เตือน April Fool’s Day สร้างข่าวปลอม-แชร์มั่ว ระวังขำไม่ออก มีสิทธิ์ติดคุก - ปรับอ่วม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำ April Fool’s Day เล่นได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ชี้สร้างข่าวปลอม-แชร์ข้อมูลเท็จทำสังคมป่วน มีสิทธิ์ติดคุกสูงสุด 5 ปี ปรับหนักหลักแสน
วันที่ 1 เมษายน 2569 รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ระมัดระวังในการสร้างเรื่องโกหกเพื่อความสนุกสนานหรือหยอกล้อบุคคลอื่น เนื่องจาก 1 เม.ย. ของทุกปี ตรงกับ April Fool’s Day หรือ วันแห่งการโกหกหากได้รับความเสียหาย หรือพบเห็นบุคคลใดสร้างข่าวปลอมจนทำให้เกิดความสับสนในสังคม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระมัดระวังการสร้างหรือแชร์ข้อมูลเท็จจนทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างความตื่นตระหนกในสังคมสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมมีความผิดตามกฎหมาย
เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- นำเข้าข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.14(1) โทษจําคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลเท็จ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.14(15)โทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ร่วมแชร์ ร่วมด่าทอ แสดงความคิดเห็นหยาบคาย ผิดกฎหมายอาญา ม.328 ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจําคุก ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท