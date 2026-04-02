แพทย์เตือน สิ่งที่สกปรกที่สุดบนเตียง ไม่ใช่ปลอกหมอน - ผ้าปูที่นอน แค่ซักไม่ได้ผล

          แพทย์ไต้หวันเตือน สิ่งที่สกปรกที่สุดบนเตียง ไม่ใช่ปลอกหมอน หรือผ้าปูที่นอน แค่ซักไม่พอ แต่เป็นหมอนด้านใน เปรียบเหมือนนอนบนแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียทุกวัน 


          เตียงนอนเป็นพื้นที่ใช้งานส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่เพียงแค่ใช้ในการนอนหลับพักผ่อน แต่ยังใช้สำหรับฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่เหนื่อยล้า ในทุก ๆ วัน ดังนั้น ความสะอาดบนเตียงจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม หลายคนเข้าใจว่าการซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หรือปลอกหมอน ก็เพียงพอแล้ว แต่หารู้ไม่ว่ามีสิ่งที่สกปรกที่สุดบนเตียงที่อาจนึกไม่ถึง ราวกับนอน "แหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรีย"  

          วันที่ 1 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า นายแพทย์หวง ซวน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤตในไต้หวัน ได้โพสต์เผยคำเตือนผ่านทางโซเชียลมีเดีย เผยว่า ส่วนที่สกปรกที่สุดบนเตียงจริง ๆ แล้วคือ หมอนด้านใน แม้ว่าจะซักหรือเปลี่ยนปลอกหมอน แต่ไส้หมอนด้านในยังคงสกปรก เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย และที่น่าตกใจคือ ทุกคนกำลัง "เพาะเลี้ยง" เชื้อโรคเหล่านั้นในทุก ๆ วัน 

          ดร.หวง อธิบายว่า ทุกคืนในขณะที่นอนหลับ ร่างกายของมนุษย์จะผลัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว รวมถึงเส้นผม และรังแค อีกทั้งยังขับเหงื่อและน้ำมันจากต่อมไขมันออกมา สิ่งเหล่านี้จะซึมเข้าไปในหมอนโดยตรง ซึ่งไส้หมอนนั้นนุ่มฟูและมีลักษณะเป็นรูพรุน จึงเป็นแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์แบบของไรฝุ่น และเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  

          "พวกมันจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เพราะมีทั้งอาหาร (รังแค), อุณหภูมิ (ร่างกายมนุษย์) และความชื้น (เหงื่อ)มันแทบจะเหมือนโรงแรมห้าดาวเลยทีเดียว สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือ สิ่งที่คุณหายใจเข้าไปทุกวันไม่ใช่อากาศ แต่เป็นมูลของไรฝุ่น" ดร.หวง กล่าว 

ไม่ใช่แค่เรื่องสกปรก แต่เสี่ยงต่อสุขภาพ

          ดร.หวง เผยว่า  สภาพแวดล้อมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ โรคหอบหืด ผิวแพ้ง่าย และมีอาการคัดจมูกเรื้อรัง หากสูดดมมูลของไรฝุ่นเข้าไป อาการจะยิ่งแย่ลง อาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น จาม คัดจมูก คันตา หรือผิวหนังแดงอักเสบ

          "หมอนไม่ใช่แค่สิ่งที่สกปรกที่สุด แต่ยังเป็นหนึ่งในแหล่งก่อภูมิแพ้ที่คงอยู่นานที่สุด" ดร.หวง กล่าว 






วิธีดูแลหมอนให้สะอาด

          - ซักปลอกหมอนทุกสัปดาห์ 
          - ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนไส้หมอนทุกสามเดือน เลือกใช้วัสดุที่ซักได้ (เส้นใยสังเคราะห์ ยางลาเท็กซ์บางชนิด)
          - นำหมอนออกไปตากแดดและระบายอากาศเป็นประจำ (แต่หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงที่ทำลายวัสดุ) 

          นอกจากนี้ ดร.หวง ยังได้แนะนำว่า องค์ประกอบอื่น ๆ ในห้องนอนก็มีความสำคัญร่วมด้วย ดังนั้นไม่เพียงแค่ดูแลความสะอาดเกี่ยวกับหมอน แต่อาจจะต้องทำสิ่งอื่นร่วมด้วย เช่น ซักชุดเครื่องนอนด้วยอุณหภูมิสูง, ใช้ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนกันไรฝุ่น, การควบคุมความชื้น หรือใช้เครื่องกรองอากาศ HEPA เพื่อลดความเสี่ยงของการแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 




ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, ETtoday 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แพทย์เตือน สิ่งที่สกปรกที่สุดบนเตียง ไม่ใช่ปลอกหมอน - ผ้าปูที่นอน แค่ซักไม่ได้ผล อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2569 เวลา 14:53:32
