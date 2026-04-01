HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

Oracle เลย์ออฟทั่วโลก 30,000 คน - อินเดียโดนเกือบ 12,000 เซ่นลงทุน AI

 
             Oracle บริษัทเทคโนโลยี ปลดพนักงานฟ้าผ่า 30,000 ตำแหน่ง คาดช่วยเพิ่มสภาพคล่อง หลังบริษัทลงทุนครั้งใหญ่ ดึง AI มาใช้งาน - มีปรับการดำเนินงาน

Oracle

           วันที่ 31 มีนาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า Oracle บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ทำการปลดพนักงานครั้งใหญ่ โดยมีผลวันที่ 1 เมษายน ท่ามกลางทิศทางของบริษัทที่กำลังมุ่งลงทุนด้าน AI 

           ไมเคิล เซฟเพิร์ด ผู้จัดการอาวุโสของ Oracle เปิดเผยผ่าน LinkedIn ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างนี้ มีตั้งแต่ระดับวิศวกรอาวุโส สถาปนิก ผู้นำด้านปฏิบัติการ ผู้จัดการด้านโปรแกรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยการลดกำลังคนครั้งใหญ่นี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ถูกให้ออกเพราะสิ่งที่พวกเขาทำ หรือไม่ได้ทำ 

           นี่เป็นเพียงข้อความหนึ่ง จากบรรดาโพสต์มากมายที่พูดถึงการเลิกจากครั้งนี้ ขณะที่ Connected to India ระบุว่า ทางบริษัทได้ปลดพนักงานทั่วโลกประมาณ 30,000 ตำแหน่ง รวมถึงเกือบ 12,000 ตำแหน่ง ในประเทศอินเดีย โดยพนักงานจากทีมต่าง ๆ เผยว่าพวกเขาได้รับอีเมลแจ้งการเลิกจ้างในเวลาประมาณ 05.00-06.00 น. 

           อนึ่ง Oracle มีพนักงานในอินเดียประมาณ 30,000 ตำแหน่ง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปลดคนล่าสุด และคาดว่าทางบริษัทอาจปลดคนอีกรอบเร็ว ๆ นี้ 
 
           านพนักงาน Oracle รายหนึ่ง ชี้ว่าตำแหน่งงานเหล่านั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากการปรับการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทชี้ว่า พนักงานได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงขององค์กรก่อนหน้านี้แล้ว 
 
Oracle

           รายงานชี้ว่า การเลิกจ้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดลดต้นทุน เนื่องจากบริษัทต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับการลงทุนครั้งใหญ่ในด้าน AI 
 
           บีบีซี เปิดเผยว่า Oracle มีการนำเครื่องมือ AI มาใช้ภายในองค์กร และผู้บริหารก็เคยกล่าวไว้เมื่อต้นเดือนมีนาคม ว่ามันสามารถช่วยให้พนักงานทำงานได้มากขึ้น ในขณะที่มีจำนวนพนักงานน้อยลง 

           "การใช้เครื่องมือเขียนโค้ด AI ภายใน Oracle ทำให้ทีมวิศวกรที่มีขนาดเล็กลง สามารถส่งมอบโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิม ให้แก่ลูกค้าได้ไวขึ้น" ไมค์ ซิลิเซีย ซีอีโอร่วมของ Oracle ระบุ และเสริมว่าเครื่องมือ AI นี้ยังสร้างวิธีการใหม่ในการขาย สามารถขายบริการของ ได้อัตโนมัติ และทางบริษัทก็เพิ่งใช้ AI สร้างเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท



ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Connected to India


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย