กร อดีตกู้ภัย สารภาพอนาจาร - ถ่ายรูป คริสติน พบแฝงตัวกลุ่มไลน์กู้ภัย จ้องลงมือ

กร อดีตกู้ภัย สารภาพแล้ว กระทำอนาจาร คริสติน กุลสตรี - ถ่ายรูปไว้จริง ซ่อนไว้ในมือถืออีกเครื่อง ชี้พฤติกรรมยังแฝงตัวในกลุ่มไลน์กู้ภัย รีบไปห้องผู้เสียหายตัวเปล่า เพื่อลงมือ
ความคืบหน้ากรณี คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงสาว ออกมาเปิดเผยเรื่องที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพักที่คอนโด ขณะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ และต้องรอส่งโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาบุคคลที่ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าแค่ถ่ายซองยาของผู้ป่วยและพยายามจะปั๊มหัวใจนั้น
ต่อมาวานนี้ (1 เมษายน 2569) เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เวลาประมาณ 20.22 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุมัติหมายจับ นายนิกร หรือ กร วัย 34 ปี ในข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น จากกรณีกระทำอนาจารต่อนางแบบสาว
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า จากการสืบประวัติของ นายนิกร ผู้ก่อเหตุ พบว่าเป็นอดีตอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่ง ปัจจุบันไม่ได้สังกัดอยู่ที่ใด แต่ยังแฝงตัวอยู่ในกลุ่มไลน์รับแจ้งเหตุของอาสาสมัครกู้ภัย ทำตัวเป็นอาสาแจ้งเหตุประจำ สน.คลองตัน
วันเกิดเหตุเจ้าตัวเห็นข้อความรับแจ้งเหตุของผู้เสียหาย จึงรีบเดินทางไปทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ทั้งที่ปกติการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จะไม่ไปคนเดียว และต้องมีอุปกรณ์การแพทย์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่า นายนิกร เป็นคนอุ้มผู้เสียหายออกจากคอนโดดังกล่าว
ขณะที่ล่าสุด (2 เมษายน) เพจ ดาวแปดแฉก รายงานว่า หลังถูกแจ้งข้อหาตามหมายจับและแจ้งสิทธิแล้ว นายนิกร อดีตกู้ภยรายนี้ ยอมรับว่าก่อเหตุจริงและถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์ และยินยอมพาตำรวจไปตรวจยึดโทรศัพท์อีกเครื่องในรถ
ทั้งนี้ ข่าวช่อง 3 รายงานเพิ่มเติมว่า จากการสอบถาม พ.ต.อ. พิสิษฐ์ มีวิริยกุล ผู้กำกับการ สน.คลองตัน เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้น กร ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนกระทำอนาจารนางแบบสาว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทางคดีได้ รวมถึงสารภาพว่าถ่ายรูปไว้จริง แต่หลังมีกระแสข่าวผู้ต้องหาได้ลบภาพจากโทรศัพท์ไปแล้ว แต่อ้างว่าไม่ได้ส่งต่อให้กับบุคคลอื่น
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, ดาวแปดแฉก, เดลินิวส์