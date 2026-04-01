มาถึงจุดนี้ คนออสเตรเลียโชว์ ต้มดีเซลใช้เอง หั่นต้นทุนไปครึ่ง รับไม่ได้น้ำมันแพง

           มาถึงจุดนี้ คนออสเตรเลียโชว์วิธี ต้มดีเซลใช้เอง รับไม่ได้น้ำมันแพง เทียบกับค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชี้ประหยัดต้นทุน แต่ผู้เชี่ยวชาญย้ำมีความเสี่ยง

ภาพจาก TikTok @heres_brucy

           ออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญวิกฤตด้านหลังงาน จากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปแตะ 3.15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 71 บาท ก็ผลักดันให้ประชาชนต้องหาทางออกใหม่ ดังเช่น บรูซ ดันน์ คนดังจากรายการวาไรตี้ ที่ผุดคลิปต้มน้ำมันดีเซลใช้เองที่บ้าน จนกลายมาเป็นคลิปไวรัลที่ดึงดูดยอดวิวกว่า 1.4 ล้านครั้ง 

           จากรายงานของเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ วันที่ 30 มีนาคม 2569 บรูซ ดันน์ เป็นช่างฝีมือซึ่งเคยปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ดังอย่าง Big Brother แต่เขากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งจากคลิป TikTok สาธิตวิธีการต้มดีเซลแบบโฮมเมด จากน้ำมันปรุงอาหารเหลือใช้ ซึ่งเขายอมรับว่า… 

ภาพจาก TikTok @heres_brucy

           "ผมหวังจริง ๆ ว่าจะไม่ต้องมาถึงจุดนี้ แต่เราก็มาถึงจนได้ แล้วก็ต้องต้มดีเซลใช้เอง" บรูซ กล่าวพร้อมเทียบว่าน้ำมันดีเซลลิตรละ 3.15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แพงจนเหมือนการปล้นกัน และเขาก็ไม่มีวันยอมจ่ายในราคาเท่านี้ 

           เขายังหยอกล้ออีกด้วยว่า หากเห็นเขาซิ่งรถผ่านถนนไป โดยมีกลิ่นเหมือนร้านปลาทอดลอยมา ก็อย่าได้สนใจกันเลย 

           ที่เป็นเช่นนั้นเพราะน้ำมันเหลือใช้จากการทำอาหารส่วนมากของเขา ได้มาจากร้านขายปลาทอดในละแวกบ้านนั่นเอง ซึ่งเขาจะนำมากรองและผสมกับดีเซลในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อลดต้นทุนไปครึ่งหนึ่ง และย้ำว่าที่น้ำมันสูตรนี้ใช้กับรถของเขาได้ เพราะรถของเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเก่า ที่มีปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกลไก 

           อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเพื่อน ๆ มาขอให้ช่วยสอน และเขาก็เริ่มต้มดีเซลเผื่อให้พ่อกับพี่น้องได้ใช้ บรูซย้ำถึงข้อจำกัดสำคัญก็คือ น้ำมันดีเซลโฮมเมดเหล่านี้ไม่สามารถทำขายได้ หากเป็นการทำใช้ส่วนตัวเองก็คงไม่มีปัญหา แต่หากทำขายเชิงพานิชย์จำเป็นจำต้องผ่านมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

ภาพจาก TikTok @heres_brucy

จุดที่บีบคั้น น้ำมันแพงจนรับไม่ได้


           บรูซ เผยว่า จุดแตกหักที่ทำเขาให้มาถึงจุดนี้ เกิดขึ้นจากวันหนึ่งที่เขารีบไปเติมน้ำมันก่อนที่ราคาน้ำมันจะแพงเกินไป แล้วพบว่าเขาต้องจ่ายเงินถึง 500 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 11,200 บาท) เพื่อเติมน้ำมันใส่ถังเจอรรี่แคน ซึ่งเป็นอะไรที่บ้ามาก ๆ เขาคิดว่ามันมากเกินไป จึงพยายามค้นหาว่าจะสามารถใช้อะไรมาแทนได้ 

           "ตอนที่คุณจ่าย 500 ดอลลาร์ที่ปั๊ม นั่นเท่ากับตั๋วเครื่องบินไป-กลับบาหลีนะ ผมไม่ทำแบบนั้นหรอก มันไร้สาระมาก" บรูซ กล่าว พร้อมประชดว่าให้เขากู้เงินแล้วไปบาหลีเลยยังดีกว่า

           สาเหตุที่บรูซจำเป็นต้องหาน้ำมันทางเลือก เพราะงานของเขาจำเป็นต้องพึ่งการใช้รถในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทุกวัน และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงก็ส่งผลกระทบหนักเป็นพิเศษต่อพื้นที่ชนบท ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ใช่ทางเลือกในการเดินทาง ทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมัน เพราะหากไม่ขับรถก็คงเหมือนถูกโดดเดี่ยว 

ภาพจาก TikTok @heres_brucy

ผู้เชี่ยวชาญ เตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 
           เมื่อคลิปของเขาถูกเผยแพร่ ก็ได้รับเสียงตอบรับจากชาวเน็ตมากมาย โดยบางคนถึงกับวิงวอน ขอให้บรูซปล่อยคู่มือการต้มดีเซลใช้เองโดยเร็วไว อย่างไรก็ตาม เดวิด แม็คโคเวน ผู้อำนวยการด้านเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์ ของ News Corp Australia เตือนว่าแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังลำบาก แต่ประชาชนควรระมัดระวัง หากคิดจะต้มน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เอง 
 
           เขาเข้าใจว่ายามวิกฤติ ผู้คนจะมองหามาตรการพิเศษของตัวเอง แต่ขอเตือนว่าอย่าลองทำที่บ้าน โดยชี้ว่าดีเซลโฮมเมดจากน้ำมันปรุงอาหาร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถสายประหยัดทดลองทำกันมาเป็นสิบปีแล้ว แต่จำเป็นต้องระวัง เพราะรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีระบบซับซ้อน อาจใช้น้ำมันแบบนี้ไม่ได้ 

           "ยังมีคำถามเรื่องความปลอดภัย อุปกรณ์ การฝึกอบรม และประกันภัยด้วย ผมไม่อยากเห็นใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียบ้านไปทั้งหลัง เพียงเพื่อประหยัดค่าน้ำมัน" เดวิด ระบุ
  
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาถึงจุดนี้ คนออสเตรเลียโชว์ ต้มดีเซลใช้เอง หั่นต้นทุนไปครึ่ง รับไม่ได้น้ำมันแพง โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2569 เวลา 12:25:50 7,322 อ่าน
