HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นาทีประวัติศาสตร์ ! NASA ปล่อยยานสำเร็จ ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ครั้งแรก ในรอบ 50 ปี


           นาทีประวัติศาสตร์ NASA ปล่อยยานอวกาศในภารกิจ Artemis II ทะยานขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ ส่งมนุษย์เดินทางสู่ดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี

Artemis II


           วันที่ 2 เมษายน 2569 บีบีซี และรอยเตอร์ส รายงานว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้ถ่ายทอดสดการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติ ในภารกิจ Artemis II โดยจรวด Space Launch System (SLS) และยานอวกาศ Orion ได้ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดหมายเลข 39B ของศูนย์อวกาศเคนเนดี ในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ได้สำเร็จในเวลา 18.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พา 4 นักบินอวกาศเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ นับเป็นความสำเร็จในภารกิจส่งมนุษย์เดินทางสู่ดวงดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี 

           นักบินอวกาศ 4 นาย ประกอบด้วย รีด ไวส์แมน, วิคเตอร์ โกลเวอร์, คริสตินา โคช และ เจเรมี แฮนเซน โดยภารกิจ Artemis II จะไม่ลงจอดบนดวงจันทร์ แต่จะเป็นการโคจรรอบดวงจันทร์ในวิถีอิสระ ทำให้ยานอวกาศสามารถวนรอบดวงจันทร์และกลับมายังโลกได้โดยไม่ต้องเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ ซึ่งนับเป็นการเดินทางไกลจากโลกมากกว่าที่ใครเคยไปมาก่อน และเข้าใกล้ดาวอังคารมากขึ้น นักบินอวกาศในภารกิจ Artemis II จะได้เห็นพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยภารกิจครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาเดินทาง 10 วัน ก่อนที่จะกลับมายังโลก 

Artemis II
ภาพจาก NASA

           ภารกิจ Artemis II เป็นการเดินทางในอวกาศห้วงลึกที่มีมนุษย์ควบคุมครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี มีจุดประสงค์หลักเพื่อทดสอบระบบและขีดความสามารถของจรวด SLS และยานอวกาศ Orion โดยยาน Orion จะเดินทางไปถึงจุดที่ไกลที่สุดจากโลก ทำลายสถิติระยะทางของภารกิจ Apollo 13 ที่ประมาณ 248,655 ไมล์ (400,171 กิโลเมตร) จากโลก เพื่อปูทางไปสู่ภารกิจครั้งต่อไปนั่นคือ Artemis III ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพานักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์อีกครั้ง รวมถึงก้าวสำคัญครั้งต่อไป นั่นคือ การส่งนักบินอวกาศไปดาวอังคาร


Artemis IIภาพจาก NASA

           เจ้าหน้าที่ NASA กล่าวในการแถลงข่าวหลังการปล่อยจรวดว่า "พวกเขาปลอดภัย สบายดี และมีกำลังใจดีเยี่ยม ภารกิจหลังจากนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายข้างหน้า และการฉลองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักบินอวกาศกลับมายังโลกหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว

           ภารกิจ Artemis III นับเป็นภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อมนุษย์สามารถเดินทางกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งได้สำเร็จในรอบกว่า 50 ปี แม้ว่าจะไม่ได้ลงจอดบนดวงจันทร์ แต่เป็นการเดินทางเพื่อทดสอบและสำรวจนำภาพบันทึกมาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาในภารกิจครั้งต่อไปในอนาคต โดยภารกิจครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เหล่าผู้ที่ชื่นชอบเรื่องอวกาศมารวมตัวกันตั้งแต่ฟลอริดาไปจนถึงแคนาดา เพื่อชมการปล่อยจรวดในภารกิจครั้งนี้ 






ขอบคุณข้อมูลจาก
NASA,  BBCReuters




TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย