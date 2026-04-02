ระทึก ! เครื่องบินกองทัพรัสเซีย ดิ่งตกคาบสมุทรไครเมีย ดับสลดยกลำ 29 ราย

เกิดเหตุเครื่องบินรุ่น An-26 ของกองทัพรัสเซีย ดิ่งตกคาบสมุทรไครเมีย ดับสลดยกลำ 29 ราย เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวน
สำนักข่าวรัสเซียเผยแพร่ข้อมูลจากแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวบรรทุกลูกเรือ 7 คน และผู้โดยสาร 22 คน อยู่ระหว่างการบินตามปกติ ก่อนจะขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไปเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ขณะบินอยู่เหนือคาบสมุทรไครเมีย จากนั้นมีรายงานพบซากเครื่องบินตกกระแทกหน้าผา ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย โดยไม่พบผู้รอดชีวิต
สำหรับพื้นที่ไครเมีย (Crimea) ในทางกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นดินแดนของยูเครน แต่รัสเซียเข้ายึดครองและผนวกเป็นส่วนหนึ่งโดยพฤตินัยตั้งแต่ปี 2557 หลังจากทำประชามติที่ประชาคมโลกไม่ยอมรับ ปัจจุบันรัสเซียเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ และยังคงเป็นพื้นที่พิพาทที่มีสงครามและความตึงเครียดสูง โดยยูเครนยืนยันจะทวงคืน
ตามข้อมูลในแถลงการณ์เบื้องต้นของทางกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระบุว่า สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค ไม่มีเหตุให้สงสัยว่าเป็นผลมาจากขีปนาวุธ โดรน หรือนก เนื่องจากไม่มีความเสียหายภายนอกต่อเครื่องบิน ขณะที่ทางด้านยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้
ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินทหารรัสเซียเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นับตั้งแต่รัสเซียส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เครื่องบินขนส่งทางทหาร An-22 ตกในภูมิภาคอีวาโนโวของรัสเซีย ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต 7 คน และก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคม เครื่องบินขับไล่ MiG-31 ตกในภูมิภาคลิเปตสค์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-22M3 ตกในภูมิภาคอีร์คุตสค์ในไซบีเรีย เมื่อเดือนเมษายน 2568
วันที่ 2 เมษายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี และเอพี รายงานว่า เครื่องบินขนส่งทางทหารรุ่น An-26 ของกองทัพรัสเซีย ประสบอุบัติเหตุตกในคาบสมุทรไครเมีย ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซีย ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด 29 คน
สำนักข่าวรัสเซียเผยแพร่ข้อมูลจากแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวบรรทุกลูกเรือ 7 คน และผู้โดยสาร 22 คน อยู่ระหว่างการบินตามปกติ ก่อนจะขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไปเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ขณะบินอยู่เหนือคาบสมุทรไครเมีย จากนั้นมีรายงานพบซากเครื่องบินตกกระแทกหน้าผา ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย โดยไม่พบผู้รอดชีวิต
สำหรับพื้นที่ไครเมีย (Crimea) ในทางกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นดินแดนของยูเครน แต่รัสเซียเข้ายึดครองและผนวกเป็นส่วนหนึ่งโดยพฤตินัยตั้งแต่ปี 2557 หลังจากทำประชามติที่ประชาคมโลกไม่ยอมรับ ปัจจุบันรัสเซียเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ และยังคงเป็นพื้นที่พิพาทที่มีสงครามและความตึงเครียดสูง โดยยูเครนยืนยันจะทวงคืน
เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารแบบเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ (Turboprop Aircraft) ที่ออกแบบในยุคโซเวียต ซึ่งใช้เครื่องยนต์กังหันแก๊สในการขับเคลื่อนใบพัด ใช้เป็นหลักทางการทหารเพื่อขนส่งสินค้าหนัก และผู้โดยสารจำนวนน้อยในระยะทางสั้นถึงปานกลาง ทางคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้ยืนยันเหตุการณ์ และเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยในการบิน
ตามข้อมูลในแถลงการณ์เบื้องต้นของทางกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระบุว่า สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค ไม่มีเหตุให้สงสัยว่าเป็นผลมาจากขีปนาวุธ โดรน หรือนก เนื่องจากไม่มีความเสียหายภายนอกต่อเครื่องบิน ขณะที่ทางด้านยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้
ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินทหารรัสเซียเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นับตั้งแต่รัสเซียส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เครื่องบินขนส่งทางทหาร An-22 ตกในภูมิภาคอีวาโนโวของรัสเซีย ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต 7 คน และก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคม เครื่องบินขับไล่ MiG-31 ตกในภูมิภาคลิเปตสค์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-22M3 ตกในภูมิภาคอีร์คุตสค์ในไซบีเรีย เมื่อเดือนเมษายน 2568