สาวเจอโน้ตพนักงานส่งอาหาร แปะหน้าประตูห้อง อ่านใกล้ ๆ ถึงกับสั่น ชาวเน็ตเสียงแตก

 
            สาวโพสต์แชร์ประสบการณ์ เจอโน้ตพนักงานส่งอาหาร แปะหน้าประตูห้อง อ่านใกล้ ๆ ถึงกับสั่นตกใจ กลายเป็นไวรัลร้อน ชาวเน็ตถกเสียงแตก 



โน้ตหน้าประตูห้อง อ่านแล้วถึงกับสั่น !
ภาพจาก X @LedaSydney42269  

            วันที่ 1 เมษายน 2569 มีภาพจากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในญี่ปุ่นกลายเป็นไวรัล หลังจากเธอบังเอิญเจอกระดาษโน้ตจากพนักงานส่งอาหารแปะอยู่ที่หน้าประตูห้อง แต่เมื่อได้อ่านข้อความที่เขียนมา ทำให้เธอรู้สึกตกใจและหวาดกลัวอย่างที่คาดไม่ถึงมาก่อน เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือดบนโลกออนไลน์ 

            โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี X @LedaSydney42269   ชาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่า มีกระดาษโน้ตสีขาวใบหนึ่งแปะอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูห้อง ซึ่งเธอเผยว่า เป็นโน้ตจากไรเดอร์ส่งอาหารของแพลตฟอร์มบริการชื่อดังแห่งหนึ่ง เมื่อเข้าไปอ่านใกล้ ๆ มีข้อความระบุว่า

โน้ตหน้าประตูห้อง อ่านแล้วถึงกับสั่น !
ภาพจาก X @LedaSydney42269  

            "ยินดีที่ได้รู้จัก ขอบคุณที่ใช้บริการ Uber ผมเคยมาส่งของให้คุณหลายครั้งแล้ว และผมสังเกตเห็นหน้าอกของคุณมาสักพักแล้ว อยากมีเซ็กส์กันไหม ?" พร้อมกับเขียน ID LINE แนบมาให้ด้วย 

            ทางเจ้าของโพสต์ ได้เขียนแคปชั่นแสดงความตกตะลึง กล่าวว่า "เดี๋ยวนะ ฉันเพิ่งโดนคนส่งอาหารของ Uber Eats มาจีบเหรอ

โน้ตหน้าประตูห้อง อ่านแล้วถึงกับสั่น !
ภาพจาก X @LedaSydney42269  

            โพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วันมีผู้เข้าไปดูมากกว่า 15.9 ล้านครั้ง พร้อมทั้งเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างมุมมองมอง โดยส่วนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจ ตำหนิว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และมองข้ามไม่ได้ แม้ว่าจะยังไม่มีเหตุเลวร้ายเกิดขึ้นก็ตาม โดยเรียกร้องให้ทางบริษัทตรวจสอบโดยด่วน เพื่อไม่ให้มีคนอื่นตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามอันตรายเช่นนี้ โดยเฉพาะผู้หญิงที่อาศัยอยู่ตามลำพัง

            ในขณะเดียวกัน มีบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง หรือเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ เพราะสังเกตว่า ลายมือในกระดาษโน้ตนี้ดูเหมือนเป็นลายมือของผู้หญิง 

            อย่างไรก็ดี ล่าสุดทางบัญชีทางการของ Uber Support ได้เข้ามารับทราบเรื่องแล้ว โดยกล่าวว่า "เราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด โปรดส่งข้อมูลบัญชีของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) ผ่านทางข้อความส่วนตัว เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณในเร็ววัน"  


 
สาวเจอโน้ตพนักงานส่งอาหาร แปะหน้าประตูห้อง อ่านใกล้ ๆ ถึงกับสั่น ชาวเน็ตเสียงแตก อัปเดตล่าสุด 1 เมษายน 2569 เวลา 17:08:37 4,786 อ่าน
