Oracle เลย์ออฟทั่วโลก 30,000 คน - อินเดียโดนเกือบ 12,000 เซ่นลงทุน AI

Oracle บริษัทเทคโนโลยี ปลดพนักงานฟ้าผ่า 30,000 ตำแหน่ง คาดช่วยเพิ่มสภาพคล่อง หลังบริษัทลงทุนครั้งใหญ่ ดึง AI มาใช้งาน - มีปรับการดำเนินงาน
วันที่ 31 มีนาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า Oracle บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ทำการปลดพนักงานครั้งใหญ่ โดยมีผลวันที่ 1 เมษายน ท่ามกลางทิศทางของบริษัทที่กำลังมุ่งลงทุนด้าน AI
ไมเคิล เซฟเพิร์ด ผู้จัดการอาวุโสของ Oracle เปิดเผยผ่าน LinkedIn ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างนี้ มีตั้งแต่ระดับวิศวกรอาวุโส สถาปนิก ผู้นำด้านปฏิบัติการ ผู้จัดการด้านโปรแกรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยการลดกำลังคนครั้งใหญ่นี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ถูกให้ออกเพราะสิ่งที่พวกเขาทำ หรือไม่ได้ทำ
นี่เป็นเพียงข้อความหนึ่ง จากบรรดาโพสต์มากมายที่พูดถึงการเลิกจากครั้งนี้ ขณะที่ Connected to India ระบุว่า ทางบริษัทได้ปลดพนักงานทั่วโลกประมาณ 30,000 ตำแหน่ง รวมถึงเกือบ 12,000 ตำแหน่ง ในประเทศอินเดีย โดยพนักงานจากทีมต่าง ๆ เผยว่าพวกเขาได้รับอีเมลแจ้งการเลิกจ้างในเวลาประมาณ 05.00-06.00 น.
อนึ่ง Oracle มีพนักงานในอินเดียประมาณ 30,000 ตำแหน่ง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปลดคนล่าสุด และคาดว่าทางบริษัทอาจปลดคนอีกรอบเร็ว ๆ นี้
านพนักงาน Oracle รายหนึ่ง ชี้ว่าตำแหน่งงานเหล่านั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากการปรับการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทชี้ว่า พนักงานได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงขององค์กรก่อนหน้านี้แล้ว
บีบีซี เปิดเผยว่า Oracle มีการนำเครื่องมือ AI มาใช้ภายในองค์กร และผู้บริหารก็เคยกล่าวไว้เมื่อต้นเดือนมีนาคม ว่ามันสามารถช่วยให้พนักงานทำงานได้มากขึ้น ในขณะที่มีจำนวนพนักงานน้อยลง
"การใช้เครื่องมือเขียนโค้ด AI ภายใน Oracle ทำให้ทีมวิศวกรที่มีขนาดเล็กลง สามารถส่งมอบโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิม ให้แก่ลูกค้าได้ไวขึ้น" ไมค์ ซิลิเซีย ซีอีโอร่วมของ Oracle ระบุ และเสริมว่าเครื่องมือ AI นี้ยังสร้างวิธีการใหม่ในการขาย สามารถขายบริการของ ได้อัตโนมัติ และทางบริษัทก็เพิ่งใช้ AI สร้างเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Connected to India