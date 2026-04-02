นาทีประวัติศาสตร์ ! NASA ปล่อยยานสำเร็จ ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ครั้งแรก ในรอบ 50 ปี

นาทีประวัติศาสตร์ NASA ปล่อยยานอวกาศในภารกิจ Artemis II ทะยานขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ ส่งมนุษย์เดินทางสู่ดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี
วันที่ 2 เมษายน 2569 บีบีซี และรอยเตอร์ส รายงานว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้ถ่ายทอดสดการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติ ในภารกิจ Artemis II โดยจรวด Space Launch System (SLS) และยานอวกาศ Orion ได้ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดหมายเลข 39B ของศูนย์อวกาศเคนเนดี ในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ได้สำเร็จในเวลา 18.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พา 4 นักบินอวกาศเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ นับเป็นความสำเร็จในภารกิจส่งมนุษย์เดินทางสู่ดวงดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี
นักบินอวกาศ 4 นาย ประกอบด้วย รีด ไวส์แมน, วิคเตอร์ โกลเวอร์, คริสตินา โคช และ เจเรมี แฮนเซน โดยภารกิจ Artemis II จะไม่ลงจอดบนดวงจันทร์ แต่จะเป็นการโคจรรอบดวงจันทร์ในวิถีอิสระ ทำให้ยานอวกาศสามารถวนรอบดวงจันทร์และกลับมายังโลกได้โดยไม่ต้องเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ ซึ่งนับเป็นการเดินทางไกลจากโลกมากกว่าที่ใครเคยไปมาก่อน และเข้าใกล้ดาวอังคารมากขึ้น นักบินอวกาศในภารกิจ Artemis II จะได้เห็นพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยภารกิจครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาเดินทาง 10 วัน ก่อนที่จะกลับมายังโลก
ภารกิจ Artemis II เป็นการเดินทางในอวกาศห้วงลึกที่มีมนุษย์ควบคุมครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี มีจุดประสงค์หลักเพื่อทดสอบระบบและขีดความสามารถของจรวด SLS และยานอวกาศ Orion โดยยาน Orion จะเดินทางไปถึงจุดที่ไกลที่สุดจากโลก ทำลายสถิติระยะทางของภารกิจ Apollo 13 ที่ประมาณ 248,655 ไมล์ (400,171 กิโลเมตร) จากโลก เพื่อปูทางไปสู่ภารกิจครั้งต่อไปนั่นคือ Artemis III ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพานักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์อีกครั้ง รวมถึงก้าวสำคัญครั้งต่อไป นั่นคือ การส่งนักบินอวกาศไปดาวอังคาร
เจ้าหน้าที่ NASA กล่าวในการแถลงข่าวหลังการปล่อยจรวดว่า "พวกเขาปลอดภัย สบายดี และมีกำลังใจดีเยี่ยม ภารกิจหลังจากนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายข้างหน้า และการฉลองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักบินอวกาศกลับมายังโลกหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว"
ภารกิจ Artemis III นับเป็นภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อมนุษย์สามารถเดินทางกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งได้สำเร็จในรอบกว่า 50 ปี แม้ว่าจะไม่ได้ลงจอดบนดวงจันทร์ แต่เป็นการเดินทางเพื่อทดสอบและสำรวจนำภาพบันทึกมาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาในภารกิจครั้งต่อไปในอนาคต โดยภารกิจครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เหล่าผู้ที่ชื่นชอบเรื่องอวกาศมารวมตัวกันตั้งแต่ฟลอริดาไปจนถึงแคนาดา เพื่อชมการปล่อยจรวดในภารกิจครั้งนี้