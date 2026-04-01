HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เตือน April Fool’s Day สร้างข่าวปลอม-แชร์มั่ว ระวังขำไม่ออก มีสิทธิ์ติดคุก - ปรับอ่วม

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำ April Fool’s Day เล่นได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ชี้สร้างข่าวปลอม-แชร์ข้อมูลเท็จทำสังคมป่วน มีสิทธิ์ติดคุกสูงสุด 5 ปี ปรับหนักหลักแสน

          วันที่ 1 เมษายน 2569 รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ระมัดระวังในการสร้างเรื่องโกหกเพื่อความสนุกสนานหรือหยอกล้อบุคคลอื่น เนื่องจาก 1 เม.ย. ของทุกปี ตรงกับ April Fool’s Day หรือ วันแห่งการโกหกหากได้รับความเสียหาย หรือพบเห็นบุคคลใดสร้างข่าวปลอมจนทำให้เกิดความสับสนในสังคม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ระมัดระวังการสร้างหรือแชร์ข้อมูลเท็จจนทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างความตื่นตระหนกในสังคมสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมมีความผิดตามกฎหมาย

เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          - นำเข้าข้อมูลปลอม ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.14(1) โทษจําคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          - เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลเท็จ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.14(15)โทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          - ร่วมแชร์ ร่วมด่าทอ แสดงความคิดเห็นหยาบคาย ผิดกฎหมายอาญา ม.328 ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจําคุก ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตือน April Fool's Day สร้างข่าวปลอม-แชร์มั่ว ระวังขำไม่ออก มีสิทธิ์ติดคุก - ปรับอ่วม โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2569 เวลา 15:46:45
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย