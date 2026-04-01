โซเชียลฮือฮา คนดังตัวพ่อสายลักชู ลงภาพบ้านหรู มีไอเทมแบรนด์ไทยโผล่ด้วย !

โซเชียลฮือฮา สก็อตต์ ดิสซิก ตัวพ่อสายลักชู ลงภาพบ้านหรู คนตาไวสังเกตเห็นไอเทมสุดฮอตของคนดัง บอกเลยนั่นแบรนด์ไทย
เรียกได้ว่าแบรนด์ไทยไปไกลระดับโลกอย่างแท้จริง ชนิดที่คนดังยังเลือกใช้ โดยล่าสุด (28 มีนาคม 2569) บนอินสตาแกรมของ สก็อตต์ ดิสซิก (Scott Disick) ตัวพ่อสายลักชูรี อดีตสามีของ คอร์ทนีย์ คาร์เดเชียน (Kourtney Kardashian) ได้โชว์ให้เห็นสภาพภายในบ้านหรูของเขา ในวันสบาย ๆ แต่ไม่วายมีคนตาดีแอบสังเกตเห็นไอเทมอย่างหนึ่ง ที่ถูกตั้งไว้หลายจุดในบ้าน
ภาพจาก Instagram letthelordbewithyou
โดยไอเทมดังกล่าว ก็คือก้านไม้หอมปรับอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องหอมแบรนด์ไทยอย่าง รื่นรมย์ (REUNROM) นั่นเอง แถมยังมีขวดน้ำหอมจากทางแบรนด์ด้วย ทำเอาโซเชียลในไทยต่างฮือฮา และพูดถึงเรื่องนี้กันมาก
