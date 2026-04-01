ไขปริศนา KFC ทำไมไม่แจกช้อนเหมือนเดิม อยากได้ไปขอที่เคาน์เตอร์ - ใช้มือกิน

          ไขปริศนา KFC ทำไมไม่แจกช้อนเหมือนเดิม อยากได้ไปขอที่เคาน์เตอร์ หรือไม่ก็ใช้มือกิน ชาวเน็ตร่วมวิเคราะห์ ไม่น่าเกี่ยวพลาสติกแพง


เคเอฟซี

          หนึ่งในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาหารฟาสต์ฟู้ด คือ การบริการตัวเอง หลังจากรับถาดอาหารจากพนักงาน ก็ต้องกดซอส หยิบช้อน หยิบหลอดเองในจุดที่เตรียมไว้

          วันที่ 1 เมษายน 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการลงรูปป้ายร้าน KFC ว่า ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านสามารถรับช้อนส้อม มีด ได้ที่เคาน์เตอร์ หรือสามารถใช้มือกินไก่ทอดให้อร่อยได้


          เจอแบบนี้เข้าไป เท่ากับว่า ทางร้านไม่ได้วางช้อนแจกแบบเดิมแล้ว อยากได้ให้ไปขอพนักงาน แบบนี้ทำไปเพื่ออะไร

          ด้านชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์หลายมุม สาเหตุที่ร้านไม่ได้แจกช้อนส้อมแบบเดิม เป็นเพราะว่า น่าจะมีคนหยิบเกิน เก็บกลับบ้านไปด้วยจนช้อนไม่พอ ไม่เกี่ยวกับพลาสติกขึ้นราคา จนต้นทุนช้อนเพิ่มขึ้นไปด้วย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขปริศนา KFC ทำไมไม่แจกช้อนเหมือนเดิม อยากได้ไปขอที่เคาน์เตอร์ - ใช้มือกิน โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2569 เวลา 20:57:04
