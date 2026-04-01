สาวเจอโน้ตพนักงานส่งอาหาร แปะหน้าประตูห้อง อ่านใกล้ ๆ ถึงกับสั่น ชาวเน็ตเสียงแตก

สาวโพสต์แชร์ประสบการณ์ เจอโน้ตพนักงานส่งอาหาร แปะหน้าประตูห้อง อ่านใกล้ ๆ ถึงกับสั่นตกใจ กลายเป็นไวรัลร้อน ชาวเน็ตถกเสียงแตก
วันที่ 1 เมษายน 2569 มีภาพจากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในญี่ปุ่นกลายเป็นไวรัล หลังจากเธอบังเอิญเจอกระดาษโน้ตจากพนักงานส่งอาหารแปะอยู่ที่หน้าประตูห้อง แต่เมื่อได้อ่านข้อความที่เขียนมา ทำให้เธอรู้สึกตกใจและหวาดกลัวอย่างที่คาดไม่ถึงมาก่อน เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือดบนโลกออนไลน์
โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี X @LedaSydney42269 ชาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่า มีกระดาษโน้ตสีขาวใบหนึ่งแปะอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูห้อง ซึ่งเธอเผยว่า เป็นโน้ตจากไรเดอร์ส่งอาหารของแพลตฟอร์มบริการชื่อดังแห่งหนึ่ง เมื่อเข้าไปอ่านใกล้ ๆ มีข้อความระบุว่า
"ยินดีที่ได้รู้จัก ขอบคุณที่ใช้บริการ Uber ผมเคยมาส่งของให้คุณหลายครั้งแล้ว และผมสังเกตเห็นหน้าอกของคุณมาสักพักแล้ว อยากมีเซ็กส์กันไหม ?" พร้อมกับเขียน ID LINE แนบมาให้ด้วย
ทางเจ้าของโพสต์ ได้เขียนแคปชั่นแสดงความตกตะลึง กล่าวว่า "เดี๋ยวนะ ฉันเพิ่งโดนคนส่งอาหารของ Uber Eats มาจีบเหรอ
ในขณะเดียวกัน มีบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง หรือเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ เพราะสังเกตว่า ลายมือในกระดาษโน้ตนี้ดูเหมือนเป็นลายมือของผู้หญิง
อย่างไรก็ดี ล่าสุดทางบัญชีทางการของ Uber Support ได้เข้ามารับทราบเรื่องแล้ว โดยกล่าวว่า "เราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด โปรดส่งข้อมูลบัญชีของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) ผ่านทางข้อความส่วนตัว เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณในเร็ววัน"