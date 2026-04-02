HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กร อดีตกู้ภัย สารภาพอนาจาร - ถ่ายรูป คริสติน พบแฝงตัวกลุ่มไลน์กู้ภัย จ้องลงมือ

 
           กร อดีตกู้ภัย สารภาพแล้ว กระทำอนาจาร คริสติน กุลสตรี - ถ่ายรูปไว้จริง ซ่อนไว้ในมือถืออีกเครื่อง ชี้พฤติกรรมยังแฝงตัวในกลุ่มไลน์กู้ภัย รีบไปห้องผู้เสียหายตัวเปล่า เพื่อลงมือ 
ภาพจาก Instagram gulasatree

           ความคืบหน้ากรณี คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงสาว ออกมาเปิดเผยเรื่องที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพักที่คอนโด ขณะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ และต้องรอส่งโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาบุคคลที่ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าแค่ถ่ายซองยาของผู้ป่วยและพยายามจะปั๊มหัวใจนั้น

           อ่านข่าว : คริสติน กุลสตรี นำชุดนอนวันเกิดเหตุส่ง ตร. ยันจำหน้าได้ - กู้ภัยปัดล่วงละเมิด อ้างปั๊มหัวใจ 

ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน 

            ต่อมาวานนี้ (1 เมษายน 2569) เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เวลาประมาณ 20.22 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุมัติหมายจับ นายนิกร หรือ กร วัย 34 ปี ในข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น จากกรณีกระทำอนาจารต่อนางแบบสาว

ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน 

            นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า จากการสืบประวัติของ นายนิกร ผู้ก่อเหตุ พบว่าเป็นอดีตอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่ง ปัจจุบันไม่ได้สังกัดอยู่ที่ใด แต่ยังแฝงตัวอยู่ในกลุ่มไลน์รับแจ้งเหตุของอาสาสมัครกู้ภัย ทำตัวเป็นอาสาแจ้งเหตุประจำ สน.คลองตัน

            วันเกิดเหตุเจ้าตัวเห็นข้อความรับแจ้งเหตุของผู้เสียหาย จึงรีบเดินทางไปทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ทั้งที่ปกติการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จะไม่ไปคนเดียว และต้องมีอุปกรณ์การแพทย์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่า นายนิกร เป็นคนอุ้มผู้เสียหายออกจากคอนโดดังกล่าว

ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน 

            ขณะที่ล่าสุด (2 เมษายน) เพจ ดาวแปดแฉก รายงานว่า หลังถูกแจ้งข้อหาตามหมายจับและแจ้งสิทธิแล้ว นายนิกร อดีตกู้ภยรายนี้ ยอมรับว่าก่อเหตุจริงและถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์ และยินยอมพาตำรวจไปตรวจยึดโทรศัพท์อีกเครื่องในรถ 

           ทั้งนี้ ข่าวช่อง 3 รายงานเพิ่มเติมว่า จากการสอบถาม พ.ต.อ. พิสิษฐ์ มีวิริยกุล ผู้กำกับการ สน.คลองตัน เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้น กร ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนกระทำอนาจารนางแบบสาว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทางคดีได้ รวมถึงสารภาพว่าถ่ายรูปไว้จริง แต่หลังมีกระแสข่าวผู้ต้องหาได้ลบภาพจากโทรศัพท์ไปแล้ว แต่อ้างว่าไม่ได้ส่งต่อให้กับบุคคลอื่น

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้


ขอบคุณข้อมูลจาก  เรื่องเล่าเช้านี้, ดาวแปดแฉก, เดลินิวส์

กร อดีตกู้ภัย สารภาพอนาจาร - ถ่ายรูป คริสติน พบแฝงตัวกลุ่มไลน์กู้ภัย จ้องลงมือ โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2569 เวลา 09:43:49
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย