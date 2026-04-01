โซเชียลฮือฮา คนดังตัวพ่อสายลักชู ลงภาพบ้านหรู มีไอเทมแบรนด์ไทยโผล่ด้วย !

          โซเชียลฮือฮา สก็อตต์ ดิสซิก ตัวพ่อสายลักชู ลงภาพบ้านหรู คนตาไวสังเกตเห็นไอเทมสุดฮอตของคนดัง บอกเลยนั่นแบรนด์ไทย 

สก็อตต์ ดิสซิก

           เรียกได้ว่าแบรนด์ไทยไปไกลระดับโลกอย่างแท้จริง ชนิดที่คนดังยังเลือกใช้ โดยล่าสุด (28 มีนาคม 2569) บนอินสตาแกรมของ สก็อตต์ ดิสซิก (Scott Disick) ตัวพ่อสายลักชูรี อดีตสามีของ คอร์ทนีย์ คาร์เดเชียน (Kourtney Kardashian) ได้โชว์ให้เห็นสภาพภายในบ้านหรูของเขา ในวันสบาย ๆ แต่ไม่วายมีคนตาดีแอบสังเกตเห็นไอเทมอย่างหนึ่ง ที่ถูกตั้งไว้หลายจุดในบ้าน

สก็อตต์ ดิสซิก
ภาพจาก Instagram letthelordbewithyou

          โดยไอเทมดังกล่าว ก็คือก้านไม้หอมปรับอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องหอมแบรนด์ไทยอย่าง รื่นรมย์ (REUNROM) นั่นเอง แถมยังมีขวดน้ำหอมจากทางแบรนด์ด้วย ทำเอาโซเชียลในไทยต่างฮือฮา และพูดถึงเรื่องนี้กันมาก 

สก็อตต์ ดิสซิก
ภาพจาก Instagram letthelordbewithyou

สก็อตต์ ดิสซิก
ภาพจาก Instagram letthelordbewithyou

สก็อตต์ ดิสซิก
ภาพจาก Instagram letthelordbewithyou


โซเชียลฮือฮา คนดังตัวพ่อสายลักชู ลงภาพบ้านหรู มีไอเทมแบรนด์ไทยโผล่ด้วย ! โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2569 เวลา 10:06:11
