรับ 5,000-20,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี
 
เช็ก 10 ข้อหา เลิกเตือนก่อนจับ
ภาพจาก  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย


เริ่มแล้ว 1 เม.ย. 69 สิ้นสุดเตือนก่อนปรับ เช็ก 10 ข้อหา ใครฝ่าฝืนโดนจับ ปรับจริง อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2569 เวลา 16:27:23
