HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทรัมป์ ประกาศจบสงครามกับอิหร่านใน 2-3 สัปดาห์ ลั่นให้ชาติอื่นไปหาน้ำมันกันเอาเอง

 
           โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจบสงครามกับอิหร่านใน 2-3 สัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลง ลั่นให้ชาติอื่นไปหาน้ำมันกันเอาเอง เรียนรู้ที่จะสู้เพื่อตัวเองบ้าง 

trump
ภาพจาก Joshua Sukoff / Shutterstock.com 

           วันที่ 1 เมษายน 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์ และอัลจาซีรา รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในทำเนียบขาว ระบุว่า สหรัฐฯ อาจยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ หลังจากสงครามยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งเดือน และส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานและสั่นคลอนเศรษฐกิจโลก โดยสหรัฐฯ จะถอนกำลังในเร็ว ๆ นี้ ส่วนประเทศพันธมิตรอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง ก็ให้ไปจัดการด้วยตัวเอง 

จบสงครามใน 2-3 สัปดาห์ ไม่ต้องมีข้อตกลง 


           โดยทรัมป์ ได้กล่าวว่า "เราจะถอนกำลังออกในเร็ว ๆ นี้ ภายใน 2 หรืออาจจะ 3 สัปดาห์" ทั้งนี้ ทรัมป์ ยังกล่าวเสริมด้วยว่า ทางอิหร่านไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงเพื่อที่จะยุติการขัดแย้งนี้ "อิหร่านไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลง พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับผม" 

           อย่างไรก็ดี สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการที่สหรัฐฯ จะยุติความขัดแย้งในครั้งนี้ ทรัมป์ได้กล่าวว่า ข้อกำหนดสำหรับการยุติปฏิบัติการคืออิหร่านจะต้องถูกทำให้กลับไปสู่ยุคหิน โดยปราศจากความสามารถในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ในเร็ววัน จากนั้นสหรัฐฯ จะถอนตัวออกมา 

           "เมื่อเรารู้สึกว่าพวกเขาถูกทำให้ตกอยู่ในยุคหินเป็นเวลานาน และพวกเขาจะไม่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกต่อไป เมื่อนั้นเราจะถอนตัวออกมา" ทรัมป์ กล่าว 

           "ไปหาน้ำมันกันเอาเอง !"  


           ในขณะที่สงครามยังคงดำเนินอยู่ ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Truth Social โจมตีประเทศพันธมิตรต่าง ๆ ที่ปฏิเสธคำขอความช่วยเหลือทางทหารเพื่อรักษาเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยหนึ่งในนั้นคือ สหราชอาณาจักร ซึ่งไม่สามารถหาเชื้อเพลิงเครื่องบินได้ โดยทรัมป์ได้บอกพวกเขาว่า ให้ไปซื้อเชื้อเพลิงจากสหรัฐฯ หรือ "ควรรวบรวมความกล้าหาญที่รอคอยมานาน ไปที่ช่องแคบ และยึดมันมา" 

           "พวกคุณจะต้องเริ่มเรียนรู้วิธีต่อสู้ด้วยตัวเอง สหรัฐฯ จะไม่ช่วยเหลือพวกคุณอีกต่อไปแล้ว เช่นเดียวกับที่พวกคุณไม่ได้ช่วยเหลือเรา อิหร่านถูกทำลายไปเกือบหมดแล้ว ส่วนที่ยากที่สุดผ่านไปแล้ว ไปหาแหล่งน้ำมันของตัวเองเถอะ !" ทรัมป์ กล่าว

           นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ฝรั่งเศสว่า "ไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างมาก โดยเฉพาะการไม่อนุญาตให้เครื่องบินบรรทุกเสบียงทางทหาร บินผ่านน่านฟ้าฝรั่งเศส เพื่อมุ่งหน้าไปยังอิสราเอล รวมถึงจุดยืนของฝรั่งเศส ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ฐานทัพในการโจมตีอิหร่านนั้นชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้ว" 

           คำกล่าวของทรัมป์เกิดขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ พุ่งสูงทะลุ 4 ดอลลาร์ (ราว 130 บาท) ต่อแกลลอน (3.8 ลิตร) สร้างแรงกดดันต่อค่าครองชีพของชาวอเมริกันอย่างหนัก อันเป็นผลมาจากการโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียของอิหร่าน และการบีบจำกัดปริมาณเชื้อเพลิงผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญที่ใช้ขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลก 


ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters, Aljazeera, BBC

โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2569 เวลา 12:26:45
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย